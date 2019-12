Denkmalschutz: So lebt es sich im „Terrassenhochhaus“ in Rostock

Rostock

Heike Graupmann steht auf der Terrasse ihrer Wohnung in der Bertolt-Brecht-Straße in Evershagen. In den Balkonkästen am Geländer wachsen Wacholder, Rosmarin, Nelken und Silbergras. Am Vogelhäuschen sitzen Spatzen. „Die kommen hier morgens schon angeflogen und warten darauf, dass es Futter gibt“, sagt Heike Graupmann und lacht. „Ich füttere sie das ganze Jahr über.“

Die 53-Jährige genießt es, Zeit auf der zwölf Quadratmeter großen Terrasse zu verbringen. Im vierten Stock des Plattenbaus hat sie sich ein kleines Paradies geschaffen. Obwohl sich noch weitere sieben Stockwerke über ihrer Wohnung befinden, hat sie hier den freien Blick zum Himmel. Möglich macht das die pyramidenförmige Bauweise des Hauses der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro, das jüngst zum Denkmal ernannt wurde.

„Gefühl von Freiheit“

„Dadurch, dass der Balkon über uns zurückverlagert ist und man hier unter freiem Himmel sitzen kann, hat man ein Gefühl von Freiheit“, schwärmt die Rostockerin. „Durch die breiten Balkonkästen schafft man es nicht, auf die unteren Terrassen zu schauen.“ Ihr Ehemann Uwe nickt. „Ich bin 1,86 Meter groß und müsste mich komplett über das Geländer lehnen.“

Elf Etagen hat das Gebäude - 22 Terrassenwohnungen Quelle: Katharina Ahlers

Der 57-Jährige ist in Evershagen aufgewachsen und kennt das „ Terrassenhochhaus“ noch als Baustelle. 1977 wurde es errichtet, die treppenförmigen Terrassen an der Südseite von Hausnummer 8 sollen dem Plattenbau ein unverwechselbares Gesicht geben.

Denkmal muss nicht alt sein

Aufgrund seiner originalen Fassade aus Waschbeton im Wechsel mit Spaltklinkern wurde der Komplex von Hausnummer 8 bis 10 nun zum Denkmal ernannt.

„Diese Bauweise mit der Terrassenstruktur zeigt, was machbar ist in der Plattenbauarchitektur“, sagt Denkmalpfleger Peter Writschan. In der ehemaligen DDR habe es sechs dieser Terrassenhäuser gegeben – das in der Bertolt-Brecht-Straße sei das erste gewesen. „Die Wiro hat die Fassade aufwendig saniert und erhalten und sich gegen eine Außendämmung entschieden.“ Dass ein Bauwerk, dass gerade einmal 42 Jahre alt ist, unter Denkmalschutz steht, ist für den Experten nicht ungewöhnlich. „Universitäten und Denkmalpfleger befassen sich aktuell mit der Nachkriegsarchitektur. Die 60er und 70er Jahre werden aufbereitet“, sagt er.

Wenig Fluktuation

„Das ausgerechnet ein Plattenbau jetzt unter Denkmalschutz steht, ist natürlich schön, weil es das Gebäude auch ein bisschen aufwertet“, sagt Katleen Hinz von der Wiro. Die Fluktuation im gesamten Gebäudekomplex sei aber ohnehin gering. „20 Prozent unserer Mieter wohnen seit dem ersten Tag hier“, sagt Hinz. „Andere sind seit mehr als zehn Jahren hier.“

Vor allem für die Terrassenwohnung gebe es viele Bewerbungen. „Eine wurde jetzt gekündigt für kommendes Jahr. Da haben wir schon aus dem Haus Anfragen von Mietern, die in einer anderen Wohnung wohnen und sich schon vor Jahren gemeldet haben.“

Familie Graupmann hatte Glück. 1996 ist das Paar ein paar Straßen weiter in eine Wiro-Wohnung in der Strindbergstraße gezogen. „2002 wurde da umgebaut und alles saniert. Und wir brauchten für uns und eine Tochter eine neue Wohnung“, erinnert sich Uwe Graupmann. Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet eine der Terrassenwohnungen frei wurde. „Wir kannten diese Art von Wohnung durch Freunde. Unser Ziel war es, auch mal hier zu wohnen, aber das war gar nicht vorstellbar. Die waren damals noch begehrter als heute“, sagt er.

Partys, Nachbarschaftstreffen und Besuch der Enkel

Das Ehepaar weiß vor allem die Größe der Terrasse zu schätzen. „Im Sommer haben wir auch schon meinen Geburtstag mit 20 Gästen draußen gefeiert“, nennt Uwe Graupmann ein Beispiel. In der warmen Jahreszeit verbringen die Mieter dort zwei bis drei Stunden täglich. „Morgens im Sommer trinken wir noch einen Kaffee draußen, bevor ich das Haus verlasse, und abends kann man gemütlich den Tag ausklingen lassen und entspannen“, sagt der Rostocker.

„Hier beginnt der Frühling früher“

Aufgrund der Ausrichtung gen Süden sei es, vor allem im Sommer, immer sehr warm auf der Terrasse. „Unser Hund, der leider im letzten Jahr gestorben ist, war da immer sehr ,hardcore’ und hat sich in die pralle Sonne gelegt“, sagt Heike Graupmann. „Er hat es sehr genossen.“ Ohnehin sei die Saison auf der Terrasse länger. „Sobald die Sonne scheint, ist es hier sofort warm – hier oben ist früher Frühling als draußen“, meint die Mieterin. „Das frühste war mal im Februar – da haben wir den Elektrogrill rausgeholt und angegrillt.“

550 Einzelbaudenkmäler Der Rostocker Architekt Peter Baumbach präsentierte im Jahr 1969 Pläne für eine Großwohneinheit für 3000 Bewohner. Ein Komplex, der an eine eigene Stadt erinnert: begrünten Dachgärten zur Erholung, Kindergarten und Waschsalons, Restaurants, Gesundheitsstützpunkt, Sauna und Bibliothek. Die neue Honecker-Regierung machte Anfang der 70er-Jahre einen Strich durch die Pläne, es entstand in abgespeckter Form das Terrassenhochhaus. Der Block war die erste Großwohneinheit in Rostock und stand Modell für weitere in Schmarl, der Südstadt, Lichtenhagen und Groß Klein. 550 Einzelbaudenkmäler stehen in der Hansestadt Rostock. Außerdem gibt es 3000 Flächendenkmalobjekte.

Nachteil: Verkehrslärm

Die Ausrichtung der Terrasse nach Süden hat auch Nachteile. „Das Einzige, was stört, ist, dass wir an der Kreuzung sitzen. Der Block könnte ruhig in die andere Richtung zeigen“, sagt Heike Graupmann. „Früher hat uns das nicht so gestört, aber mittlerweile ist es doch etwas laut.“ Auch eine Wohnung mit einem dritten Zimmer für die Enkel wünscht sich das Paar. „Von daher können wir uns vorstellen, innerhalb des Hauses umzuziehen“, sagt Heike Graupmann. „Wir verbringen noch immer viel Zeit auf der Terrasse, aber seit wir den Garten haben, nicht mehr ganz so oft.“

Die gute Hausgemeinschaft möchte sie aber nicht missen. „Hier sind viele, die auch vor 17 Jahren, als wir eingezogen sind, schon hier waren. Es ist nicht so anonym, wie man sich das in Plattenbauten immer vorstellt“, sagt sie. „Aus diesem Haus ziehe ich nur mit den Füßen voran aus.“

