Der härteste Job im Rostocker Rathaus

Heiko Tiburtius hat den vielleicht härtesten Job im Rathaus: Jahrelang war kein Geld für die Sanierung von Gehwegen und Straßen da. Tiburtius musste den Notstand verwalten. Und jetzt, wo die Hansestadt wieder schuldenfrei ist, soll plötzlich am besten alles auf einen Schlag repariert werden. Doch auch wenn die Stadtkasse inzwischen wieder gut gefüllt ist: Nun mangelt es an Fachpersonal, freien Baufirmen und Planungsbüros. Durch den allgegenwärtigen Bauboom ist der Markt völlig überhitzt.

Chef muss Prioritäten setzen

Rostocks Straßenbau-Chef muss also Prioritäten setzen. Doch egal wie überlegt Tiburtius dabei auch vorgehen mag, Kritik wird es dennoch hageln – vor allem von den Betroffenen, in deren Stadt- oder Ortsteilen weiter nichts passiert. Rollen dann aber irgendwann die Bagger, ist es auch wieder nicht gut. Ein schönes Beispiel dafür ist der Ärger der Autofahrer über die vielen Baustellen in der Stadt. Ja, was denn nun? Sanieren oder nicht?

Beachtliche Zahl an Bauvorhaben

Auch von den Radfahrern gibt es Feuer. Jeder sieht halt nur sich selbst, nicht das große Ganze. Das aber muss Tiburtius im Blick haben. Und wenn dabei in den Jahren 2019 und 2020 mehr als 260 Bauvorhaben umgesetzt werden, ist das eine beachtliche Zahl. Respekt!

Über den Autor

Von André Horn