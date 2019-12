In den 1940er Jahren wurden viele Rostocker aus der Mitte der Gesellschaft gerissen. Sie kamen gewaltsam ums Leben, weil sie Juden waren. Das Max-Samuel-Haus hat bereits für 63 von Ihnen Denksteine verlegt. Ein neuer Stadtplan wird diese verorten.

Im Max-Samuel-Haus entsteht ein Stadtplan, in dem alle Denksteine verzeichnet sind, die es aktuell in Rostock gibt. Sie erinnern an jüdische Mitbürger, die im Zuge des NS-Regimes gewaltsam ums Leben kamen. Quelle: Juliane Schultz