Rostock

Am Rostocker Stadthafen entlang zu spazieren, sich die frische Seeluft um die Nase wehen zu lassen und den Tag einfach nur zu genießen – das war für Jan Hagen noch vor wenigen Jahren undenkbar. Graue Tage liegen hinter dem 27-Jährigen. Erst 2018 erlitt er ein Burnout. In seiner dunkelsten Phase quälte ihn sogar der Gedanke, seinem Leben ein Ende zu setzen.

Heute ist dem jungen Mann davon allerdings nichts mehr anzumerken. Er strotzt nur so vor Gelassenheit und Lebensfreude. Die Krankheit hat dennoch tiefe Spuren hinterlassen. „Es war wirklich eine schlimme Zeit – nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie“, sagt er offen.

Bei der Bundeswehr hoch hinaus

Doch wie konnte es überhaupt soweit kommen, dass es dem gebürtigen Rostocker zwischenzeitlich so schlecht ging? „Es war ein schleichender Prozess“, erklärt Hagen. Wann es genau angefangen hat, kann er heute nicht mit Gewissheit sagen. Es begann aber zu einer Zeit, als er nach abgeschlossenem Abitur seine Heimatstadt verließ, um eine Laufbahn bei der Deutschen Bundeswehr einzuschlagen. Sein Ziel: Eurofighter-Pilot werden.

„Als ich eines Tages beim Schlittschuhlaufen war, flog ein solches Flugzeug direkt über unsere Köpfe hinweg. Da war es um mich geschehen. Ich wusste, dass ich das unbedingt auch können will“, erinnert er sich. Die erste Hürde war schnell gemeistert und er konnte seine Offiziersausbildung antreten. Nach acht Monaten dann aber der Schock: bei einer medizinischen Untersuchung wurde bei ihm eine Gleichgewichtsstörung diagnostiziert. „Damit war der Traum vom Fliegen für mich geplatzt“, sagt Hagen.

Nichtsdestotrotz beschloss der Soldat den Kopf nicht in den Sand zu stecken – stürzte sich stattdessen ins nächste Abenteuer: Ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. „Von da an setzte ich all meine Energie daran meinen Abschluss so schnell wie möglich zu machen. Ich wollte herausstechen.“

Rettung in letzter Sekunde

Schnell wurde ihm aber klar, dass er das Pensum nicht lange halten könne. Die Konsequenz: Er zog sich immer weiter von seinen Liebsten zurück, wurde kühl und emotionslos. Arbeit und Lernen bestimmten seinen gesamten Alltag. So lange, bis ihn die Kraft komplett verließ. „Ich habe gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Ich fühlte mich ausgelaugt und wusste manchmal einfach nichts mehr mit mir anzufangen.“ An einem Morgen im Jahr 2018 erlitt er schließlich einen Nervenzusammenbruch – mitten in der Prüfungsphase. „Ich war völlig am Ende. Ich konnte die einfachsten Rechnungen nicht mehr lösen.“

Ein guter Freund war es, der ihm in dieser Situation den helfenden Impuls gab und ihn mit zu einer psychologischen Beratungsstelle mitnahm. Was folgten sind mehrere Aufenthalte in verschiedenen Kliniken, Therapie und Medikamente. „Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich mich wieder erholt hatte und mein Studium abschließen konnte“, berichtet Hagen.

Reflektion und Akzeptanz

Mittlerweile ist er zutiefst dankbar, für diese Zeit. Denn auch, wenn es wohl die schlimmste Erfahrung seines Lebens gewesen ist, so habe er dadurch gelernt, wofür sein Herz wirklich schlägt. „Heute weiß ich, dass mein Wunsch Eurofighter-Pilot zu werden hauptsächlich daraus resultiere, möglichst viel Anerkennung zu erhalten. Was ich aber wirklich liebe, ist es Menschen zu helfen“, meint Hagen. Und genau das macht er jetzt auch – als Coach für Menschen, die sich in einer oder kurz vor einer Ähnlichen Situation wiederfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und gerade seit Beginn der Corona-Pandemie ist dieses Thema aktueller denn je, wie Hagen verrät. Immer wieder hat er mit Menschen zu tun, die am Rande der Verzweiflung stehen. Oftmals sei die Pandemie aber nicht der Auslöser der Probleme. Vielmehr sei es so, dass die Betroffenen aufgrund von Homeoffice, Jobverlust und eingeschränkter sozialer Kontakte mehr Zeit haben, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. „Das wichtigste ist, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und alles, was man ohnehin nicht beeinflussen kann, zu akzeptieren“, sagt Hagen. „Die Lösung für unsere Probleme liegt in uns selbst. Ich helfe den Menschen ihr innerstes zu reflektieren.“

Von Susanne Gidzinski