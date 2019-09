Der Landkreis Rostock in Zahlen: Viele Hochzeiten, etwas Zuwachs und mehr Touristen

Hochwasser durch Regen in Bad Doberan, Kellerbrand in Kühlungsborn: In den vergangenen Monaten mussten kurzfristig Unterkünfte für Mieter gefunden werden. Neubukow hält leer stehende Wohnungen für den Notfall bereit, in Rostock gibt es Gemeinschafts-Notunterkünfte, in Grevesmühlen Gästewohnungen.