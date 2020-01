Rostock

Lisa Koch-Küttner ist aufgeregt, als sie erfährt, dass ihre Ergebnisse da sind. Die 29-jährige hat sich testen lassen – und zwar auf ihre Herkunft. Mit Spannung öffnet sie das kurze Video, das ihr online zugeschickt wurde: Lisa ist zu 54,1 Prozent Osteuropäerin, zu 42,1 Prozent Skandinavierin, zu 2,6 Prozent aschkenasische Jüdin und zu 1,2 Prozent Orientalin. Das ergab die Analyse ihrer DNA, die sie in die USA geschickt hatte. Eine Überraschung?

Lisa ist in Rostock geboren, behütet aufgewachsen und vermisst in ihrem Leben eigentlich nichts. Dennoch interessiert sie, wo ihre Wurzeln liegen – sprich ihre Vorfahren herkommen. Möglich machen das Onlineplattformen wie My Heritage oder Ancestry. Dort können Menschen per DNA-Test nicht nur ihren ethnischen Hintergrund klären lassen, sondern auch in riesigen Aufzeichnungsdatenbanken weltweit nach Verwandten suchen. Erstellt man einen Stammbaum seiner Familie, wird dieser zudem automatisch mit anderen Daten abgeglichen. Das erhöhe laut den Webseiten der Unternehmen die Chancen, Informationen über Verwandte zu bekommen.

500 Millionen Dokumente aus Deutschland durchsucht

Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen diese Art der Ahnenforschung bereits. Bei Ancestry wurden beispielsweise mittlerweile 100 Millionen Stammbäume erstellt und 15 Millionen DNA-Tests verkauft, wie es vonseiten des Unternehmens heißt. „Außerdem sind wir mit weltweit über 20 Milliarden digitalisierten Dokumenten die größte Onlineplattform für Ahnenforschung“, teilt eine Sprecherin von Ancestry mit. Allein in Deutschland wurden bereits über 500 Millionen historische Dokumente aus Archiven digitalisiert und nach Namen durchsucht.

50 Euro für die Enthüllung der Herkunft

Lisa ist auf dem Videoportal Youtube über My Heritage gestolpert: „Ich habe dort einen Clip gesehen, in dem Deutsche ihre DNA testen lassen haben und völlig überrascht von dem Ergebnis waren. Da habe ich gedacht, ich will das auch machen.“ Im Netz habe sich die Rostockerin dann informiert und kurzerhand ein DNA-Entnahmekit mit Wattestäbchen angefordert. 60 Sekunden lang musste sie mit diesen an der Innenseite ihrer Wange entlangstreichen. Anschließend ging das Ganze an ein Labor in den USA. „50 Euro hat mich der Test gekostet, da es gerade ein Angebot gab“, erzählt Lisa. Normalerweise liegt der Preis bei knapp 80 Euro, doch My Heritage wirbt häufig mit Rabatten.

Drei große Anbieter untersuchen Gene auf Herkunft In der Fachsprache wird Ahnenforschung als Genealogie bezeichnet. Drei Online-Genealogie-Plattformen beherrschen aktuell den Markt: My Heritage, Ancestry und 23andme. My Heritage aus Israel, Ancestry aus Irland, 23andme aus den USA. Alle drei Anbieterbieten eine DNA-Analyse hinsichtlich ethnischer Abstammung an. 23andMe konzentriert sich zudem auf Erbkrankheiten. Durch große Datenbanken von DNA-Analysen und Dokumenten stellen die Unternehmen in Aussicht, unbekannte Verwandte zu finden. My Heritage hat seinen Sitz in Israel. Ein DNA-Test kostet regulär rund 80 Euro. Die Nutzung der Datenbank kostet extra. Ancestry kommt aus Irland. Hier kostet der DNA-Test 89 Euro. Für die Onlinefamilienforschung fallen zusätzliche Kosten an. 23andme ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Es bietet drei verschiedene Pakete à 99, 199 oder 499 US-Dollar an. Die DNA-Analysen werden jeweils in Laboren in den USA durchgeführt. Zusätzlich zum Onlineauftritt bieten alle drei Anbieter eine App an.

Rätsel um skandinavische Abstammung

Schon vorher hat sich die 29-jährige für ihre Familiengeschichte interessiert und einige Nachforschungen angestellt. „Ich habe nach Verwandten in Amerika gesucht, die dorthin ausgewandert sind. Und auch die Herkunft meiner Oma habe ich etwas verfolgt“, erzählt sie. Ihre Großmutter mütterlicherseits kommt nämlich aus dem heutigen Polen. „Das erklärt wohl die 54,1 Prozent Osteuropäerin in mir“, meint Lisa. Und auch der jüdische Teil ist klar: „Mein Ururgroßvater väterlicherseits war Jude.“ So viel ist bekannt. Woher allerdings der große skandinavische Anteil in ihrer DNA kommt, ist ihr ein Rätsel ebenso wie die 1,2 Prozent Orientalin und dass in ihr nichts West- beziehungsweise Mitteleuropäisches sein soll.

Datenschutzbeauftragter rät zur absoluten Vorsicht

Gut fünf Wochen habe es gedauert, bis die Ergebnisse online auf der Webseite einsehbar waren. „Aber nicht öffentlich“, betont Lisa. Jeder Nutzer hat seinen persönlichen Zugang. Trotzdem warnen Datenschützer vor der Nutzung solcher Plattformen. „Bei Informationen zur DNA, die an andere weitergegeben werden, kräuselt sich bei uns die Stirn. Das ist ein heißes Thema“, betont Heinz Müller, Landesbeauftragter für Datenschutz in MV. Alle medizinische Daten, zu denen auch jene gehören, aus denen sich Genmaterial analysieren lässt, zählen zu den besonders schutzwürdigen Daten, wie Müller informiert. „Im Gegensatz zu den europäischen Datenschutzrichtlinien sind die der USA nahezu lächerlich“, gibt er zu bedenken und betont: „Man muss sich nicht wundern, wenn mit den Daten etwas passiert, was man nicht möchte. Ich rate zur absoluten Vorsicht.“

Heinz Müller ist der Landesbeauftragte für Datenschutz in MV. Er ist der Meinung, dass man bei Daten, wie der Analyse der DNA, höchste Vorsicht walten lassen sollte. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Halbe Familie hat sich testen lassen

Lisa hat dennoch keine Befürchtungen, dass mit ihren Daten irgendetwas Schlimmes passiert: „Ob man das möchte, muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber ich finde es super spannend.“ Und damit ist sie nicht allein: Fast ihre ganze Familie hat sie mittlerweile „infiziert“. „Meine Schwester, Mutter, Oma, mein Onkel und Schwager haben sich auch schon testen lassen“, berichtet die Rostockerin. Lediglich ihr Mann zweifle an der Seriosität. „Die Ergebnisse sind nur Schätzwerte. Das sagt My Heritage ja selbst“, gibt Lisa zu. Dennoch vertraut sie auf die Tendenz der Analyse.

Expertin glaubt an Analysemethoden

„Ich kann mir vorstellen, dass die DNA-Analyse so funktionieren kann“, meint Dr. Iris Lindner, Abstammungsgutachterin des Instituts für Rechtsmedizin in Rostock. Die Amerikaner benutzen andere Methoden zur Analyse, die in Deutschland aus rechtlichen Gründen nicht möglich sind, wie Lindner weiß. „Phenotypische Merkmale wie Augen- oder Haarfarbe und weitere, die auf die Abstammung schließen lassen, dürfen wir nicht untersuchen. Das hat etwas mit dem Persönlichkeitsschutz des Einzelnen zu tun“, klärt die Abstammungsgutachterin auf.

Dass es viele Leute reizt, ihre ethnische Herkunft zu erfahren, könne Lindner verstehen: „Wir wissen, dass die Menschen schon immer viel gewandert sind und sich vermischt haben. Geografische Grenzen, wie wir sie gern sehen, gibt es nicht.“ Auch bei ihr melden sich ab und an Leute, die mehr über ihre Abstammung erfahren möchten. „Die verweise ich dann auf die Onlineplattformen. Wir können die DNA bisher in Sachen Familienforschung nur auf Verwandtschaftsgrade wie beim Vaterschaftstest analysieren“, berichtet sie.

Cousine zweiten Grades entdeckt

Lisa hat über My Heritage bisher noch keine unbekannte Verwandtschaft gefunden. „Wenn Gemeinsamkeiten in der DNA zu anderen Leuten, die den Test gemacht haben, entdeckt werden, bekomme ich eine Benachrichtigung“, erklärt sie. Es könnte sich dann um einen Verwandten handeln oder eben nur Zufall sein. „Ich stehe mit einer jungen Frau in Kontakt, mit der ich 0,1 Prozent gemeinsame DNA habe. Das ist wohl eher Zufall, aber wir sind uns sehr sympathisch“, sagt die Rostockerin. Ansonsten liege der höchste überschneidende Wert, der ihr angezeigt wird, bei 2,2 Prozent. „Das ist schon recht hoch und deutet darauf hin, dass es eine Cousine oder Nichte zweiten Grades ist. Aber wir haben keinen Kontakt“, erzählt sie.

Und das Fazit der 29-Jährigen? „Ich fand es sehr spannend und aufschlussreich My Heritage zu nutzen und denke, es kann gerade für Adoptivkinder eine große Hilfe sein.“ Sie selbst werde mit den Daten jetzt aber nichts weiter anfangen. „Mein großer skandinavischer Teil wäre interessant, aber es ist sehr schwierig, weitere Anhaltspunkte zu finden“, meint sie. In den Datenbanken des Unternehmens zu suchen, kam für die Rostockerin bisher nicht in Frage: „Das kostet alles extra und man weiß ja nicht, ob dabei wirklich etwas herauskommt.“ Vielleicht registriert sich ja eines Tages noch ein entfernter Verwandter auf My Heritage und Lisa erlebt eine Überraschung – wer weiß.

