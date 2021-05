Depressionen, Ängste, Uni-Abbruch: Sorgen um Rostocks Studierende

Rostock

Depressionen, Ängste, Uni-Abbruch: Rostocks Studierenden geht es schlecht. Die Corona-Krise mit Onlinelehre, fehlenden Nebenjobs und vor allem den Kontaktbeschränkungen hat ihnen offenbar nochmals richtig zugesetzt. Zumindest zeigt die Umfrage unter den Studierenden in Rostock und Wismar alarmierende Trends: „Bei rund einem Drittel gibt es bereits Depressionen und Angststörungen in einem behandlungswürdigen Maß“, sagt Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerkes der beiden Hansestädte.

Und das sei nicht nur der Pandemie geschuldet, aber durch die andauernde Corona-Lage sicher noch verschärft. „Bei vielen Studierenden hat sich das Leben grundlegend verändert – durch mangelnde Jobs fehlt ihnen die Finanzierung und natürlich sind auch die Einschränkungen des Soziallebens hart“, sagt Hörig. Keine Erstsemesterpartys, keine Konzerte, keine Campustage, kein Uni-Sport – das sorge für Frust und verstärke Einsamkeit. Schließlich lebt mehr als ein Viertel der Studierenden allein.

Zahl der Studienabbrecher steigt stark an

Im März diesen Jahres hat sich das Studierendenwerk Rostock-Wismar per Umfrage an 16 000 Studierende aller Universitäten und Hochschulen in beiden Hansestädten gewandt. Dabei ging es diesmal aber weder um die Qualität der Wohnheime oder des Mensa-Essens, sondern erstmals ausschließlich um die psychische und soziale Situation der jungen Menschen. Rund 1600 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück. „Aber das Profi-Institut, das die Umfrage gemacht hat, versichert, dass schon mit den zehn Prozent Rücklauf valide Aussagen getroffen werden können, die für die Situation der gesamten Studierendenschaft gelten“, so Kai Hörig.

Und das stimme ihn besorgt. Denn auch die Zahl derjenigen, die über einen Abbruch des Studiums oder eine längere Pause nachdenken, sei rasant gestiegen. „Ein Prozent der Befragten ist sich schon ganz sicher, das Studium aufgeben zu wollen. Das sind immerhin 160 Studierende. Dazu kommt, dass zwölf Prozent einen Abbruch in Erwägung ziehen“, nennt Hörig Ergebnisse der Umfrage. Noch vor vier Jahren, als sich die Universität Rostock selbst unter den Studierenden umhörte, war der Gedanke, abzubrechen, deutlich geringer ausgeprägt – lag bei 2,8 Prozent.

Psychisches Wohlbefinden gewinnt an Bedeutung

Für den Geschäftsführer des Studierendenwerks sind das alarmierende Erkenntnisse. „Wir werden zwar immer zuerst mit den Themen Mensa und Wohnen in Verbindung gebracht, aber unser Ziel und Leitspruch ist es ja, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Studieren erfolgreich gelingt“, so Hörig. Umso wichtiger sei mittlerweile die dritte Säule des Studierendenwerkes – das soziale und psychologische Beratungsangebot. „Denn es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem psychischen Wohlbefinden und der Zufriedenheit mit dem Studium beziehungsweise dem Wunsch, abzubrechen“, erklärt Hörig.

Das Angebot psychologischer Beratung sei in den vergangenen Jahren schon immer weiter ausgebaut worden – von ein paar Stunden, die durch externe Psychologen geleistet wurden, über zeitlich befristete Projekte zusammen mit der Universitätsmedizin bis hin zum heutigen Status quo mit anderthalb Vollzeitstellen.

Doch die Wartezeiten für Betroffene lägen vor dem ersten Termin immer noch zwischen sieben und acht Wochen. „Das ist angesichts der Lage zu lang. Wir würden uns wünschen, wir könnten diesen Zeitraum halbieren“, so Hörig. Auch die Umfrage hätte gezeigt, dass 60 Prozent der Studierenden einen gestiegenen Beratungsbedarf haben. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dass sich ihr Wunsch nach Hilfe wegen Corona nochmals verstärkt habe.

Das kann Carolin Wendt, Psychologin des Studierendenwerkes, nur bestätigen: „Insbesondere das Fehlen sozialer Kontakte, Motivationsschwierigkeiten und Zukunftsängste beschäftigen die Studierenden, die unsere Beratungsstelle aufsuchen“, sagt sie. Dabei sei die Inanspruchnahme von psychologischer Unterstützung immer noch teilweise vorurteilsbehaftet und mit einer Hemmschwelle verbunden. Dabei sei das Angebot unbürokratisch und kostenlos und könne in Zeiten der Pandemie sogar online durchgeführt werden.

Finanzierung nur noch bis 2022 gesichert

Kai Hörig macht sich aber nicht nur Sorgen um die Lage der Studierenden, sondern auch darum, wie lange er das Beratungsangebot noch aufrechterhalten kann. Denn bisher finanzieren sich diese Stellen größtenteils aus den Semesterbeiträgen. Die sind jüngst erst gestiegen „und mittlerweile ausgereizt“, so Hörig. Er wünscht sich deshalb ein klares Bekenntnis vom Land zur enormen Bedeutung der Beratungsangebote für den Studienerfolg und eine unterstützende Finanzierung.

Denn die derzeitige Personallage sei nur bis Ende kommendes Jahr wirtschaftlich gesichert. „Wenn wir vom Land keine Finanzierung der Beratung erhalten oder keine erhöhten Zuschüsse für die Mensen, dann müssen wir irgendwo streichen. Und wir reden gar nicht davon, Gewinn machen zu wollen – beide Bereiche sind derzeit defizitär und es geht nur darum, Kosten zu decken“, blickt Hörig voraus.

Er sehe keine Chance, den Semesterbeitrag oder die Kosten für das Essen in den Mensen weiter zu erhöhen. „Beides ist ausgereizt, wenn wir sozial verträglich sein wollen.“ Der Geschäftsführer hofft, dass das Land erkennt, wie wichtig die Beratungsleistung der Studierendenwerke für den Bildungserfolg der jungen Nachwuchsakademiker geworden ist. „Und jedes abgebrochene Studium ist nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern auch ein Verlust für den Wissenschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Kai Hörig.

