Der Frust wächst: Warum Ärzte jetzt die komplette Öffnung der Schulen in MV fordern

Die meisten Schüler dürfen weiterhin nur einen Tag pro Woche zur Schule gehen und auch das digitale Lernen funktioniert vielerorts gar nicht: Der Frust bei Schülern und Eltern über das Schweriner Bildungsministerium wächst. Und nun kommt auch noch scharfe Kritik von Medizinern im Land: Die Ärztekammer wirft der Landesregierung vor, mit ihren Regelungen die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu gefährden. Das Land soll schnellstmöglich die Schulen wieder öffnen, schreibt der Vorstand.

Ärzte fordern: Öffnet die Schulen

Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern Quelle: dpa

Schwerin setze falsche Prioritäten, schreibt der Vorstand um Ärzte-Präsident Dr. Andreas Crusius. Das Land räume der Wirtschaft und dem Tourismus Vorrang ein, „nicht dem Wohlergehen unserer Kinder“. Er sehe die Gefahr, dass auch nach den Schulferien kein normaler Unterricht stattfinden werde. Das aber dürfe nicht sein: „Schulschließungen ziehen erhebliche physische, psychische und soziale Konsequenzen nach sich“, heißt es von den Medizinern. „Die Auswirkungen sind bereits jetzt im ärztlichen Alltag nachweisbar.“ Crusius spricht von einer steigenden Zahl von Verhaltensauffälligkeiten, von Konflikten in den Familien bis hin zu Gewalt gegen Kinder.

Die Mediziner im Land fordern deshalb von Ministerin Bettina Martin ( SPD): „Dieser Zustand muss deshalb schnellstmöglich beendet werden.“ Im Klartext: Das Land soll die Schulen sofort wieder komplett öffnen. Crusius: „Es müssen nicht gleich acht Stunden am Tag sein. Aber Kinder brauchen Struktur und soziale Kontakte.“

Keine große Gefahr durch Kinder

Eine Gefahr sehen die Ärzte insbesondere angesichts der nur noch 58 aktiven Covid-19-Fälle im Land nicht. „Jüngste Studien zeigen“, so Crusius, „dass die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen bis zwei bis drei Prozent liegt.“ Und: „Kinder stecken sich drei Mal seltener an als Erwachsene. Eine weitere zögerliche Öffnung von Schulen und Kitas ist nicht nachvollziehbar.“

Auch der Landeselternrat übt scharfe Kritik am Land: „Es ist Eltern und Schülern kaum noch zu vermitteln, dass wir Urlauber aus ganz Deutschland ins Land lassen – aber Schulen bleiben größtenteils zu?“, so der Vorsitzende Kay Czerwinski. Auch er fordert eine komplette Öffnung, spätestens ab dem 3. Juni.

Die strengen Hygieneauflagen seien in den Schulen kaum umzusetzen. Und auch das digitale Lernen funktioniere nicht wie vom Land stets propagiert: „Bis zum neuen Schuljahr müssten zumindest mal alle Lehrer darin geschult werden.“

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Quelle: Danny Gohlke/dpa

Am Abend richtete auch der Städte- und Gemeindetag einen Appell an das Land: Ähnlich wie in Kitas sollen auch Schüler in festen Gruppen unterrichtet werden – und zwar jeden Tag, so Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Rostock nimmt Schülern Notebooks weg

In der größten Stadt des Landes ist die Verwaltung selbst eines der größten Hindernisse beim digitalen Lernen. Das Rathaus hat mehr als 200 tragbare Computer, die eigentlich in den Schulen von Schülern genutzt werden, „beschlagnahmen“ lassen – um damit Verwaltungsmitarbeiter im Homeoffice auszurüsten. Das bestätigte Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Neustrelitz testet Schüler

Das Neustrelitzer Gymnasium „Carolinum“ geht unterdessen einen eigenen Weg und bietet allen Schülern und Lehrern zweimal pro Woche einen freiwilligen Corona-Test an. Die Proben werden vom Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene ausgewertet. Jeder Teilnehmer bekommt das Ergebnis am nächsten Tag per Mail zugeschickt. Bereits 3000 Proben seien seit Ende April, seitdem für die 12. Klassen der Schulalltag wieder läuft, genommen worden. „Bisher alle negativ“, sagte der Schuldirektor und frühere Bildungsminister von MV, Henry Tesch.

Henry Tesch, Schulleiter Gymnasium „Carolinum“ Quelle: C. Kettler

Sollten die Tests ergeben, dass das „Carolinum“ nicht zum Corona-Hotspot wird, obwohl dort täglich hunderte Menschen aufeinandertreffen, müsse nach den Sommerferien über Möglichkeiten nachgedacht werden, wie das nächste Schuljahr so normal wie möglich laufen kann. „Wir müssen uns fragen, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Vielleicht ist ja bald wieder ein Unterricht im Klassenverband möglich“, sagte Tesch.

Von Andreas Meyer und Benjamin Fischer