Der neue Yachthafen von Warnemünde: Bauarbeiten an Nordmole haben begonnen

Es soll das Herzstück des neuen Sportboothafens werden – am Montag haben die Arbeiten an der Nordmole begonnen. Dabei handelt es sich um den mittlerweile zweiten Bauabschnitt. Bereits im September hatte man die hölzerne Steganlage am Alten Strom fertiggestellt. Nun geht es erst einmal um den Abbruch der alten wasserbaulichen Anlagen. Ende 2021 soll es zahlreiche Gastliegeplätze am Alten Strom geben.

„Wir beginnen gerade mit den Baustellenvorbereitungen“, sagt ein Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Züblin/Colcrete am Montag. Denn noch stehen die alten Stege rund um die Nordmole. Doch der gesamte bestehende Yachthafen wird deutlich erweitert, die zusätzliche Marina soll in Warnemünde etwa 100 Gastliegeplätze bieten.

Am Montag ist bereits alles abgesperrt gewesen. Die Nordmole, Schutzwand und Schutzmole im Hafeneinfahrtsbereich werden neu gemacht. Quelle: Moritz Naumann

Anlegen ohne Warnow-Querung

„Bisher war es für Gäste nicht möglich, direkt am Alten Strom anzulegen. Wenn Sportboote in der Yachthafenresidenz Hohe Düne einen Platz bekommen haben, mussten sie immer noch die Warnow queren. Das wird künftig nicht mehr nötig sein“, sagt Michaela Raddatz, Koordinatorin aus der Abteilung Hafenbau und -bewirtschaftung.

Bis April wird es noch bauvorbereitende Maßnahmen geben. Dazu zählt auch das Aufstellen zweier Messeinrichtungen im Bereich des Molenkopfes und des Alten Stromes. Damit sollen Wasserpegelauslenkungen im Zuge der Bauarbeiten festgestellt werden. „Wir wollen damit feststellen, ob es Veränderungen gibt, die sich auf den Alten Strom auswirken“, sagt Raddatz. Darüber hinaus wird es Abbrucharbeiten, Lockerungs- und Räumungsbohrungen geben.

Bauarbeiten mit erhöhter Lautstärke

„Die Warnemünder werden mit Ausnahme von Baulärm kaum behelligt“, verspricht Raddatz. Speziell im März/April kann es im Zuge des Einschlagens neuer Spundbohlen zu erhöhter Lautstärke kommen. „Diese Arbeiten werden aber lediglich in Zeiten durchgeführt, die sich an die Lärmemissions-Richtlinien halten.“

Einige Gastlieger mussten bereits am Wochenende ihren Platz am Sportboothafen räumen. „Wir haben für Ersatz am Alten Strom gesorgt. Darüber hinaus bietet die Yachthafenresidenz natürlich auch noch Möglichkeiten, um sein Sportboot anzulegen.“ Auch werde der jetzige Schwimmsteg weiter nutzbar sein.

In fünf Abschnitten zu neuen Gastliegeplätzen

Im Zuge des zweiten Bauabschnittes werden die alten Holzstege auf und an der Yachthafenmole abgebrochen, die Nordmole mit 80 Meter Länge neu gebaut, es wird eine neue 140 Meter lange Schutzwand parallel zur Yachthafenmole entstehen und eine neue Schutzmole im Hafeneinfahrtsbereich geben.

Im dritten Bauabschnitt werden die Steganlagen neu gebaut und sowohl die Versorgung mit Strom und Wasser als auch die Entsorgungsleitungen für Abwasser hergestellt. „Diese gesamte Maßnahme wird etwa bis Juni 2021 dauern“, sagt Raddatz. Im vierten Bauabschnitt geht es in den Tiefbau. „Da wird der Hafenvorplatz vor der Slipanlage fertiggestellt.“ Die letzte Maßnahme wird ein auf Pontons schwimmendes Gebäude an der Steganlage sein. „Im unteren Bereich wird man sanitäre Anlagen finden. Oben wird das Servicebüro sein und der Hafenmeister einen Platz bekommen“, sagt Raddatz.

Fertigstellung bis 2021

Die Koordinatorin rechnet frühestens Ende 2021 mit der Fertigstellung des neuen Warnemünder Herzstückes. „Eine taggenaue Planung ist derzeit noch nicht möglich, da etwa die Bauvergabeverfahren und die Witterung bis dahin nicht kalkulierbar sind.“ Dementsprechend können Gastlieger damit rechnen, ab der Saison 2022 direkt in Warnemünde anlegen zu können.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf insgesamt rund 12 Millionen Euro. 10,9 Millionen sind förderfähig und werden zu einem Großteil sowohl vom Land als auch der EU mitgetragen. „Der neue Sportboothafen wird die Attraktivität Warnemündes für unsere maritimen Gäste mit ihren Segelbooten deutlich steigern“, sagte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski bereits im Zuge der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes.

