Am Neujahrstag hatten die Mitarbeiter der Stadtentsorgung Rostock trotz Böllerverkaufsverbot dann doch ganz gut zu tun. Neben den planmäßig eingesetzten Kehrfahrzeugen waren laut Unternehmenssprecher Steffen Böhme auch drei Teams unterwegs, die einsammeln mussten, was vom Silvesterabend übrig geblieben war.

Es sei einiges zusammengekommen, aber: „Es ist nichts im Vergleich zu den Jahren davor“, sagte Stefan Brostowski, Disponent für Straßenreinigung und Winterdienst der Stadtentsorgung am Sonnabendmorgen. Im Rostocker Stadthafen fanden seine Mitarbeiter und er nur sehr wenig Müll vor, auch am Gehlsdorfer Ufer blieben die Sammelbehälter eher leer. In beiden Gebieten war es gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung aber auch verboten, Feuerwerke zu zünden.

Einen wahren Hot Spot konnte Brostowski dagegen am Doberaner Platz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ausmachen. Auch am Margaretenplatz war den Spuren am Neujahrsmorgen zufolge ordentlich geböllert worden. Insgesamt lagen aber mehr kaputte Flaschen auf den Straßen als abgebrannte Feuerwerkskörper, so der Disponent der Stadtentsorgung.

Besonders viel Müll haben die Mitarbeiter der Stadtentsorgung am Doberaner Platz in Rostock gesammelt, so Stefan Brostowski, Disponent für Straßenreinigung und Winterdienst. Quelle: Katrin Zimmer

Ebenfalls unterwegs waren Aufräumteams in Warnemünde sowie zwei, die die Papierkörbe im Stadtgebiet leeren. Letztere seien allerdings ganz reguläre Dienste, die täglich im Einsatz sind, so Brostowski. Seit den frühen Morgenstunden sorgten die Mitarbeiter der Stadtentsorgung für die erste grobe Reinigung der Straßen. Die gründliche erfolge dann planmäßig am 3. Januar.

