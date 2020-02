Diana aus Wismar: Die schönsten Bilder aus dem „Miss Germany“-Camp 

Wismar/ Soma Bay

Im Paradies geht’s heiß her: Unter der Sonne Ägyptens, an einer Bucht des Roten Meers, bereiten sich 16 Schönheiten aus allen Teilen Deutschlands darauf vor, die neue „ Miss Germany“ zu werden. Mittendrin: Diana Herdt (20). Die Wirtschaftsrechtsstudentin aus Wismar will sich die Krone schnappen. Noch gehört die der amtierenden „ Miss Germany“ Nadine Berneis. Wer sie beerbt, entscheidet sich in rund zwei Wochen.

Weil der Titel jener Miss verliehen werden soll, die am meisten mit innerer und äußerer Schönheit glänzt, ging es vor wenigen Tagen für alle 16 Anwärterinnen ab in den Süden, ins „Personality-Camp“ nach Ägypten. Von dem, was sie dort erlebt, ist Diana Herdt begeistert. „Es gefällt mir mega gut. Ich darf hier so krasse Erfahrungen machen.“

Die erste davon erlebte die Blondine schon kurz nach der Landung: Kaum im Urlaubsparadies angekommen, zeigte Instagram-Star Sofia Tsakiridou (@matiamubysofia) den Missen, wie sie Körper und Seele in Einklang bringen. Bei einer Yogastunde in der Abendsonne kamen die 16 Schönheiten ganz schön ins Schwitzen, waren anschließend aber tiefenentspannt. Seither steht Yoga nahezu täglich auf dem Programm. Manchmal liege sie schon morgens 7 Uhr auf der Isomatte, erzählt Diana Herdt.

Im „Personality-Camp“ sollen die Titelanwärterinnen nicht nur an ihrer Ausstrahlung, sondern auch an ihrem Charakter arbeiten. Dazu gehört gutes Benehmen: Deshalb bringt Miss-Germany-Chefin Ines Klemmer den jungen Frauen Tischmanieren und stilvolles Auftreten bei.

Wie man sich zum Social-Media-Star mausert, verrät Influencerin Ann-Katrin Schmitz, Mitgründerin des bekannten Lifestyle-Blogs novalanalove.de und als @himbeersahnetorte auf Instagram erfolgreich. In Einzelcoachings bereitet Sara Wragge die Misses mental auf das Finale vor. „Dabei wurden auch bei mir tief verwurzelte Ängste gelöst“, erzählt Diana Herdt. Die Erfahrung gebe ihr Selbstvertrauen und Kraft für das Finale.

Zwischendurch bleibt den Frauen zwar auch mal Zeit zum Relaxen am Pool ihres Luxushotels. Der Großteil ihrer Tage aber ist durchorganisiert: Laufstegtraining, Kurse, Shootings, Beauty-Workshops zur perfekten Pflegeroutine. „Das Programm ist straff und ich falle meist spät abends völlig fertig ins Bett. Aber das lohnt sich. Ich darf hier so viel lernen“, sagt Diana Herdt begeistert.

Für bildschöne Aufnahmen schickt die Miss Germany Coorperation Diana Herdt und die anderen 15 Schönheiten buchstäblich in die Wüste: In den Sanddünen von Soma Bay stehen die von Make-up-Artisten gestylten Misses vor der Kamera. Auch am Strand des Roten Meeres dürfen Diana und ihre Mitstreiterinnen für Kampagnenbilder posieren.

Der Aufenthalt im Urlaubsparadies nähert sich dem Ende. Am Donnerstag fliegen die Missen zurück nach Deutschland. Die Zeit bis zum Finale verbringen sie im Europapark Rust. Dort steigt dann am 20. Februar die große Show, moderiert von Jana und Thore Schölermann. Musikalisches Highlight wird der Auftritt von Singer-Songwriter Kelvin Jones sein. Glanzpunkt des Abends ist aber die Krönung der „ Miss Germany 2020“.

Miss-Titel oder Misserfolg? Darüber entscheidet eine Jury, in der in diesem Jahr erstmals ausschließlich Frauen sitzen. Dazu zählen TV-Moderatorin Frauke Ludowig und Fitnessexpertin Anna Lewandowska. Wer live mit verfolgen möchte, ob Diana Herdt den Titel holt und damit Amtsinhaberin Nadine Berneis auf dem Thron nachfolgt, hat online die Chance dazu: Die Miss Germany Corporation überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr auf ihren Social-Media-Kanälen auf Youtube und Facebook.

