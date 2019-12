Demonstration in Rostock: Sitzblockaden können AfD nicht stoppen

Rostock

Zum dritten Mal in diesem Jahr demonstrierte die AfD in Rostock. Nach Polizeiangaben waren es bis zu 150 Anhänger der Rechtspopulisten, die sich auf dem Bahnhofsvorplatz versammelt hatten, sowie rund 500 Gegendemonstranten. Thema der Demo war der geplante Moscheebau in der Hansestadt. Das Thema nage „wie eine Zecke“ an der Stadt, sagte Redner und AfD-Bürgerschaftsmitglied Stefan Treichel.

Einen prominenten Gastredner hatte die blaue Partei diesmal nicht aufgeboten, Hauptredner war der Brandenburger Landespolitiker Hans-Christoph Berndt. „Wir müssen aufstehen, wenn wir hierbleiben wollen“, sagte Berndt, Vorsitzender des Vereins „Zukunft Heimat“, der laut Wikipedia durch eine „nationalistisch-flüchtlingsfeindliche Ausrichtung“ auffällt. Berndt rief zu einem Schulterschluss zwischen AfD, Pegida und den „Bewegungen auf der Straße“ auf.

Sitzblockaden zwingen AfD auf den Gehweg

450 Polizisten schirmten den Demonstrationszug auf seinem anschließenden Weg über die Goethe-Straße in die Südstadt ab. Schon kurz hinter dem Bahnhof versuchten gut 30 Gegner mit einer Sitzblockade, die AfDler zu stoppen. Vergeblich: Der Tross mit den vielen Deutschlandfahnen wurde von der Polizei über den Gehweg an den Sitzenden vorbeigeleitet. Eine halbe Stunde später am Südring das gleiche Bild: Eine Sitzblockade versperrt die Straße, die AfD nimmt einen Umweg über den Bürgersteig.

Galerie: So verliefen die AfD-Demo und die Gegenproteste

Zur Galerie Die AfD hat am Montagabend in Rostocker gegen einen möglichen Moschee-Bau demonstriert. Rund 100 Anhänger versammelte die Partei am Hauptbahnhof. Etwa 400 Gegenprotestanten hielten dagegen.

Diskussionen in der Straßenbahn

Nach gut zwei Stunden ist alles vorbei. Keine besonderen Vorkommnisse, meldet die Polizei – es war laut, blieb aber friedlich. Später in der Straßenbahn diskutierte ein Mann mit bunter Kippa auf dem Kopf von den Gegendemonstranten mit einer älteren AfD-Sympathisantin. „Gut, dass wir miteinander reden, anstatt uns die Köppe einzuhauen“, sagte der Mann.

Mehr zum Thema

Von Gerald Kleine Wördemann