Grevesmühlen

Er ist mehr als 600 Jahre alt, der Sühnestein im Everstorfer Forst zwischen Grevesmühlen und Wismar. Es gibt mehrere dieser Steine in der Region, oftmals sind sie schwer zu finden, denn die Wege, an denen sie einstmals aufgestellt worden sind, die haben ihre Bedeutung heute längst verloren. Ein Blick zurück in die Geschichte lohnt sich indes.

Eckart Redersborg, Chronist aus Grevesmühlen. Quelle: Prochnow

So berichtet Eckart Redersborg, Chronist der Stadt Grevesmühlen, in einem seinem Bücher über den Stein: „Wer an Everstorf denkt, wird dies weniger mit dem Dorf, sondern viel mehr an den Sühnestein denken, der ca. 200 m vor der ersten Gehöft am Hoikendorfer Weg steht. Dieses denkmalgeschützte Objekt gilt als einer der schönsten Sühnesteine in Mecklenburg-Vorpommern. Der aus gotländischem Kalkstein gefertigte Stein besitzt eine Stelenform mit einem runden Kopfstück. Er weist eine Höhe von 245 cm auf, seine Breite beträgt 56 cm, während sich seine Stärke von 20 cm unten auf 16 cm oben verringert. Mit seiner Höhe ist er der größte in der freien Natur stehende Sühnestein des Landkreises Nordwestmecklenburg. Er zeigt auf seinen beiden breiten Seiten bildhafte Darstellungen.

Der Sühnestein im Everstorfer Forst bei Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Der Everstorfer Sühnestein dokumentiert ein Stück mittelalterlicher Zeitgeschichte. Zwischen den beiden Hansestädten Lübeck und Wismar verkehrten zur Blütezeit der Hanse viele Kaufleute mit ihren schweren Pferdefuhrwerken. Grevesmühlen bot nach einer beschwerlichen Tagesreise eine willkommene Raststation und sicheren Schutz. Im Everstorfer Forst aber gefährdeten Raubritter und Wegelagerer den friedlichen Handel auf dieser Landstraße.

Dies geschah auch am 22. Juni 1391, als an dieser Stelle der Wismarer Kaufmann Ludeke Mozellenburch erschlagen wurde. Vermutlich ließen später Verwandte und Freunde im Gedenken an den Verstorbenen dieses Denkmal anfertigen und aufstellen.

Postkarte mit dem Sühnestein von Everstorf aus dem Jahr 1920 Quelle: Eckart Redersborg

Dieser Sühnestein steht seit mehr als 600 Jahren an seinem Platz. Er wird immer den besonderen Schutz der Vorbeifahrenden oder -gehenden genossen haben, aber die Natur setzte ihm in den letzten Jahrzehnten mächtig zu. Frost beschädigte den Stein vor allem an seiner Oberkante, aber der Stein neigte sich auch innerhalb der letzten 25 Jahre bedenklich. Der Natur- und Heimatverein Nordwestmecklenburg schützte das Denkmal vor einigen Jahren durch ein Dach.“

Sühnesteine als Mittel der Rechtsprechung

Sühnesteine sind übrigens mehr als nur Gedenksteine an die Tat beziehungsweise das Opfer. In der Rechtssprechung des Mittelalters ging aus der ursprünglichen Blutrache die sogenannte Totschlagsühne hervor. Bedeutet: Wurde ein Verbrechen aufgeklärt, beziehungsweise der Täter gefunden, dann konnte ein Sühnevertrag geschlossen werden, der neben Zahlungen von Geld auch das Aufstellen eines Sühnesteines beinhalten konnte. Je nachdem wie sich die Parteien einigten. Die Mehrzahl dieser Sühnezeichen, so vermuten Historiker, seien vermutlich aus Holz gewesen und längst verschwunden.

Verleger Ulf Peter Schwarz aus Grevesmühlen (links) mit Autor Henning Müller. Quelle: Prochnow

Die steinernen Zeugnisse der Bluttaten wie im Everstorfer Forst sind allerdings an den alten Handelswegen noch immer zu finden. Ein genaues Verzeichnis dieser Steine und vieler anderer Geschichten gibt es im Buch von Henning Müller „Denkmal? Denk mal!“ aus dem NWM Verlag in Grevesmühlen. Es enthält kurzweilige Geschichten und viele Foto von Steinen und Denkmälern in ganz Mecklenburg.

Nicht weit entfernt vom Everstorfer Stein, an der Gaststätte „Luisenhof“ an der B 105 steht ein weiterer Sühnestein, der an den Tod eines Reisenden aus Greifswald erinnert, der auf dem Weg von Lübeck in seine Heimatstadt hier im Jahr 1359 den Tod fand.

Die Hauptstraßen erinnern heute noch an die alten Handelswege

Der Everstorfer Stein steht an einer einspurigen Straße, die einen Kilometer weiter nördlich parallel zur Bundesstraße 105 verläuft, der heutigen Verbindung der Hansestädte Lübeck, Wismar und Rostock. Doch diese Straße gab es im Mittelalter nicht, sie wurde erst später ausgebaut. An die alten Handelswege erinnern heute nicht nur die Steine entlang der Wegstrecken, auch die ehemaligen Hauptstraßen der Städte und Dörfer zwischen den Hansestädten zeugen teilweise noch von der Geschichte. So verläuft die Wismarsche Straße in Grevesmühlen ebenso schnurgerade von Ost nach West wie die Lübsche Straße in Wismar. In Grevesmühlen sind noch einige wenige Gebäude entlang dieser alten Handelsstraße übrig, die durch ihre besondere Bauweise gekennzeichnet waren: Direkt am Wohnhaus befand sich in der Regel ein großes Tor, durch das Fuhrwerke einfahren konnte. Dort konnte die Ware entweder zwischengelagert werden, oder die Fuhrwerke wurden abgestellt, um am nächsten Tag ihre Fahrt fortzusetzen.

Ende des 19. Jahrhunderts löste die Bahn dann die Handelsstraße als Hauptverkehrsader ab, die Verbindung erfolgte allerdings von Lübeck über Grevesmühlen nach Bad Kleinen, eine direkte Anbindung nach Wismar gibt es bis heute nicht.

Blick auf die Wismarsche Straße in Grevesmühlen, sie verband die Hansestädte Lübeck und Wismar miteinander, der schnurgerade Verlauf erinnert heute noch an die Handelsstraße von Ost nach West. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow