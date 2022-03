"Der Kirschgarten" hatte Premiere in Rostock

Rostock

„Der Kirschgarten“ ist ein Klassiker: Seit der Premiere im Jahr 1904 hat die Darstellung dieser Familientragödie von Anton Tschechow auf den Bühnen immer wieder neue Interpretationen und Deutungen erfahren.

Stoff in der jüngeren Vergangenheit angesiedelt

Diese Inszenierung des „Kirschgartens“ verlegt die Ereignisse in die jüngere Vergangenheit, in die postsowjetische Ära der Neunzigerjahre. Ein alter Lada illustriert das Bühnenbild, die alte Zeit ist zwar vorbei, aber die neue ist noch nicht richtig angekommen. Es ist nicht nur eine Familientragödie, die sich hier entblättert, die lange eingefrorenen Konflikte, die sich hier entladen, sind das Ergebnis für eine Verweigerungshaltung derer, die sich den Herausforderungen der neuen Zeit nicht stellen.

Unglücklichsein als Normalzustand der Familie

Die Ankunft von Ljubow Andrejewna Ranjewskaja (Katrin Heller) auf dem alten Landgut, zu dem auch der Kirschgarten gehört, ist nur kurz Grund für eine Wiedersehensfreude. Die Geldnöte der Familie gefährden die Zukunft dieses Refugiums, es dominiert die allgegenwärtige Verweigerungshaltung gegenüber der neuen Realität. Der Kirschgarten muss verkauft werden. Statt aber Problemlösungen anzugehen, wird familienintern die Energie dafür verschwendet, persönliche Konflikte zu schüren und private Fehden auszutragen. Die Zeichen der Zeit werden nicht erkannt oder schnell wieder verdrängt. Das Unglücklichsein der Familie ist ein Normalzustand, er bekommt schließlich eine gesellschaftliche Symbolik. Warnungen von Jermolaj Alexejewitsch Lopachin (Luis Quintana), der auf eine finanzielle Lösung des Kirschgarten-Problems dringt, werden ignoriert. Es ist Lopachin, der schließlich die neue Zeit symbolisiert.

Große Kollektivleistung auf der Bühne

Das energetische und auch schweißtreibende Spiel der Darsteller hält die Spannung über die ganze Zeit hoch. Die Live-Videoprojektionen geben dem Stück nicht nur eine zusätzliche Ebene, auch sind so die Darsteller fast die ganze Zeit über im Bild. Die Kamera kommt den Darstellern zuweilen sehr nahe. Dies erhöht die Intensität der Vorstellung, je weiter die Handlung voranschreitet – und damit auch die Verzweiflung der Handelnden. Angesichts dieser Kollektivleistung ist es schwer, einzelne Darsteller mit ihren Beiträgen herauszugreifen, zu nennen wären Klara Eham (Anja), Fanny Holzer (Dunjascha) und Katharina Paul (Warja). Und Bastian Inglin überzeugt in der Rolle des schluffigen Studenten Trofimow.

Stück führte Darsteller unterschiedlicher Herkunft zusammen

Für die Inszenierung von Krzysztof Minkowski ist der Text von der ukrainischstämmigen Elina Finkel übersetzt worden. Bühne und Kostüme wurden von Konrad Schaller gestaltet, die Musik kam von Micha Kaplan. Es bildet sich in der Inszenierung eine Vielfalt der Herkunft der Beteiligten ab: Der Regisseur ist ein in Deutschland ausgebildeter Pole, auf den Bühne spielen Ostdeutsche und Westdeutsche, ein Schweizer und eine Österreicherin zusammen. Eigentlich ist eine Zusammenarbeit über viele Herkunftsgrenzen hinaus in vielen deutschen Theatern der Normalzustand, aber in besonderen Zeiten wird es den Handelnden auch besonders bewusst.

Russisches Dreier-Angebot des Volkstheaters

Denn auch das Volkstheater wurde von den aktuellen Ereignissen überrollt. „Der Kirschgarten“ ist Teil eines russischen Dreier-Angebots, welches das Volkstheater Rostock zusammen mit „Der Traum eines lächerlichen Menschen“ (Premiere war am 11. März) und „Eugen Onegin“ (Premiere ist am 2. April) den Zuschauern macht. Daran wird sich auch nichts ändern, diese Offerte bleibt auch vom Ukraine-Krieg unberührt. Es ist wichtig, sich weiter mit der russischen Kultur auseinanderzusetzen, betonte Volkstheater-Intendant Ralph Reichel nach der Premiere am Sonnabend. Auch die Solidarität mit der Ukraine ist für das Volkstheater eine Selbstverständlichkeit.

Corona-Pandemie erschwerte im Vorfeld die Premiere

Inwieweit die Corona-Pandemie die weiteren Aufführungen beeinträchtigen wird, ist allerdings schwer vorauszusehen. „Der Kirschgarten“ war unter schwierigen organisatorischen und personellen Umständen im Volkstheater auf die Bühne gekommen, sagte Ralph Reichel.

Nächste Vorstellungen: 20. März um 15 Uhr, 26. März um 19.30 Uhr und 1. April um 19.30 Uhr, immer im Großen Haus des Volkstheaters

Der Autor und das Stück „Der Kirschgarten“ ist einegesellschaftskritische Komödie des russischen Schriftstellers Anton Tschechow (1860–1904).Das Stück entstand im Jahr 1903 und wurde am 30. Januar 1904 in Moskau uraufgeführt. Es war das letzte Stück des Schriftstellers, der ein halbes Jahr nach der Uraufführung in Deutschland an Tuberkulose starb.Anton Tschechow machte sich als Schriftsteller, Novellist und Dramatiker weit über Russland hinaus einen Namen.Eigentlich war Tschechow Arzt von Beruf, gleichzeitig schrieb und publizierte er zwischen 1880 und 1903 über 600 literarische Werke.

Von Thorsten Czarkowski