Das sind die 50 berühmtesten Rostocker

Rostock

Mit mehr als 200 000 Einwohnern ist Rostock die bevölkerungsreichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns – dass die Hansestadt demnach auf zahlreiche bekannte Persönlichkeiten blickt, ist also nicht verwunderlich.

Von Musikern über Schauspieler bis hin zu Künstlern oder Politikern – die Hansestadt hat viele berühmte Töchter und Söhne hervorgebracht. Topmodel Franziska Knuppe etwa wurde in der Hansestadt geboren, ebenso wie Rapper Marteria.

Das waren die Kriterien

In der Liste befinden sich Menschen, für die die Stadt an der Warnow zur Wahlheimat wurde. Künstler, Sportler, Wissenschaftler, Geschäftsleute oder vermeintlich gewöhnliche Bürger, die in Rostock Großartiges geleistet haben und den Menschen in Erinnerung geblieben sind. Bundesweit oder gar international bekannte Persönlichkeiten, die den Namen der Hansestadt in die Welt getragen haben, darunter Olympiasieger, Nobelpreisträger und Rockstars.

Sängerin Jennifer Rostock wurde zwar nicht in Rostock geboren, wurde in den vergangenen Jahren aber zu einer Art Rostock-Botschafterin – immerhin trägt sie den Namen der Hansestadt überall mit hin. Auch Schauspieler Charly Hübner ist kein Rostocker, spielt in der Stadt jedoch keine unwichtige Rolle – immerhin ermittelt er als Kriminalhauptkommissar Alexander Bukow für den „ Polizeiruf 110“.

Erfolgreiche Sportler aus Rostock

Auch in Sachen Sport kann Rostock auf zahlreiche Champions blicken: Ob Rennradfahrer André Greipel, die deutsche Fußball-Nationalspielerin Jennifer „Jenny“ Zietz oder Triathlon-Weltmeister Andreas Raelert – in sportlicher Hinsicht spielen die Rostocker ganz klar in der ersten Liga.

Ob gebürtige oder zugezogene Rostocker – wir blicken auf 50 Menschen, die für immer untrennbar mit der Hansestadt verbunden sein werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Galerie Sie prägten Rostock, wurden hier geboren oder haben ihr Herz an der Stadt verloren – in unserer großen Bildergalerie blicken wir auf 50 bekannte Persönlichkeiten aus Rostock.

