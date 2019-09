Der Zoo „ganz wild“ – Großes Zoofest in Rostock

Barnstorfer Wald

Strahlende Kinderaugen beim Rostocker Zoofest: Am Sonntag strömten 4500 Besucher in den Barnstorfer Wald, um den vielen Tiere einen Besuch abzustatten, aber auch um bei der Feier im Geburtstagsjahr zu tanzen, zu singen, zu malen und zu spielen – alles unter dem Motto „Zoo ganz wild“.

Von Kinderschminken bis Hüpfburg

Vor 120 Jahren öffnete der Zoo in der Hansestadt zum ersten Mal seine Pforten. Damals noch unter dem Namen „Hirschgarten“. Ein paar Rehe, Hirsche und Wildschweine waren die ersten Bewohner. Seitdem hat er sich tierisch vergrößert: Mittlerweile ist er der größte Zoo an der deutschen Ostseeküste mit 4200 Tieren und 430 verschiedenen Arten. Vom Polareis über die Wüste bis hin zu den Tropen – eine tierische Weltreise ist in Rostock nur eine Straßenbahnfahrt entfernt.

Für die Kinder putzte sich der Zoo in diesem Jahr heraus: Auf der Festwiese gab es zahlreiche Stände mit Kinderschminken und Hüpfburgen. Das Publikum wurde mit Livemusik, dem ArtHus Tanzstudio und einem Puppentheater auf der Bühne unterhalten. Sogar das Sandmännchen schaute vorbei. „Es macht mir einen Riesenspaß! Ich liebe es im Rostocker Zoo“, verkündet die vierjährige Greta. Sie und ihre Mutter Andrea Weizel (40) ließen sich das Backen von Knüppelkuchen nicht entgehen.

Eisbären futtern sich Winterspeck an

Währenddessen aalten sich die Zoobewohner in ihren Gehegen: Die Eisbären Akiak und Noria schlugen sich die Bäuche voll. „Akiak hat dieses Jahr allein 130 Kilogramm zugenommen. Jetzt wiegt er schon 550 Kilogramm“, erzählt Tierpflegerin Maria Schierstedt. Das sei alles Wintervorbereitung. Die weißen Riesen arbeiten auch am Nachwuchs: „Unser Akiak versucht es rege bei Noria und Sizzel – doch bisher ist noch nichts zu sehen. Wenn es aber so weitergeht, freuen wir uns auf den Zuwachs“, sagt Maria Schierstedt.

Sandra Schmidt und ihr Sohn Lennox (7) verwöhnten die Ziegen im Streichel-Zoo. „So ein Großereignis kann man sich schon mal gönnen. Zwar ist es nicht billig, aber mit den ganzen Mitmachaktionen ist es das Geld auf jeden Fall wert“, sagt die Rostockerin. Derweil tobte der kleine Orang-Utan-Nachwuchs an den Seilen im Darwineum. Im Gegensatz dazu ließen sich die Galapagos-Riesenschildkröten nicht aus der Ruhe bringen.

Zoodirektor verspricht baldige Großprojekte

Zoodirektor Udo Nagel ist besonders stolz auf die Historie des Zoos: „Mein Dank geht an alle Mitarbeiter – und damit meine ich auch die vier-, sechs- und achtbeinigen“, sagt der 65-Jährige. Nächstes Frühjahr soll der neue Masterplan erscheinen, in dem die Projekte für 2020 drinstehen: „Wir hatten bisher alle sieben Jahre ein neues Großprojekt. Genaueres kann ich noch nicht sagen, aber ich verweise auf das alte Affen- und Elefantenhaus – das schreit förmlich nach Erneuerung.“

Nach 27 Jahren Amtszeit ist seine Ära als Direktor in knapp zwei Jahren vorbei. Nagel berichtet, dass der Nachfolger ebenfalls im kommenden Jahr gewählt wird. Nun können sich Zooliebhaber aber erst einmal auf den Winter freuen: „Wir planen eine Überraschung für unsere Besucher. Folgendes kann ich verraten: Wir wollen die dunkle Jahreszeit erhellen!“

Von Marie Scheibe