Der Umwelt zuliebe: Rostocker gründen Initiative „Plastikfreie Stadt“

Den Gebrauch von Einwegplastik reduzieren, Müllquellen erkennen, gemeinsam nach ressourcenschonenden Alternativen suchen und Kunden sowie Lieferanten sensibilisieren: Das hat sich das Netzwerk „Plastikfreie Stadt“ zum Ziel gesetzt. Nach dem Vorbild des kleinen englischen Dorfes Penzance haben sechs Rostocker Unternehmen ein Konzept erarbeitet und erprobt, um nachweislich Plastik zu reduzieren.

Dazu gehören neben der Bar „Rost Dock“ von Initiator Samuel Drews auch das Radisson-Blu-Hotel, Möbel Wikinger, das Café Laska, die Großmarkt Rostock GmbH und die Agentur „fint – Gemeinsam Wandel gestalten“.

„Mit jährlich durchschnittlich 37 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt“, betont Drews die Bedeutung der Initiative. „Ich habe eine Reportage über das englische Beispiel gesehen und wollte so ein Netzwerk hier auch aufbauen. Dann habe ich einige mögliche Kooperationspartner angesprochen. Im Mai haben wir uns das erste Mal getroffen.“

Tipps zum Einsparen Die Initiative gibt einige Tipps, wie sich im Alltag unnötiger Müll vermeiden lässt. Dazu gehören. Werbung im Briefkasten: Wer auf Werbung im Briefkasten verzichtet, schon die Ressourcen. Dafür muss ein entsprechender Hinweis am Briefkasten angebracht werden. Verzicht auf Mülltüten: Statt Mülltüten kann der Mülleimer auch mit Zeitungen oder Magazinen ausgekleidet werden. So bleibt der Eimer sauber. Glasflaschen: Glasflaschen lassen sich immer wieder auffüllen und sind umweltschonend. Wer unterwegs etwas trinken möchte, kann die Flaschen immer wieder neu auffüllen. Verpackungen: Beim Einkauf auf die Verpackung zu achten, ist oft sehr umständlich. Ein klares Zeichen für den Supermarkt kann gesetzt werden, wenn unnötiger Verpackungsmüll direkt in den Trennbehältern des Marktes entsorgt werden. Transporttaschen: Der Stoffbeutel sollte ein täglicher Begleiter sein. Er nimmt nicht viel Platz weg und vermeidet den Neukauf von Papier oder Kunststoffalternativen. Kaffee: Der Kaffee für unterwegs lässt sich auch beim Bäcker in Thermobecher abfüllen. An der Theke kann direkt nach Milch und Zucker gefragt werden. So wird auf die in Plastik abgefüllte Kaffeesahne oder den unnötigen Müll der kleinen Zuckertüten verzichtet. Videokonferenzen: Auch bei Meetings, die mit längeren Anfahrtswegen verbunden sind, lohnt es sich, alternativ über Videokonferenzen nachzudenken. Weitere Informationen und Tipps gibt es unter www.plastik-freie-stadt.de

Selbstanalyse

Am Anfang steht die Selbstanalyse der teilnehmenden Unternehmen. Es wurden Tabellen erstellt, in die jedes Unternehmen alle Posten einträgt – von Büromaterial über Reinigungsmittel bis Verpflegung – samt Gewicht und Menge. So konnte sich jedes Unternehmen vor Augen führen, wie viel Plastik anfällt.

In die Tabellen werden zudem Vorschläge zu Alternativen eingefügt, die Mitglieder können sich gegenseitig Tipps geben. „Manchmal weiß man ja gar nicht unbedingt, was es noch für Möglichkeiten gibt“, sagt Inga Knospe vom Großmarkt.

Erste Erfolge erzielt

Die Mitarbeiter müssen zukünftig keine Plastikflaschen mehr zur Arbeit bringen. „Wir bieten nun eine Versorgung in Glasflaschen“, sagt Knospe. Seit Projektstart konnte auch Drews den Plastikmüll in seiner Bar am Stadthafen reduzieren. „Durch die Selbstanalyse haben wir erst gesehen, wo die größten Probleme sind“, sagt er. „Wir kaufen jedes Jahr 29 Kilogramm Mülltüten. Seitdem organisieren wir unser Müllsystem tütenlos.“

Plastiktüten kommen nicht nur beim Einkauf oft zum Einsatz – auch bei der Müllentsorgung. Das hat das „Rost Dock“ geändert. Quelle: dpa

Auch die anderen Gründungsmitglieder konnten bereits einige Veränderungen vornehmen. „Die vormals individuell verpackten Seifen werden jetzt in wiederbefüllbaren, größeren und mehrfach verwendbaren Verpackungen angeboten“, sagt Daniel Bojahr, General Manager vom Radisson. „Das ist nicht einfach, da man hohe hygienische Standards erfüllen muss.“ Trinkhalme gebe es auch im Hotel nur noch, wenn ein Gast ausdrücklich danach frage. „Bei den Gästen wird das positiv wahrgenommen. Wenn wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen, kritisiert der Gast das durchaus auch“, sagt Bojahr. Er betont, dass man niemanden bevormunden wolle. „Wir haben Butter als ausgepackte Variante da, aber auch als kleine individuell verpackte Butterportionen. Der Gast kann sich entscheiden.“

Lieferanten in die Pflicht nehmen

Unternehmen, die sich der Initiative anschließen wollen, gehen einige Verpflichtungen ein. „Sie erklären sich dazu bereit, mit mindestens zehn ihrer Zulieferer oder Kunden Kontakt aufzunehmen“, sagt Drews. Dafür stehen standardisierte E-Mails – sogenannte Lieferantenbriefe – zur Verfügung, in denen der Standpunkt der Initiative deutlich gemacht und darum gebeten wird, in der Zusammenarbeit zukünftig auf umweltschonende Alternativen zu setzen.

„Wir haben unseren Lieferanten deutlich gemacht, dass wir keine Europaletten mit Wasserflaschen mehr bekommen wollen, die mehrfach mit Plastikfolie umwickelt sind – eine Alternative wären Spanngurte“, sagt Bojar. „Wichtig ist, auch immer Alternativen vorzuschlagen.“

Bewerber bekommen Partner

Eine weitere Verpflichtung, die Unternehmen eingehen, besteht darin, neue Bewerber für die Initiative bei dem Prozess zu begleiten und zu motivieren. „Nach der ersten Erprobungsphase möchten wir das Netzwerk nun erweitern. Es gibt schon mehr als 20 Interessenten“, sagt Drews. Dazu gehört unter anderem der Ratskeller in Rostock. „Wir achten schon seit langer Zeit darauf, möglichst ohne Plastik auszukommen“, sagt Wirt Robert Plath. „Wir backen unsere Kekse selbst und verzichten auf die einzeln eingepackten Kekse, für die Mitarbeiter haben wir eine Wasseranlage, damit sie keine Plastikflaschen mitnehmen brauchen.“

Siegel für plastikfreie Städte

Siegel der Initiative „Plastikfreie Stadt“ Quelle: OVE ARSCHOLL

Jeder, der sich an der Initiative beteiligen will, bekommt zunächst probeweise ein Siegel verliehen, das auf die Initiative hinweist. Bewerberunternehmen sind angehalten, binnen drei Monaten die ersten Schritte zur Einwegplastikeinsparung zu vollziehen – mindestens zehn Prozent. Bis zu drei Sterne weisen auf den Grad der Einsparung hin. Gelingt es, den Plastikverbrauch um zehn bis 50 Prozent zu verringern, ist ein Stern auf dem Schild angebracht. Für den zweiten Stern bedarf es 50 bis 80 Prozent, mehr als 80 Prozent wird mit einem dritten Stern gewürdigt.

Drews hofft, mit der Initiative „Plastikfreie Stadt“ in den nächsten Monaten rund 100 Unternehmen vernetzen zu können. „Das ist der erste Meilenstein“, sagt er. „Außerdem wollen wir Bremen und Hamburg als Partnerstädte gewinnen.“ Das Unternehmen „Renn.nord – Regionale Netzstelle für Nachhaltigkeitsstrategien“ stehe dafür als Partner zur Seite. Zudem möchte sich die Initiative für den Umweltpreis der Hansestadt bewerben.

Von Katharina Ahlers