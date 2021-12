Der Mann, der die Welt ordnete: Axel S. Meyer erweckt Carl von Linné zum Leben

Rostock

Der neue Roman von Axel S. Meyer (53) widmet sich dem Lebenswerk des schwedischen Naturforschers Carl von Linné (1707-1778). Was hat denn diesen Mann so berühmt gemacht? Diese Frage beantwortete sich der Wissenschaftler bereits selber zu Lebzeiten: „Gott schuf, Linné ordnete“ – das war das Credo des selbstbewussten Naturforschers, der Flora und Fauna nach einem von ihm entwickelten System kategorisierte. Das hat bis heute Bestand. Tausende von Pflanzen tragen heute noch die Namen, die ihnen Carl von Linné einst gegeben hatte.

Carl von Linnés Leben und das Werk, das er hinterließ, waren so interessant, dass Axel S. Meyer aus diesem Stoff einen Roman formte. „Er folgt historischen Begebenheiten“, sagt Meyer darüber, „ich wollte mir aber viele Freiheiten erlauben und auch unterhalten.“ Der zentrale Konflikt des Romans besteht zwischen Carl von Linné und seinem Gegenspieler, dem deutschen Arzt und Botaniker Johann Georg Siegesbeck (1686-1755). Letzterer sah im Sexualsystem zur Pflanzenbestimmung, das Linné seiner Ordnung zugrunde gelegt hatte, nicht nur eine Konkurrenz für seine eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Siegesbeck empfand sie – auch aus religiösen Überzeugungen – als obszön. Er stellte sich gegen Carl von Linné.

Kein Roman, sondern „ironische Zuspitzung“

Dieser Konflikt treibt die Handlung voran. Der Autor erzählt sie aus den Perspektiven der beiden Kontrahenten und bettet sie ein in geschichtliche Ereignisse des 18. Jahrhunderts, mit Schauplätzen unter anderem in Schweden, Preußen, Russland, den Niederlanden und dem Vatikan. Meyer entwirft ein lebendiges Bild jener Zeit, entzieht sich aber einer strengen literarischen Kategorisierung. „Es ist kein historischer Roman und auch keine Biografie“, sagt Axel S. Meyer, „sondern eine ironische Zuspitzung.“ Das Werk lebt von vielen Ausschmückungen und wird dadurch unterhaltsam.

Was wie trockene Naturwissenschaft klingen mag, weckt Axel S. Meyer hier zum Leben. Der Konflikt der beiden selbstbewussten Wissenschaftler Carl von Linné und Johann Georg Siegesbeck wird nicht nur auf eine unterhaltsame, nachvollziehbare und humorige Weise erzählt. Es wird auch klar, welch große Leistung der Botaniker Carl von Linné der Nachwelt hinterlassen hat. Bei dem Thema folgte der Autor auch seinen Interessen. „Ich bin ja selber Hobbybotaniker und Pflanzenzüchter“, sagt Meyer über sich, er konnte durchaus eigene thematische Vorlieben einbringen. Für die Recherche war natürlich eine Menge Lesearbeit notwendig, dabei stand unter anderem Linnés „Reise nach Lappland“ auf dem Programm. Auch reiste der Autor in der Vorbereitung viel, zum Beispiel zum Geburtsort des Naturforschers, in den südschwedischen Ort Råshult.

Axel S. Meyers Erstlingswerk: „Das Buch der Sünden“

Historische Stoffe sind nicht neu für Axel S. Meyer. Im Jahr 2009 hatte der Autor, der auch Redakteur bei der OSTSEE-ZEITUNG ist, ein Manuskript beim Hamburger Rowohlt Verlag eingereicht. Damit gewann er damals den Wettbewerb „Historischer Roman des Jahres“, was eine Buchveröffentlichung bei Rowohlt bedeutete. 2010 erschien also „Das Buch der Sünden“. Daraus wurde mehr: Es folgten „Das Lied des Todes“ (2012), „Das weiße Gold des Nordens“ (2014) und „Das Schwert der Götter“ (2016). Die drei Bücher schilderten das Leben in Nordeuropa kurz vor der ersten Jahrtausendwende und fanden nicht nur bei Wikinger-Fans unter den Lesern viele Anhänger. Danach wechselte der Schauplatz und auch die Zeit: Im Mittelpunkt des 2019 erschienenen Buches „Das Handelshaus“ stand die Geschichte einer Kaufmannsfamilie in Stettin, die Axel S. Meyer im 16. Jahrhundert angesiedelt hatte.

Nach den mittlerweile fünf historischen Romanen wollte der Autor einfach mehr erzählerische Freiheit. Nachdem er das Linné-Konzept mit seinem Agenten durchgesprochen hatte, wurde der Stoff dem Rowohlt Verlag angeboten, so nahm der Roman über Carl von Linné schnell Gestalt an. Jetzt erscheint er in einer hochwertigen Hardcover-Aufmachung bei Kindler, einem Imprint des Rowohlt Verlages.

Im nächsten Buch geht’s um den Traum vom Fliegen

Auch mit seinem nächsten Roman ist Axel S. Meyer schon recht weit vorangekommen. Darin geht es um die Eroberung des Himmels, um den uralten Menschheitstraum vom Fliegen. Im konkreten Fall um die Anfänge der deutschen Luftfahrt, angesiedelt ist die Handlung im 19. Jahrhundert. Die historische Kulisse ist damit klar, zentrale Figuren und Kontrahenten sind die Flugpioniere Otto Lilienthal und Ferdinand von Zeppelin.

Axel S. Meyer, „Der Mann, der die Welt ordnete“, Kindler Verlag 2021, 416 Seiten, 22 Euro

