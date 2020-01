"Der nackte Wahnsinn": Schrill inszeniertes Spiel im Spiel am Rostocker Volkstheater

Rostock

Es dürfte bei weitem die schrillste Inszenierung der aktuellen Spielzeit am Rostocker Volkstheater sein: Ganz im Sinne des Komödien-Titels des britischen Dramatikers Michael Frayn war es nichts weniger als „Der nackte Wahnsinn“, den Regisseur Andreas Merz-Raykov am Sonnabend bei der Premiere auf die Bühne brachte.

Raffiniert eingefädeltes Spiel im Spiel

Das hochkomische Theaterstück von Michael Frayn (1982), das bereits erfolgreich verfilmt wurde, ist ein raffiniert eingefädeltes Spiel im Spiel. Der Betrachter verfolgt die Bemühungen einer äußerst chaotischen Theatertruppe, die kurz vor der Premiere steht und bei der einfach nichts klappen will. In drei Akten, von denen der zweite hinter der Bühne spielt, zeigt sich schließlich, wie die Aufführung im Laufe des Tourneebetriebs durch gruppendynamische Prozesse (wie Liebschaften, Eifersucht, Nervenzusammenbrüche und Streits) immer weiter zerrüttet wird.

Diesen Stoff hat Andreas Merz-Raykov leicht abgewandelt und vor detailgetreuem Retro-Bühnenbild und mit entsprechend schrillen Kostümen (Claudia Charlotte Burchard) in die DDR der 80er-Jahre geholt. Das Stück „Die nackten Tatsachen“ steht kurz vor der Aufführung aber auf der Bühne herrscht das reine Chaos. Hier werden Requisiten vergessen, dort lassen sich Türen nicht öffnen, die Darsteller verzweifeln an ihrem Text, dort fehlt eine Kontaktlinse, einer der Schauspieler ist unauffindbar und hat noch dazu ein Alkoholproblem und ein Teller Sardinen macht alle verrückt.

Unbeholfenheit der Theatertruppe

In dem fiktiven Stück im Stück geht es um die merkwürdigen Vorgänge im angeblich leerstehenden Eigenheim des Schriftstellers Volker Dietz (Lev Semenov), der mit seiner Frau Mona (Sonja Isemer) von einer Lesereise im kapitalistischen Ausland zurückkehrt und versucht, der Staatlichen Künstleragentur die ihr zustehenden Devisen zu unterschlagen. Zuhause angekommen trifft das Paar überraschenderweise auf seine Haushaltshilfe, auf einen Möchtegern-Casanova (Bernd Färber) samt attraktiver Begleitung (Natalja Joselewitsch), einen Einbrecher und einen Scheich, der Untermieter werden möchte.

Der nackte WahnsinnSzene aus der Komödie "Der nackte Wahnsinn" am Rostocker Volkstheater mit Natalja Joselewitsch und Bernd Färber Quelle: E-Mail-OA-HGW

Im ersten Akt ist es zunächst die Unbeholfenheit der Truppe, die hier und da für Lacher sorgt. Gearbeitet wird unter anderem mit sich wiederholenden Gags (immer wieder werden die Sardinen gesucht oder der Doppelname des fiktiven Regisseurs vergessen). Das mag zunächst ein wenig zäh wirken, ist aber notwendig für die sich daraufhin entwickelnde Eigendynamik des Stückes, die im zweiten Akt rasant an Fahrt gewinnt. Mit Blick auf die um 180 Grad gedrehte Bühne erlebt der Zuschauer das, was dem Publikum ansonsten verborgen bleibt – den Kampf der Darsteller hinter den Kulissen gegen Pleiten, Pech und Pannen aber auch den von persönlichen Emotionen gesteuerten Wahnsinn der Truppe. Während sich auf der Bühne ein eingeschworenes Ensemble müht, tummeln sich hinter der Bühne Amokläufer, Wahnsinnige und unglücklich Verliebte.

Darsteller stolpern in Verzweiflungsakt über die Bühne

Im zweiten Akt dreht Andreas Merz-Raykov so richtig auf, lässt seine Darsteller in einem Verzweiflungsakt auf der Bühne herumstolpern, der sich im dritten Akt noch steigert. Mit vollem Körpereinsatz rollen und kriechen die Akteure auf auf dem Boden herum, fallen die Treppe herunter – da knallen Türen an Köpfe, Darsteller lassen mehrfach ihre Hosen herunter. Hier nimmt der Slapstick bisweilen schon anarchische Züge an und überschreitet immer wieder die Grenze zum Klamauk – etwa wenn ein Darsteller einen Tierkopf von der Wand auf dem Kopf trägt oder mit einem Bein in einem Eimer stecken bleibt. Eins ist klar: Die Inszenierung polarisiert. Was zuweilen an Inhalt fehlen mag, machen die Schauspieler durch ihre Leistung wett: Denn als erstklassiger Schauspieler mit so viel Körpereinsatz und Engagement einen drittklassigen Darsteller in einem fünftklassigen Stück zu mimen, dazu gehört schon Talent.

Weitere Termine Weitere Terminevon „Der nackte Wahnsinn“: Freitag, 17. Januar, 19.30 Uhr, Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, Sonnabend, 25. Januar, 19.30 Uhr (Großes Haus, Volkstheater Rostock, Patriotischer Weg 33). Karten gibt es an der Vorverkaufskasse (Doberaner Straße 134-135) oder telefonisch unter 0381-381 4700.

Und was man Merz-Raykov zugute halten muss: Er zieht tatsächlich alle Register und schafft es, das groteske Szenario bis zum verstörenden Ende durchzuhalten und kontinuierlich zu steigern – von der Erschaffung einer Welt im ersten Akt, deren Demontag im zweiten Akt bis hin zur völligen Zerstörung einer (Theater) Welt im dritten Akt. Schrill, bunt und irgendwie genial.

Von Stefanie Büssing