Ansiedlung in der Industriestraße - Deutsche Post baut in Rostock-Schmarl: Was das neue Zustellzentrum den Kunden bringt

Der Nordwesten der Hansestadt soll künftig noch besser mit Post versorgt werden. Um die Wege zu verkürzen, plant die Deutsche Post ein neues Zustellzentrum im Stadtteil Schmarl. Das könnte schon 2022 in Betrieb gehen. Die OZ verrät, was sich für die Kunden verändert – und welcher Wunsch vieler Schmarler wohl nicht erfüllt wird.