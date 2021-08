Die Lokführergewerkschaft GDL hat ab Montag, 23. August, neue Streiks im Personenverkehr angekündigt. In Mecklenburg-Vorpommern trifft dies vor allem Urlauber. MV wird wohl – wie beim Bahnstreik in der vergangenen Woche – vor einem besonderen Problem stehen.

Ab Montag, 23. August: Erneut Streik bei der Bahn - viele Züge in MV betroffen

Bahnstreik - Ab Montag, 23. August: Erneut Streik bei der Bahn - viele Züge in MV betroffen

Bahnstreik - Ab Montag, 23. August: Erneut Streik bei der Bahn - viele Züge in MV betroffen