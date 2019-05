Rostock

Der Bund hat den Rüstungsexport in Richtung Saudi-Arabien vorerst auf Eis gelegt. Die Arbeiter der Peene-Werft in Wolgast sind sind durch das Verbot direkt betroffen: Sechs fertige Boote sowie ein Schulungsschiff lägen zur Auslieferung bereit.

Helmut Scholz, Spitzenkandidat der Linken für die Europawahl, sprach sich in einer Unterhaltung mit Schülern nicht nur für ein Verbot von Rüstungsgüterexporten in Krisengebiete aus, sondern für einen generellen Stopp. In Deutschland fehle leider eine politische Mehrheit dazu.

Wir haben uns auf der Straße umgehört und Rostocker gefragt: Sollte Deutschland Rüstungsgüter exportieren oder nicht?

Am 21. Mai im OZ-Medienhaus ist Helmut Scholz, Spitzenkandidat der Linken für die Europawahl, Gast des Politischen Salon der OZ. Um 18 Uhr im OZ-Medienhaus (Richard-Wagner Straße 1a) stellt sich der 64-Jährige Berliner in einem Gespräch mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel vor. Fragen können vorab an chefredaktion@ostsee-zeitung.de gestellt werden.

Finn Rohde