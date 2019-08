Rostock-Stadthafen

Das war ein würdevoller Abschied: Die Deutsche Marine hat am Freitag den scheidenden Oberbürgermeister Roland Methling (UfR) als Geste des Dankes und der Anerkennung für die gute Zusammenarbeit „abgepullt“. Gemäß der Marinetradition wurde Methling am Gehlsdorfer Ufer in einen Kutter gesetzt und über die Warnow in den Stadthafen gerudert.

Nur der Fahrer wusste bescheid

Der OB war damit überrascht worden, lediglich sein Fahrer war eingeweiht und steuerte seinen Wagen von Methlings Haus statt auf dem üblichen Arbeitsweg zur Anlegestelle am alten Fährhaus. Rostock war während Methlings Amtszeit zum Sitz der Deutschen Marine aufgestiegen und zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Hansestadt.

Von Axel Büssem