Kinderkleiderbasar feiert großes Jubiläum

Rövershagen

Schnäppchenjäger aufgepasst: Diesen Samstag und Sonntag, am 19. und 20. Oktober, können Sie für Ihre Kinder viele tolle Sachen erwerben. Und das für ganz kleines Geld. Der Kinderkleiderbasar bietet zum zweiten Mal in diesem Jahr in der neuen Sporthalle in Rövershagen über 12 000 gut erhaltene Secondhand-Artikel an – ganz nach dem Motto „von Eltern, für Eltern“.

Alles rund ums Kind

T-Shirts für einen Euro, Kinderwagen, Bücher, Fahrräder und Co.: Alles rund ums Kind kann hier gefunden werden. Nur eben aus zweiter Hand, aber noch in Topzustand. Auf langen Tischreihen sind die Sachen bereits nach Größe und Interesse vorsortiert. Am Samstag wird von 14 bis 15 Uhr der Basar nur für Schwangere sein, die Baby-Erstausstattungen suchen. Am Sonntag werden dann von 10 bis 12 Uhr Kindersachen bis zur Größe 164 verkauft.

Kleiner Anfang in Kita-Ecke

Der Kinderkleiderbasar in Rövershagen fing ganz klein an – vor genau 20 Jahren. „Ursprünglich waren es Mütter, die ihre noch gut erhaltene Kinderkleidung in einer kleinen Ecke eines Kindergartens angeboten haben. Seit 1999 geriet es dann häufiger in aller Munde und es wurden immer mehr Verkäufer. Bald zog der Kleiderbasar in die alte Sporthalle hier in der Gemeinde, bis diese zu klein wurde. Vor drei Jahren waren wir dann zum ersten Mal in der großen neuen Sporthalle“, erzählt Britta Rabe. Die 47-Jährige wirkt seit 2003 bei dem Kinderkleiderbasar mit. Dank des steten Wachstums des Basars wurde 2015 der Verein „Kleiderbasar Rövershagen e. V.“ gegründet, bei dem Rabe die Vorsitzende ist.

Auch Schüler helfen beim Verein mit

Insgesamt sind es rund 80 freiwillig und ehrenamtlich arbeitende Frauen, Männer und Kinder, die bei dem Basar helfen. Jedes Jahr bereiten sie alles für die zwei Veranstaltungen, den Frühlings- und den Herbstkinderkleiderbasar, vor. „Zum Beispiel haben wir 15- bis 16-jährige Mädchen aus der Schule, die unsere Verkaufssachen durchgucken, nach Größe ordnen und prüfen, ob sie nicht kaputt sind. Aber auch Acht- bis Neunjährige helfen uns oft, die Tische vorzubereiten“, freut sich Britta Rabe.

Große Nachfrage: Auf einen Platz kommen vier Bewerber

Dass die Nachfrage des Basars groß ist, ist bei der Verteilung der Verkäufernummern leicht zu erkennen: „Drei Wochen vor dem Basar eröffnen wir die Startnummervergabe per Telefon. Auf Facebook geben wir die Telefonnummern bekannt. Und nach circa anderthalb Stunden waren alle 200 Plätze vergeben, die bis zu 45 Artikel anbieten können. Aber wir bekommen zu jedem Basar um die 700 bis 800 Anrufe“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Das ist ja auch verständlich: Kleinkinder wachsen so schnell aus ihren Sachen raus, die mitunter aber noch wie Neuware aussehen. Der Kinderkleiderbasar aus Rövershagen beweist, wie effizient der Secondhand-Handel sein kann.

Einnahmen werden an gemeinnützige Projekte gespendet

Der Verkauf wird ebenso gut angenommen. Bis zu 1000 Interessierte kamen jedes Mal. „Aber nicht nur Leute aus der Region schauen vorbei, oft sind auch Leute von Rügen oder aus Hamburg dabei“, berichtet Rabe. Die Einnahmen werden für gute Zwecke genutzt: „Zehn Prozent behalten wir ein und spenden diese an soziale und gemeinnützige Projekte. So bekommen unsere Grundschule, das Gymnasium, der Hort und die Feuerwehr Anteile. Unsere Unterstützung bei der Sanierung erhielt auch der Kinderspielplatz am Fliederweg. Diesen Sommer konnten wir sogar seit Langem ein Gemeindefest organisieren – mit Liveband“, freut sich Rabe.

Zur Stärkung gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen

Und um es den Käufern beim Basar so komfortabel wie möglich zu machen, gibt es in der Cafeteria Kaffee, selbst gebackenen Kuchen und einen Grillstand. Alles von dem Verein gestellt. Zusätzlich können Eltern ihre Kinder am Sonntag zum Hort in die Betreuung geben, damit sie in Ruhe die Sachen anschauen können. „Da macht Stöbern Spaß“, heißt es auf der Webseite des Vereins – am kommenden Wochenende kann man sich gerne davon überzeugen.

Von Marie Scheibe