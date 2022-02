„Die Lage ist verheerend“: So schlimm sind die Stürme für MVs Wälder

Rostock/Grevesmühlen

In der Nacht zu Sonnabend ist voraussichtlich doppelt so viel Holz zu Boden gegangen wie vor rund drei Wochen beim Orkan „Nadia“ mit mehr als 300 000 Festmetern. Zu dieser ersten Einschätzung kommt der Bund Deutscher Forstleute (BDF), der am Sonnabend katastrophale Sturmschäden in den Wäldern beklagt hat. „Dies ist ein Riesenschaden nicht nur für den Landeswald, sondern eine Katastrophe für den gesamten Waldbesitz“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landesvorsitzender Peter Rabe. Es sei in kurzer Zeit mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Jahreshiebsmenge zu Bruch gegangen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der Greifswalder Stadtförster Bent Knoll. Seien beim ersten Sturm im Januar schon rund 10 000 Festmeter Holz, vorwiegend Fichten, gefallen, schätze er, dass es nun noch einmal so viele Festmeter seien - hauptsächlich Kiefern, Lärchen oder Douglasien, aber auch viel Laubholz wie Buchen oder Birken. „Die Lage ist verheerend“, sagte Knoll.

Gefahr: Borkenkäfer nutzt Totholz

Der Orkan verdeutliche drastisch die Notlage im Wald. „Zum einen sind die ungewöhnlich häufigen und heftigen Winterstürme nach den extremen Trockenjahren ein weiterer Beleg für den menschengemachten Klimawandel“, so Rabe, der zudem Revierförster in Grevesmühlen ist. Eine Stabilisierung des Waldes sei eine dringende Herausforderung.

Zum anderen macht die Katastrophe deutlich, wie dringend und umfangreich die Herausforderungen zur Stabilisierung des Waldes sind. Bereits nach Orkantief „Ylenia“ hatte Rabe auf zahlreiche Probleme hingewiesen. Die Häufigkeit der Stürme in den letzten Jahren sei extrem. Das sorge unter anderem für einen wirtschaftlichen Schaden. „Wenn Holz bricht, ist es natürlich nicht mehr so viel wert, als würde man es planmäßig schlagen“, sagt er. Die Beräumung sei aufgrund weicher und nasser Waldböden schwierig. Doch dabei sitze den Förstern die Zeit im Nacken: Wenn im Frühling der Borkenkäfer wieder fliegt, bietet liegen gebliebenes Holz ideale Bruthabitate.

Mehr Schutz gefordert

Akut gehe es zunächst darum, die am Boden liegenden Werte bestmöglich noch zu retten, und den Wald wieder für die Menschen zugänglich zu machen. „Der notwendige Waldumbau als Teil eines Konzeptes zur Stabilisierung des Waldes im Zwangsgriff des Klimawandels ist dennoch die wirkliche Mammutaufgabe der nächsten 20 Jahre“, so Peter Rabe.

Der Bund Deutscher Forstleute fordert die Landesregierung auf, die Sicherung des Landeswaldes weiter zu unterstützen. „Die „Initiative für unseren Wald in MV“ war 2021 das richtige Signal. Jetzt muss gemäß Koalitionsvertrag diese Verantwortung auch fortgesetzt werden. Zerstörte Waldflächen müssen wieder aufgeforstet werden und die Waldwirtschaft konsequent auf die Verbesserung der Stabilität des Waldes ausgerichtet werden. Dafür brauche man ausreichend Personal und Strukturen, die eine intensive Hinwendung zum Wald möglich macht. „Im Landeswald sind wir forstbetrieblich und personell am Limit“, so der Vorsitzende.

Von Katharina Ahlers