Denkmal trifft Moderne in Warnemünde: Diese Schule setzt Standards für Rostock

Warnemünde

Normalerweise bestimmen die Kinder mit Theaterstücken, Liedern und Vorträgen die feierliche Einweihung einer Schule. Doch im Angesicht der aktuellen Corona-Pandemie mussten sowohl Politiker, Architekten und Vertreter der Baugewerbe auf diese Form der Feierlichkeit in der Warnemünder Heinrich-Heine Schule verzichten. Dennoch gab es was zu feiern: Denn trotz schwierigster Umstände hat man dem historischen Schulgebäude im Herzen des Ostseebades nicht nur einen neuen Anstrich verpasst, sondern einen Standard gesetzt, an dem sich künfitge Schulbauten messen müssen.

Ein eigenes Sofa mit Fernbedienung, ein Schwimmbecken mit Delphinen, Autofahrunterricht ab einem Alter von neun Jahren und zweistündige Hofpausen mit Hot-dog-Verpflegung: So in etwa lauten die Ideen eines 10-Jährigen, der Sigrid Hecht, Chefin des Eigenbetriebes Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (KOE), seine Vorstellung einer perfekten Schule in einem Brief dargestellt hat.

8,4 Millionen für Sanierung und Neubau

„Das war für mich sehr beruhigend. Denn es zeigt mir, dass Kinder die Schule als einen Ort wahrnehmen, an dem sie Spaß haben“, sagt Hecht. Zwar verfügt die Heinrich-Heine-Schule weder über ein Schwimmbecken, noch über Sofas im Unterrichtsraum und dennoch zeigten sich die Vertreter aus Politik und Wirtschaft begeistert von der Sanierung des alten Schulgebäudes und der Verbindung zu dem Neubau.

Knappe zwei Jahre hat das Bauprojekt gedauert. Insgesamt hat es 8,4 Millionen Euro gekostet, etwa 500 000 mehr als vorher kalkuliert.„Die Sanierung von Denkmälern wie diesem alten Schulgebäude muss man normalerweise mit Dehnungsoptionen angehen“, sagt Infrastrukturminister Christian Pegel im Rahmen der feierlichen Eröffnung. Knappe sechs Millionen Euro kommen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). „Die EU ist für dieses Land ein riesiger Gewinn. In diesem Bau steckt ganz viel Europa“, sagt Pegel.

Personalschwierigkeiten und Lieferengpässe

Zwar habe man mehr investieren müssen, der große Erfolg sei aber, dass man die Schule dennoch pünktlich zum neuen Schuljahr im August übergeben konnte – trotz Corona. Dabei herrschte im Frühjahr noch Unsicherheit. Die beteiligten Baufirmen hatten zwischenzeitlich Personalschwierigkeiten und Lieferengpässe angezeigt. Wichtige Fliesen hingen etwa vier Wochen an der italienischen Grenze fest und Homeschooling und Lockdown bestimmten die Personalplanung der Baufirmen. Auf den letzten Metern habe man durch Wochenendarbeit und das Hinzuziehen weiterer Firmen dennoch den Zeitplan einhalten können.

Während der Sanierung wurden die derzeit knapp 200 Schüler in einem provisorischen Containerbau unterrichtet. „Es ist so schön, wieder im Zentrum von Warnemünde sein zu können“, sagt Schulleiterin Judith Plaumann. Was der größte Unterschied nach dem Umzug aus den Baucontainern gewesen ist? „Wir haben jetzt ein fantastisches Klima, wieder viel mehr Platz, die Akustik ist toll und die Räume sind unglaublich hell.“

Geschichte der Heinrich Heine Schule Das Schulgebäude in der Heinrich-Heine-Straße 3 wurde bereits 1881 als „Bismarck-Schule“ im Stile einer toskanischen Villa errichtet und steht daher unter Denkmalschutz. 1896 wurde das Gebäude aufgestockt. Bei den Bauarbeiten habe man zwar das historische Tragwerk erhalten, aber einzelne Dachbalken austauschen müssen. Darüber hinaus sei es eine Herausforderung gewesen, den denkmalpflegerischen Anforderungen gerecht zu werden. So wurde für die Fenster etwa eigens angefertigtes Restaurationsglas verwendet, welches man im herkömmlichen Handel nicht kaufen kann.

Schule und Hort an einem Ort

Die Klassenräume verfügen nun über sogenannte Active-Boards, WLAN, Beamer oder Medienecken mit PC´s. „Da können selbst wir Lehrer noch etwas lernen“, sagt Plaumann. Durch den Neubau, der direkt an das Schulgebäude grenzt, kann man sowohl Schulbetrieb und Hort am Standort anbieten. Der Hof ist mit neuen Klettergerüsten ausgestattet. Insgesamt biete der Gebäudekomplex künftig Platz für 225 Kinder in den Klassenstufen eins bis vier.

Der einzige Wehrmutstropfen für Plaumann sei, dass man der Öffentlichkeit im Moment nicht das Ausmaß der tollen neuen Räumlichkeiten präsentieren könne. „Normalerweise können wir im Rahmen eines Tages der offenen Tür interessierten Eltern und Kindern alles zeigen. Doch das ist leider im Moment nicht möglich“, sagt Plaumann.

Schule setzt Standard für künftige Vorhaben

Künftig bietet der Anbau auch Möglichkeiten zur öffentlichen Nutzung. So gibt es einen separaten Eingang. „Es gibt in Warnemünde einen Mangel an öffentlichen Räumen und so war es das Ziel hier auch derartiges zu bieten“, sagt Schulsenator Steffen Bockhahn. So könne hier etwa künftig der Ortsbeirat tagen. „Das ist wirklich eine schöne Option“, freut sich Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer.

Nach der erfolgreichen Fertigstellung der Heinrich-Heine-Schule gebe es in Rostock jedoch „noch unglaublich viel zu tun“, sagt Bockhahn. Diese Schule setze einen Standard für die künftigen Bauvorhaben in den Rostocker Einrichtungen. Man habe großes und beeindruckendes vor, vor allem im Bereich von Schulsanierungen und digitalen Lernen. Doch für Konkretes sei es laut Bockhahn noch zu früh.

Von Moritz Naumann