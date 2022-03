Von glänzender Deko bis Handy-Zubehör: Der Kabul Market in Rostock-Evershagen hat alles

Evershagen

Wenn man den Kabul Market in der Bertolt-Brecht-Straße – gleich neben Aryana Supermarkt – betritt, springen einem direkt die funkelnde Dekoration und Obstschalen ins Gesicht. Nur ein paar Meter weiter findet man Spielzeug für die Kinder und sämtliche Smartphone-Hüllen. Ob Haushaltswaren, Dekoration, Elektronik – der Kabul Market wirbt mit einem bunten Sortiment.

Betrieben wird das Geschäft seit etwa anderthalb Jahren von Asadi Ahadullah. Er arbeitet komplett alleine, „aber manchmal schaut meine Family auch mal vorbei“ so der Inhaber. Er lebt seit fünf Jahren in Deutschland und kommt ursprünglich – wie der Name des Ladens suggeriert – aus Afghanistan. In seinem Herkunftsland hat er eigentlich einen ganz anderen Job gehabt: In Afghanistan war er als Bauingenieur tätig.

„Der Laden ist einzigartig in Rostock“

Doch ihm macht an der Arbeit vor allem der Umgang mit den Kunden Spaß. „Die Kunden kommen auch ursprünglich aus Afghanistan, aber auch viele Deutsche gehen hier gerne einkaufen“, erzählt Ahadullah. „Denn dieser Laden ist einzigartig in Rostock“, erzählt er stolz.

Auch er hat die Auswirklungen von Corona gespürt und musste zwischenzeitlich auch mal schließen. Auch sagt Ahadullah er merke eine geringere Kaufbereitschaft seit des Krieges gegen die Ukraine. „Wenn Krieg ist, kaufen die Leute nichts“, so der Inhaber.

Von Julia Kaiser