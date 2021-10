Rostock

Knusprige Grillhähnchen im schicken Ambiente will der Unternehmer Jonas Holtz seinen Gästen in seinem neuen Restaurant am Rostocker Hauptbahnhof servieren lassen. Eigentlich schon seit Ende September. Den hatte der Geschäftsmann im Juli als Eröffnungstermin vorgegeben. Doch noch immer sind die Türen der neuen JOHO Broiler Bar geschlossen – wegen Materialnot, wie Holtz sagt.

„Die Verzögerung hängt ausschließlich mit den Zulieferern technischer Komponenten zusammen“, so der Unternehmer. Die seien der „katastrophalen Materialzustände in der Baubranche“ geschuldet. Tatsächlich fehlt es schon seit dem Frühjahr an grundlegenden Komponenten, wie beispielsweise Holz. Für das mussten Bauherren teilweise mehr als 100 Prozent Aufschlag zahlen, wie Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, berichtete. Auch mit langen Lieferzeiten müsse gerechnet werden.

Ob es konkret am Holz fehlt – das soll im Innenraum des neuen Restaurants gepaart mit modernen Fliesen und Metallelementen verbaut werden – ließ der Investor offen. Aussehen soll die erste JOHO Broiler Bar aber ähnlich wie die bereits im Mai 2020 eröffnete Filiale in Prerow, mit großem Bartresen und viel Licht.

Verkaufen will Jonas Holtz seine Grillhähnchen vom Hof Bimöhlen bei Bad Bramstedt nun ab „voraussichtlich Mitte, Ende November“ in Rostock. Auf der Internetseite von JOHO Broiler wird sogar erst Dezember als Termin angegeben. Schmecken soll das Fleisch aus „qualitativ hochwertiger und artgerechter Tierhaltung“ so wie früher zu DDR-Zeiten der Broiler, heißt es dort ebenfalls. Kostenpunkt für ein halbes Hähnchen, ca. 600 Gramm, mit Krautsalat und Pommes: 14,90 Euro. So sagt es die Speisekarte für den Standort in Prerow, direkt am Strand gelegen. Ein halber Liter Bier vom Fass kostet dort 4,90 Euro.

Dass die Preise in Rostock ähnliche Dimensionen annehmen werden, ist anzunehmen, da das Restaurant mitten in der Stadt liegt. Bis Dezember gingen dort jahrelang vor allem Gyros und Bifteki über den Tresen. Doch das griechische Restaurant „Genesis“ musste schließen. Laut Inhaber Ismailidis Dimitrios seien der Corona-Krise geschuldete wirtschaftliche Schwierigkeiten der Grund gewesen.

15 Mitarbeiter will Holtz ab der Eröffnung am neuen Standort beschäftigen. Noch immer hängen an der Fassade Gesuche aus. Ob die wie geplant im Dezember die ersten Broiler über die Bar bringen werden, wird sich zeigen. Eine weitere Filiale in Warnemünde ist ebenfalls in Planung.

Von Katrin Zimmer