„Der Laden“ in Evershagen: Den Lottoschein gibt es mit Kaffee und Bockwurst

Evershagen

Zeitungen, Paketdienst, Karten, Tabak, und Lotto – „der Laden“ im Rostocker Stadtteil Evershagen klingt nach dem klassischen Kiosk. Doch das kleine Geschäft in der Henrik-Ibsen-Straße bietet für seine Kunden auch einen kleinen Imbiss an. Hier gibt es neben der Ware auch Kaffee, Cappuccino, Espresso, Tee – und Bockwurst.

„Der Laden“ existiert seit über zehn Jahren und ist wohl bekannt in Evershagen. Im Geschäft läuft Hard Rock, Verkäuferin Anja Reckewerth nimmt gerade ein Paket von Kunden an und lacht freundlich. Verkäufer David Borck arbeitet hier seit etwa zehn Jahren. Ihm macht der Kontakt zu den Kunden am meisten Spaß, gerade auch, weil man auch mal private Gespräche führen könne.

„Es ging“, sagt Borck auf die Frage, ob das Kiosk die Auswirkungen der Corona-Krise gespürt habe. „Dafür sind andere hergekommen, die sonst in den Supermarkt was gekauft hätten. Aber um das Anstehen zu vermeiden, sind sie dann schnell hierher, einfach, weil es so schneller ging“, so Borck.

„Der Laden“ befindet gleich an der Bertolt-Brecht-Straße. Das Kiosk hat von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18.30 Uhr und am Samstag von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Die Nachricht an potentielle Kunden? „Kaufen, kaufen, kaufen“, ruft Reckewerth fröhlich zu.

Von Julia Kaiser