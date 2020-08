Denkstein in Rostock soll an verfolgten Juden Gustav Posner erinnern

Rostock

Ein „ Denkstein“ soll künftig in Rostock an den Juden Gustav Posner (1906-1933) erinnern, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und deshalb Suizid beging. Das Erinnerungszeichen soll am Mittwoch (2. September, 13 Uhr) in der Koch-Gotha-Straße 9 enthüllt werden, wie das Rostocker Max-Samuel-Haus mitteilte. Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Schule Dettmannsdorf spendeten die 135 Euro, die der Stein kostete. Der gebürtige Berliner Gustav Posner gilt als das erste Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Rostock.

Posner studierte Medizin an den Universitäten Freiburg im Breisgau und Jena. 1929 kam er nach Rostock. Im Juni 1932 beendete er sein Studium und begann als Medizinalpraktikant in der Rostocker Kinderklinik und Poliklinik in der Augustenstraße 80/82. Im April 1933 erließ die nationalsozialistische Regierung das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ und das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ mit dem Ziel, Juden vor allem aus den Universitäten und Hochschulen heraus zu drängen.

Suizid mit 27 Jahren

Mit diesen Gesetzen sei die antijüdische Gesinnung innerhalb der Studentenschaft noch unterstützt worden, hieß es. Gustav Posner sei von Mitgliedern des nationalsozialistischen Studentenbundes beleidigt und schikaniert worden. „...über ihn wurden Lügen verbreitet, zuletzt wurde ihm nahe gelegt, seine Stelle in der Klinik zu kündigen“, so das Max-Samuel-Haus. „Der große psychische Druck, Angst vor der Zukunft, die Ausweglosigkeit seiner Lage veranlassten ihn am 8. Juli 1933, in seiner Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Straße 9 (heute Koch-Gotha-Straße) Suizid zu begehen.“ Er wurde nur 27 Jahre alt. Wenige Monate später im August beging Dr. Hans Moral (1885-1933), Professor für Zahnheilkunde an der Rostocker Universität, unter ähnlichen Umständen Suizid.

