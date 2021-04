Papendorf

Seit einigen Wochen wurden Kabelverteilerschränke in Papendorf und eine Wand des Bahntunnels in Papendorf großflächig schwarz-rot-gelb beschmiert. Anwohner der Gemeinde nahe Rostock fühlen sich unwohl bei dem Anblick dieser Bemalungen, meinen, dass hier „jemand sein Revier markiert“.

Im Amt Warnow-West ging dazu auch eine Beschwerde ein. Der für Ordnung und öffentliche Sicherheit zuständige Fachbereichsleiter, Jörg Blotenberg, bedauert diese Bemalungen, „die das übliche Maß eines herkömmlichen Graffitis schon überschritten haben“, insbesondere an der Brücke in Papendorf.

Doch es sei ausschließlich die Deutschlandfahne in ihren Farben aufgebracht worden. „Das ist nicht verboten und da ist auch kein fremdenfeindlicher oder rechtsextremer Hintergrund auszumachen“, sagt Blotenberg. Inzwischen haben sich jedoch auch Hansa-Fans, die laut Kennern der Szene dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, an der Bahnunterquerung verewigt. Sie haben eine Brückenwand komplett schwarz gestrichen und mit Hansa-Kogge und einer „9 A“ im Fußballkranz versehen. Diese Symbole wurden auch auf die großflächige Deutschlandfahne gesprüht.

Markieren Hansa-Hooligans ihr Revier?

Die Hardcore-Anhänger des FC Hansa hatten zuvor auf der Südtribüne im heimischen Ostseestadion ihren Platz, gleich neben dem Gästeblock. Dort versammelt sich die aktive Fanszene, um lautstark ihren Verein mit Gesängen und Choreografien zu unterstützen.

Anfang 2019 verließen jedoch einige Hansa-Fans die Südtribüne und sind umgezogen in den Block 9 A, einen Stehplatzbereich. Ob freiwillig oder erzwungen, ist nicht bekannt. Insider rechnen diese Gruppe den Hooligans zu, die nun offensichtlich ihr Revier markieren und mit ihren Bemalungen auf die weit verbreiteten blau-weiß-roten Laternen- und Ampelmasten reagieren, mit denen wohl andere Fangruppen ihre Hansa-Liebe erklären. Kunstwerke sind dies nicht, eher Schmierereien, die Bürger wie in Papendorf verärgern.

Eine herkömmliche Reinigung mit handelsüblichem Entferner hat das Amt Warnow-West zunächst für die Bemalungen mit der Deutschlandfahne ausgeschlossen. Ein Entfernen, beispielsweise durch Übermalen, würde keinen Erfolg bringen, „da bereits am nächsten Tag dort die gleiche ‚Kunst‘ zu erkennen ist“, teilt das Amt mit. Rätselhaft bleibe, dass diese großflächigen Schmierereien bislang unbeobachtet blieben und somit kein Verursacher ermittelt werden kann.

Amt bittet um Hinweise zu Verursachern

„Der Gemeinde kann auch nicht angeraten werden, unter Aufbietung eines hohen personellen und finanziellen Aufwandes dort ständig tätig zu werden. In der Vergangenheit wurden bereits Graffitis und Bemalungen in Größenordnungen entfernt“, wurde dem Bürgermeister, Jürgen Ahrens, mitgeteilt. Von Amts wegen werde darauf geachtet, dass Verkehrszeichen nicht zweckentfremdet werden und gut sichtbar bleiben. Eine Anzeige gegen unbekannt sei möglich, Hinweise zu Verursachern nehme das Amt gern entgegen.

„Wir sind schon lange mit dem Jugendklub im Gespräch, professionelle Zeichnungen an der Brücke aufbringen zu lassen“, sagt Ahrens in der Hoffnung, dass andere Sprayer diese Flächen dann akzeptieren und nicht mehr nutzen werden. Jugendklub-Chef Jens Knoop hatte schon Anfang 2020 ein Graffitiprojekt für den Bahntunnel angeregt. Ein schwieriges Unterfangen, weil Bahn und Straßenverkehrsbehörde bei der Gestaltung mitreden wollen und müssen.

Gemeinde plant Graffitiprojekt am Bahntunnel

Nun habe die Gemeinde die Fäden in der Hand, so Knoop. Es sollten zusammen mit der Warnowschule und Graffitikünstlern Gestaltungsentwürfe erarbeitet und den Einwohnern zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Projekt sollte 2021 umgesetzt werden. Künstler sollten an der Schule Kurse geben, Entwürfe entwickeln, die dann gemeinsam mit den Schülern auf die Wand gebracht werden. „Durch Corona hat sich alles verschoben“, erklärt Knoop. Er hofft nun, dass die Schule ab Herbst wieder normal läuft und dann im nächsten Jahr richtige Graffitikunst den Papendorfer Tunnel schmückt.

Von Doris Deutsch