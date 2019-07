Rostock

Columbo, Gadget oder Clouseau: Alle diese Namen aus Film- und TV-Geschichte sind fest mit der Bezeichnung Inspektor verbunden. Sie ermitteln in fiktiven Kriminalfällen Mörder, Diebe und Betrüger. Doch nicht nur in der Polizeiarbeit sind Inspektoren gefragt. Auch bei den Gesundheitsämtern in MV gibt es sie – nur ist ihr Fachgebiet nicht die Kriminalität, sondern die gesellschaftliche Gesundheit.

Einsatz in der Kleingartenanlage Schinkenkrug in Hinrichshagen bei Rostock: Der Grundwasserbrunnen muss nach fünf Jahren wieder abgenommen werden. Hygieneingenieurin Elke Schünemann betritt das Brunnenhaus mit den zwei großen Kesseln und öffnet ihre Tasche. Darin: Probebehälter, Messinstrumente und ein Handbunsenbrenner. Bevor sie eine Wasserprobe nimmt, befeuert sie den Wasserhahn. „Die Probe darf nicht durch Bakterien kontaminiert werden.“ Anschließend zieht sie etwas Flüssigkeit und prüft pH-Wert und Temperatur. „Alles bei einem Wert zwischen 6,5 und 8 ist in Ordnung“. Nach kurzer Wartezeit zeigt das Gerät beruhigende 7,4.

Notbrunnen zur Absicherung

Der Brunnen in der Gartenanlage ist ein sogenannter Notbrunnen. „Davon gibt es 20 Stück in und um Rostock“, sagt Schünemann. Sollte es nämlich zu einer Kontamination des Trinkwassers kommen, zum Beispiel durch einen bioterroristischen Anschlag, greift die Stadt auf das Reservoir dieser Brunnen zurück. Laut Katastrophenplan stehen einem Bürger dann lediglich zehn Liter pro Tag zum Waschen und Trinken zu.

Sollte etwa das Trinkwasser verseucht sein, erfahren die Hygieneinspektoren dies als Erste und koordinieren die weiteren Maßnahmen. Denn regelmäßig prüfen sie Trink- und Badewasserqualitäten, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Pflegeheime oder Krankenhäuser auf hygienische Unbedenklichkeit. Ebenso sind sie Ansprechpartner für vielerlei Bedrohungen der Gesundheit – sowohl bei Schimmel in der Wohnung als auch bei einem atomaren Gau oder der Ausbreitung gefährlicher Viren und Keime. Sie ermitteln die Ursachen und leiten entsprechende Gegenmaßnahmen ein.

Ein besonderer Fall: Ehec im Jahr 2011

Beispiel Darmkeim Ehec im Jahr 2011: Deutschlandweit sterben 53 Menschen. Im ganzen Land ermitteln die Hygieneinspektoren nach der Ursache. Dr. Kerstin Neuber, Abteilungsleiterin für Infektionsschutz im Rostocker Gesundheitsamt, erinnert sich: „In der Rostocker Umgebung gab es einige Menschen, die erkrankten.“ Über Umwege kommt man der Ursache auf die Spur. „Es war auffällig, dass sich hauptsächlich Frauen mit dem Darmkeim angesteckt haben. Wir sind dann davon ausgegangen, dass es sich um Rohkost handelt“, sagt Neuber.

Infizierte werden befragt. Auch die Personen, die im unmittelbaren Kontakt mit erkrankten Personen standen, werden informiert. Das gehöre zur Umgebungsprophylaxe. Schließlich findet man die Ursache. „Es handelte sich um kontaminierte Sprossen, die damals in einem Restaurant auf dem Darß serviert wurden“, sagt Neuber. Das Lebensmittel wird aus dem Verkehr gezogen.

Das täglich „Brot“: Fäkalien und Badewasser

„ Ehec war ja ein Horrorszenario, eine Epidemie“, sagt Elke Schünemann, die gerade auf dem Weg zu einem Wohnmobilparkplatz ist. Mitte Juni hat ein Tourist gemeldet, dass die dortigen Abwassertonnen überlaufen. „Da haben wir schnell gehandelt und sind sofort ausgerückt.“ Die Tourismuszentrale hatte es verpasst, die Tonnen rechtzeitig zu entleeren. „Nach so einem Vorfall kontrollieren wir regelmäßig nach“, sagt Schünemann. Heute sind die Tonnen mit Fäkalien und chemischen Lösungen fast leer.

Direkt gegenüber befindet sich das Rostocker Flussbad. Zahlreiche Kinder spielen hier im Wasser, Sportvereine nutzen die Anlage regelmäßig für Wasserball oder Kanupolo. Unweit davon befinde sich auch das einzige Wasseraufbereitungswerk von Rostock. „Dort wird aus dem Warnow-Wasser Trinkwasser“, sagt Schünemann. Mit einem Greifarm zieht sie den Probebehälter durch den Fluss. „Wir beproben das Trinkwasser bis zu 500 Mal im Jahr, jedes Badegewässer alle vier Wochen.“

Die Grenzen einer Inspektorin

Es sei ein Aberglaube, dass Hygieneinspektoren sich vor nichts ekeln, sagt Elke Schünemann. Sie ist schon seit 1975 in diesem Fachbereich des Gesundheitsamtes Rostock tätig. Und trotz jahrelanger Erfahrung wird die 60-Jährige auch heute noch mit Umgebungen und Fällen konfrontiert, die ihr und vielen anderen nicht nur Atem, sondern auch Nerven rauben.

Sie erzählt von einer Begehung. Anwohner beschwerten sich über Gestank aus der Wohnung eines Nachbarn. Schünemann erhält Zutritt. Überall stehen Bierflaschen. Die Inspektorin hat ihre neuesten Schuhe an und schreitet vorsichtig durch die Räume. Irgendwann merkt sie, wie sie durch eine suppige Masse tritt. „Die kam aus einem blauen Müllsack.“ Nach kurzem Zaudern wird klar: In dem Müllsack befindet sich ein Tier – der Hund des alkoholabhängigen Bewohners, längst tot und sich auflösend. „Wenn Tiere im Spiel sind, ist es bei mir vorbei“, sagt Schünemann, schüttelt sich kurz und steckt die Proben in die Kühltasche.

Hygieneinspektoren in MV Im Jahr 2018 arbeiteten 59 Hygieneinspektoren sowie 9 Hygieneingenieure (Fachhochschulausbildung der DDR) in Mecklenburg-Vorpommern. Trinkwasser-, Badewasser oder auch chemische Proben, die von den Fachkräften gesammelt werden, gelangen in ein Labor des Lades (Landesamtes für Umweltschutz und Soziales). Drei Kuriere fahren dafür täglich durch das Bundesland. In MV gibt es vier Zweigstellen, in denen alle Proben der Gesundheitsämter untersucht werden: In Schwerin, Rostock, Neustrelitz und Greifswald. Die Untersuchung von Trink- oder Badewasserproben dauert etwa 48 Stunden. Untersuchungen auf Legionellen dauern 10 Tage, auf bestimmte chemische Stoffe bis zu drei Wochen. In Deutschland gibt es keine einheitliche Bezeichnung für den Berufsstand Hygieneinspektor. In westlichen Bundesländern wird der Begriff „Gesundheitsaufseher“ verwendet.

