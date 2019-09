Designhotel-Gruppe zieht ins alte Ibis am Rostocker Warnowufer

Rostock

Das Aus des Rostocker Ibis-Hotels hat nicht nur Urlauber überrascht. Ende des Monats zieht sich die Kette nach neun Jahren aus der Immobilie am Warnowufer zurück. Jetzt steht fest, wie es in dem roten Klinkerbau weitergeht: Die Design-Hotelgruppe Prizeotel zieht ein und eröffnet im zweiten Halbjahr 2020 am Rostocker Stadthafen ihre erste Niederlassung in MV. Rund zehn Monate sind für den Umbau geplant.

Erstmals Umnutzung eines bestehenden Hotels

Das Besondere: Für die neu einziehende Hotelgruppe, deren Häuser zur Zwei-Sterne-Kategorie gehören, sei es das erste Mal, dass ein bestehendes Hotel umgenutzt und -benannt würde. Es sei eine besondere Anerkennung für die noch junge Gruppe, „dass uns die Eigentümer eines Bestandshotels das Vertrauen schenken, ein Rebranding vorzunehmen“, so Prizeotel-Gründer und Geschäftsführer Marco Nussbaum.

Bildergalerie: So soll das neue Prizeotel in Rostock aussehen

Zur Galerie Der Look der Hotelgruppe stammt vom Stardesigner Karim Rashid. Im kommenden Jahr soll das Prizeotel am Rostocker Warnowufer eröffnet werden.

Die Verhandlungen für das Rostocker Hotelprojekt seien durch Geschäftsführer Connor Ryterski erfolgt. Wem das Haus am Stadthafen tatsächlich gehört, war aber auch von den Prizeotel-Vertretern nicht zu erfahren. Die Ibis-Kette, die jetzt auszieht, gehört zum französischen Accor-Konzern. Ob dem Unternehmen das Haus am Rostocker Warnowufer gehört, wurde von einer Sprecherin nicht kommentiert.

Design stammt aus New York

In Bremen, Hamburg und Hannover stehen schon Budget-Design-Hotels der Gruppe, die sich nun auch in MV ansiedelt. „Mit der Location am Warnowufer konnten wir uns in Rostock wieder eine großartige und einzigartige Lage sichern“, sagt Nussbaum. In der Hansestadt plant er zudem eine Neuerung: Zum ersten Mal seien bei einem Prizeotel-Zimmer mit Balkonen geplant. Dafür würden bisherige Konferenzräume umgebaut.

Nach dem Auszug von "Ibis" wird der Klinkerbau am Warnowufer zum "prizeotel". Quelle: Fotomontage: Accor Hotels

Insgesamt sollen 111 Zimmer entstehen. Das Design ist bei allen Häusern der Gruppe gleich und stammt vom New Yorker Stararchitekten Karim Rashid. Zur Ausstattung gehören auch technische Details wie das Einchecken per Handy oder Smart-TV.

Gruppe expandiert nach Europa

Für die zügig wachsende Design-Hotelgruppe ist Rostock einer von 15 neuen Standorten, die innerhalb der nächsten drei Jahre in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz eröffnen. Ende diesen Jahres eröffnen bereits das Prizeotel Erfurt-City und das Prizeotel München-Airport.

Junge Hotelkette auf Wachstumskurs Die 2**-Economy-Design-Hotelgruppe Prizeotel wurde 2006 von Hotelier Marco Nussbaum und Immobilienökonom Dr. Matthias Zimmermann gegründet. Vier Hotels behaupten sich bereits erfolgreich in Norddeutschland am Markt – in Bremen, Hannover und Hamburg. In diesem Jahr sind noch Neueröffnungen in Erfurt sowie am Münchner Flughafen geplant. 2020 öffnen dann auch neue Prizeotels in Bern, Wien, Bonn, Antwerpen und Rostock. 2021 sollen Dresden, Wiesbaden und Münster an den Start gehen, 2022 folgen ein zweites Haus in Dresden sowie eines in Düsseldorf.

Erst 2006 riefen Hotelier Marco Nussbaum und Immobilienökonom Dr. Matthias Zimmermann die Marke ins Leben. Seitdem ist viel passiert. Zu den bereits bestehenden sowie geplanten Hotels mit mehr als 3000 Zimmern kommen drei weitere Häuser hinzu, für die bereits Verträge unterschrieben sind. „Damit setzt Prizeotel seine Strategie fort, mittelfristig in den Kernmärkten Deutschlands und in ausgewählten internationalen Metropolen mit seinem Economy-Design-Konzept vertreten zu sein“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub

Die Stadt Rostock als Wirtschafts- und Verkehrszentrum des Landes MV passte für das Unternehmen gut ins Konzept: „Es ist eine Stadt, die Leben und Urlaub perfekt miteinander verbindet“, heißt es in einer Stellungnahme. „Für Prizeotel bietet es daher einen idealen Standort, da für zukünftige Gäste auch eine Art Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub denkbar ist.“

Lesen Sie auch:

Exklusiver Blick hinter die Kulissen des Rostocker „ Radisson Blu“

Für Studenten, Saisonkräfte, Werft-Arbeiter: Warum in MV Wohnheime entstehen

Grand Hotel Heiligendamm baut Wohnungen für Mitarbeiter

Von Claudia Labude-Gericke