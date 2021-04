Der Rattenfänger von Mecklenburg: „Dieser Job ist nichts für schwache Nerven“

Rostock

​Ratten, Bettwanzen und Kakerlaken: Allein der Anblick dieser Tiere löst bei vielen Menschen Ekel oder gar Panik aus. Schweißausbrüche und ein regelrechter Fluchtreflex sind die Folge. Nicht aber bei Steffen Röver. Der gebürtige Rostocker arbeitet fast auf den Tag genau seit 21 Jahren als Schädlingsbekämpfer und hat schon so gut wie alles gesehen. Berührungsängste: Fehlanzeige. „Ich liebe, was ich tue, und kann mir keinen besseren Beruf vorstellen“, sagt der Inhaber der Schädlingsbekämpfung Lilienthal.

Vom Werftarbeiter zum Schädlingsbekämpfer

Dabei kommt der heute 43-Jährige ursprünglich aus einer ganz anderen Branche. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er zunächst eine Ausbildung bei einer Werft. Weil ihm dort aber keine Zukunftsperspektive geboten werden konnte, entschied er sich nach seinem Wehrdienst eine neue Laufbahn in Betracht zu ziehen. „Ich wusste nicht wirklich, was ich machen will und habe mich erst einmal nach spannenden Berufen umgeschaut.“

Kurze Zeit später sei er auf eine Firma in Hamburg gestoßen, die im Bereich der Schädlingsbekämpfung tätig war. „Mich hat die Arbeit so fasziniert, dass ich dort direkt hängen geblieben bin.“ So lange, bis er eine Stelle in seiner Heimatstadt Rostock bekommen hat.

Faszination für Ungeziefer

Und so kommt es, dass Röver seit nun mehr als zwei Jahrzehnten Nagern und Ungeziefer an den Kragen geht. Bei seinem Job gehe es allerdings nicht vorrangig darum, die Tiere zu bekämpfen. „Es steckt viel mehr dahinter“, betont er. Es ist vor allem die Lebensweise von Mäusen, Ratten und Co., die ihn so fasziniert. Wie sie sich immer an neue Bedingungen anpassen und ihren Nutzen aus den unterschiedlichsten Situationen ziehen.

Darüber hinaus liebt es Röver, dass er täglich mit den verschiedensten Menschen zu tun hat. Jeder Auftrag ist für ihn etwas ganz Besonderes, denn keine Situation gleiche der anderen. „Man muss sich immer auf neue Herausforderungen einstellen. Das Schönste ist aber, dass man den Leuten helfen kann.“

Nichts für schwache Nerven

Von minimalen Befällen, die kaum der Rede wert sind, bis hin zu regelrechten Invasionen kleiner Plagegeister: Die Bandbreite der Aufgaben eines Schädlingsbekämpfers ist riesig. „Jeder Tag bringt etwas Außergewöhnliches mit sich“, sagt der Rostocker und denkt dabei an eine Dame, die ihn einst wegen eines Ameisenbefalls anrief. Eigentlich keine Seltenheit, denn gerade in den Sommermonaten, komme es häufiger vor, dass die Insekten ganze Häuser übervölkern. In diesem Fall aber habe die Frau Honig an Türen und Fensterrahmen geschmiert, weil sie gehört habe, dass dies die Insekten verscheuchen würde. „Da musste ich schon ein wenig schmunzeln“, sagt Röver und lacht.

Es gibt allerdings auch Erlebnisse, die der Schädlingsbekämpfer am liebsten wieder aus seinem Gedächtnis verbannen würde. So habe er beispielsweise miterleben müssen, wie Menschen in völlig verwahrlosten Wohnungen gehaust haben und im Schlaf regelrecht von Ratten angeknabbert wurden. „Solch einen Anblick vergisst man nie wieder. Dieser Beruf ist nichts für schwache Nerven.“

Warnung vor Abzocke

Nichtsdestotrotz kann sich der 43-Jährige nicht vorstellen, seinen Job an den Nagel zu hängen. Was ihn jedoch manchmal etwas traurig stimmt, ist der Ruf, der den Schädlingsbekämpfern seit einigen Jahren anhaftet. Schuld daran seien einige schwarze Schafe, die nur auf das schnelle Geld aus sind. „Man hört es immer wieder in den Medien, dass unqualifizierte Leute sich als Kammerjäger ausgeben und für nicht oder schlecht vollbrachte Arbeit horrende Summen in Rechnung stellen. Sie bringen die gesamte Branche in Verruf.“

Einem Schädlingsbefall vorbeugen: Tipps vom Profi Regelmäßig lüften: ​Die meisten Schädlinge lieben es feucht und warm. Lüften Sie deshalb regelmäßig. Dadurch wird die feuchte Luft nach draußen abtransportiert. Motten, Milben und Käfer vertragen zudem keine Zugluft. Futterquellen vermeiden: ​Lassen Sie Lebensmittel nicht offen herumliegen. Entfernen Sie Brotkrümel, Mehlstaub und andere Reste sofort. Sie sind ein „gefundenes Fressen“ für Ungeziefer. Besonders beliebt sind auch Kartoffeln, die im Keller gehalten werden. Sorgen Sie dafür, dass all Ihre Lebensmittel richtig und unzugänglich gelagert werden. Keine großen Vorräte: ​Je mehr lang haltbare Lebensmittel Sie als Vorrat anlegen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Schädlingsbefalls. Kaufen Sie also nur das, was Sie zeitnah weiterverarbeiten beziehungsweise verzehren. Müll richtig entsorgen: ​Abfälle gehören weder in die Natur noch in offene Behälter. Sie ziehen Ungeziefer und Nagetiere regelrecht an. Sauberkeit wahren: ​Ob im Haushalt oder der eigene Körper: Hygiene ist das A und O, um einen Schädlingsbefall vorzubeugen. Haustiere pflegen: ​Säubern Sie den Schlafplatz Ihres Hundes oder Ihrer Katze regelmäßig. Denn Haare und Hautschuppen dienen zum Beispiel Hausstaubmilben als Nahrung.

Personen, die von einem Schädlingsbefall betroffen sind, rät er daher: „Lieber einmal genauer hinterfragen, wen man sich da ins Haus holt.“ Oftmals reiche schon ein kurzer Blick auf die Homepage der Firma. Und auf gar keinen Fall Barzahlungen tätigen. „Eine professionelle Firma stellt immer eine Rechnung aus und verlangt ihr Honorar nicht bar auf die Hand. Wird man dazu gedrängt, sollte lieber die Polizei hinzugezogen werden.“

Jede Situation ist anders

Bevor Röver und sein Team zu einem Einsatz ausrücken, lassen sie sich immer erst telefonisch oder schriftlich schildern, um was für einen Fall es sich genau handelt. Fotos sind ebenfalls gerne gesehen, um den Zustand besser einschätzen zu können. Anschließend folgt eine Begehung des betroffenen Objekts. Jede Situation müsse individuell bewertet werden. „Nur so können wir unsere Strategie anpassen.“ Ob nun ein Insektizid, Fallen oder andere Mittel zum Einsatz kommen, hänge stets davon ab, um welche Art von Schädling es sich handelt.

In Großstädten sind dies oft Nager wie Ratten und Mäuse. Aber auch Küchenschaben, Motten, Flöhe und Bettwanzen gehören zum täglichen Geschäft. „Die Tiere kennen keine Saison“, meint der Rostocker. Einzig während der Corona-Pandemie habe sich die Auftragslage verändert. So sind die Anfragen bezüglich der Bettwanzenbekämpfung leicht zurückgegangen. Der Grund: „Die Leute reisen weniger und schlafen nicht mehr auswärts.“ Sogar Ratten und Mäuse verirren sich etwas seltener in den Wohnstuben. Dies sei ebenfalls darauf zurückzuführen, dass viele Menschen nun mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen und sich die Nager dadurch nicht ungestört fühlen.

Ein echter Knochenjob

Nach der ersten Begehung geht es meist auch schon ans Eingemachte. In voller Montur nimmt sich der Schädlingsbekämpfer den unerwünschten Eindringlingen an. Je nach Art und Schweregrad des Befalls kann der Einsatz bis zu mehreren Stunden dauern. Oftmals sind es die besonders kleinen Plagegeister, die die Kammerjäger ganz schön auf Trab halten. Dazu zählen zum Beispiel Bettwanzen.

Denn anders als es ihr Name vielleicht vermuten lässt, machen sie es sich nicht ausschließlich in Betten gemütlich. Sie kriechen nahezu in jede Ritze. Um sie also wieder loszuwerden, müssen alle Gegenstände des betroffenen Bereichs gründlich untersucht werden, Möbel auseinandergebaut und Steckdosen abgeschraubt werden. „Da kommt man gut ins Schwitzen“, sagt Röver. Ein echter Knochenjob eben.