Diamanten aus der Asche von Toten: Firma in Kavelstorf presst Einkaräter in elf Tagen

Kavelstorf

Stroh zu Gold spinnen: Was der armen Müllerstochter im Märchen dank Rumpelstilzchen gelingt, geschieht in Kavelstorf mit modernster Technik und entsprechendem Know-how. In einer modernen Industriehalle im Gewerbegebiet Silder Moor wird nicht Stroh zu Gold, wohl aber Grafit in Diamanten verwandelt.

Seit zwei Jahren ist die Firma Eco Diamond GmbH hier ansässig und produziert die gefragten Steine. Für die Forschung und für private Kunden, die verstorbene Angehörige oder geliebte Haustiere in Form von Diamanten bei sich haben wollen.

Material der Zukunft – Kavelstorfer forschen mit

Diamanten gelten als härtester natürlicher Stoff. Ein Supermaterial, das in Zukunft in vielen Technologien Anwendung finden wird.

Seit Mai 2019 ist die Kavelstorfer Firma an einem Forschungsprojekt beteiligt. „Zusammen mit den Universitäten Stuttgart, Ulm und Leipzig und drei Unternehmen aus der Mikroelektronik entwickeln wir einen neuen Sensor“, berichtet Gesellschafter Helmut Rohde.

Mit einem winzigen Diamantplättchen, 0,2 Millimeter dick, soll der Sensor beschichtet und unter anderem für neue Autobatterien verwendet werden. Die Plattformtechnologie sei jedoch für die verschiedensten Sensoren anwendbar. Die künftigen Diamant-Bausteine „arbeiten viel genauer, bei jeder Hitze und Kälte, und halten für die Ewigkeit“, beschreibt es Rohde.

Die Forschungen dauern zunächst zweieinhalb Jahre. Weltweit werden jährlich rund eine Milliarde Sensoren gebraucht. Das Unternehmen Bosch sei hier laut Rohde Weltmarktführer und Eco Diamond habe bereits Kontakte zur zukünftigen Zusammenarbeit mit Bosch geknüpft.

Große Nachfrage von Bestattungsindustrie in USA

Zur Finanzierung der Forschung nutzen die Kavelstorfer einen ganz anderen Markt – die große Diamanten-Nachfrage aus der Bestattungsindustrie in Amerika. „Derzeit laufen unsere zehn Anlagen rund um die Uhr für Kunden aus den USA“, berichtet Rohde.

Die senden Asche oder Haare von Verstorbenen ein, ob Mensch oder Tier, und lassen daraus einen Diamanten herstellen. „Das läuft über die Agentur Eterneva, für die wir ein Dienstleister sind“, erklärt Rohde. Bis zu 25 000 Euro lassen sich betuchte Kunden dieses Andenken kosten.

„Für einen echten Diamanten braucht man immer Druck und Hitze und Grafit“, sagt Rohde. Ob in der Erde oder in einer Presse. Doch was in den Tiefen der Erde Millionen von Jahren dauert, benötigt in den Anlagen in Kavelstorf elf Tage.

Zehn Maschinen, alle haben Mädchennamen, stehen in der blitzsauberen Halle. Die Anlagen werden befüllt, mit kleinen Behältern, die Grafit (purer Kohlenstoff) und geheime Zusatzstoffe enthalten, die unter anderem für die Farbe zuständig sind. „Die Farbe bestimmt auch die Eigenschaften des Diamanten“, erklärt Produktionsleiterin Wiebke Heiden. Zum Beispiel wie leitfähig oder magnetisch der Stein werden soll.

Grafit, Druck und Hitze gleich Diamant

Dann wird das Material gepresst. „Wir arbeiten hier mit Drücken, wie sie in 250 Kilometern unter unseren Füßen herrschen“, erläutert Rohde. Bei einem Druck von bis zu 70 000 Atmosphären und Temperaturen von bis zu 2000 Grad entsteht der Diamant.

In „Katie“ wächst gerade ein farbloser Einkaräter. Nach elf Tagen wird er am 9. November als Rohkristall aus der Presse entlassen. Geschnitten wird der Stein derzeit noch in Antwerpen. „Aber wir haben eine neue Maschine aus Jerusalem angeschafft, eine Neuentwicklung mit Hochfrequenzlaser. Damit werden wir die Diamanten künftig auch hier schneiden“, informiert Geschäftsführer Gints Zarans.

Der Chef ist Lette, kommt aus Riga, wo Eco Diamond die Maschinen gekauft hat. Schon vor 50 Jahren hätte Russland damit begonnen, Diamanten zu pressen. Doch die Wirtschaftlichkeit habe gefehlt.

Das Kavelstorfer Unternehmen ist unterdessen gut am Markt. „Wir sind weltweit die Einzigen, die auf diese Art und in dieser Qualität echte Diamanten herstellen“, sagt Geschäftsführer Zarans. Der amerikanische Markt wolle immer mehr Steine und auch in Asien gebe es viel Potenzial, zum Beispiel im Hochzeitsbereich.

„Wir machen Emotionen, produzieren traurige und fröhliche Steine“, sagt Rohde. Frohsinn käme auf, wenn zum Beispiel die vielen Blumen auf den großen asiatischen Hochzeiten eingeäschert in Diamanten als Erinnerung bleiben. „Das ist nur eine Idee“, sagt Rohde, „Paare bringen die Blumen her, können selbst den kleinen Behälter füllen und nach elf Tagen Europareise ihre Steine abholen.“

Große Nachfrage – Firma baut 40 neue Maschinen

Fest steht, die Nachfrage steigt. „Wir brauchen dringend 40 neue Maschinen“, betont Zarans. Die sollen Ende 2020 sukzessive in Betrieb gehen. „Mit 50 Anlagen können wir dann etwa 2000 Steine pro Jahr produzieren“, so Zarans.

Bisher hatte der größte in Kavelstorf produzierte Stein 4,5 Karat (ein Karat sind 0,2 Gramm Edelstein). Mit der neuen Technik sollen auch Siebenkaräter hergestellt werden.

Für die Massenproduktion von Industrie-Diamanten allerdings werden auch diese Anlagen auf Dauer nicht ausreichen. „Wir wollen die Norm für diese High-Tech-Diamanten entwickeln, die dann wirtschaftlich hergestellt werden sollen“, erklären Zarans und Rohde.

Vorerst reifen in „Katie“, „Maria“ und deren „Schwestern“ vor allem Diamanten für Privatkunden. Das Rohmaterial kommt als Nummer in Kavelstorf an. „Wir wissen nicht, was wir verarbeiten, nur was es einmal werden soll“, erklärt Rohde.

Für jeden Stein werde ein Film für die Angehörigen gedreht: Wie das Päckchen ankommt, der kleine Container befüllt, die Maschine vorbereitet und versiegelt, der Kristall entnommen wird.

Und manchmal erfahren die Mitarbeiter dann doch, wofür ihre Produkte gedacht sind. Rohde erzählt die Geschichte eines Amerikaners, dessen Hund nach 16 Jahren verstorben war. „Er hat 17 Diamanten bei uns bestellt. Daraus hat er sich einen Ring machen lassen und den Hund nun nicht mehr an der Leine, aber am Finger.“

