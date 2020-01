Der kleine Heinz ist Rostocks letztes Silvesterbaby

Rostock

Die ersten Stunden seines Lebens verbringt der kleine Heinz schlafend. Ruhig schlummert er im Arm seiner Mama Ann-Kathrin Löwenberg. Die 22-Jährige wird den Jahreswechsel 2019/2020 nie mehr vergessen. Ihr Sohn ist das letzte Baby, das in der Hansestadt im zu Ende gegangenen Jahr geboren wurde. Um 23.50 Uhr erblickte Heinz im Klinikum Südstadt das Licht der Welt.

Eigentlich war seine Geburt für den Neujahrstag geplant. „Aber die zehn Minuten hätte ich wirklich nicht mehr geschafft“, sagt Ann-Kathrin, die beim Anblick ihres kleinen größten Schatzes schon kurz nach der Geburt wieder lächeln konnte.

Geburt statt Raclette-Essen

Der Vater war im Kreißsaal dabei. „Wir waren für Silvester eigentlich bei Freunden zum Raclette-Essen eingeladen. Das mussten wir dann leider absagen“, erzählt die junge Frau, die aus Neukloster stammt. Gegen Mittag sei sie am 31. Dezember in die Klinik und um 17 Uhr dann in den Kreißsaal gekommen.

Mit 50 Zentimetern und 3330 Gramm erblickte ihr Sohn dann Stunden später das Licht der Welt. Partner Bartholomäus Graaf durfte nach der Entbindung nochmal heim und am Neujahrstag ein bisschen Schlaf nachholen. Ann-Kathrin will mit Heinz noch so lange in der Klinik bleiben, bis die routinemäßige zweite Untersuchung des Neugeborenen abgeschlossen ist.

Erster Termin lautete auf Heiligabend

Dass ihr Sohn ein besonderes Geburtsdatum haben würde, war dem Paar schon früh in der Schwangerschaft klar. „Die erste Berechnung lautete auf den 24. Dezember, wurde dann aber noch einmal korrigiert“, sagt Ann-Kathrin Löwenberg. Für sie sei es das Wichtigste gewesen, dass ihr erstes Kind gesund zur Welt kommt. „Aber natürlich ist mir Silvester als Geburtstag für ihn ein bisschen lieber als Heiligabend“, erklärt sie schmunzelnd. Künftig gibt es für den Sohnemann zu jedem Jahrestag ein großes, weltweites Feuerwerk.

2900 Geburten im Jahr 2019

Mit dem kleinen Heinz endet auch die Baby-Statistik des Klinikums Südstadt Rostock. „Wir hatten im Jahr 2019 insgesamt 2900 Geburten und 2994 Kinder“, sagt Dr. Max Dieterich. Er hat am Morgen den Neujahrs-Dienst von seinem Kollegen Dr. Stefan Toczak übernommen. Der hatte am Silvestertag zusammen mit dem Team fünf Entbindungen betreut.

„Seit Mitternacht gab es zwei Geburten“, bilanzierte Dieterich am frühen Vormittag des 1. Januar 2020. Rostocks erstes Neujahrsbaby – ein Mädchen – erblickte um 0.45 Uhr das Licht der Welt. „Und dann kam um 7.24 Uhr noch ein Mädchen zur Welt. Mit 3660 Gramm und 49 Zentimetern“, weiß der Oberarzt. Mütter und Kinder werden anschließend auf der Entbindungs-Station umsorgt.

Feuerwerk vor dem Kreißsaal-Fenster

Obwohl sie das Raclette-Essen bei den Freunden absagen musste, hat die Mama von Rostocks letztem Silvester-Baby den Jahreswechsel mitbekommen. „Als Heinz auf der Welt war, hat man ihn mir auf die Brust gelegt und dann die Gardinen aufgezogen, sodass wir das Feuerwerk sehen konnten“, erzählt Ann-Kathrin Löwenberg. Trotz der Raketen vor dem Fenster hatte sie aber natürlich nur Augen für ihren zuckersüßen Sohn.

Von Claudia Labude-Gericke