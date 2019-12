Junger Rostocker Shantychor „Blowboys“ lösen sich auf

Rostock

Unzählige Auftritte, zwei CDs, eine Goldmedaille und weitere Preise – die Bilanz der „Blowboys“ aus den letzten viereinhalb Jahren kann sich sehen lassen. Dennoch sagt Rostocks jüngster Shantychor jetzt Ahoi und löst sich zum Jahresende auf.

„Nachdem es schon in der Vergangenheit einige Abgänge gab, war abzusehen, dass wir mit den verbleibenden Blowboys die bisherigen Arrangements und die Mehrstimmigkeit nicht mehr halten können“, sagt Martin Schröder. So demokratisch wie bisher sei deshalb auch die Entscheidung zur Trennung gefällt worden – auch wenn sie nicht allen leichtfiel.

Freundschaftsdienst war der Startschuss

Begonnen hatte alles als Freundschaftsdienst. „Max hatte seine Akkordeonprüfung und wollte den Hamborger Veermaster spielen“, erinnert sich „Blowboy“ Martin. Und da sich ein Großteil der jungen Männer schon aus dem Kammerchor der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) kannte, entschloss man sich, dem Freund stimmlich zu helfen und den plattdeutschen Shantyklassiker einzustudieren. „Wir dachten, das wird eine Eintagsfliege. Aber dann kam es sehr gut an und es wurde mehr daraus“, sagt Schröder.

Beflügelt von der guten Resonanz wagte sich die Gruppe auch auf die ganz große Bühne. Zur Hanse Sail 2015 gab es die „Blowboys“ erstmals öffentlich zu erleben. „Zu Beginn hatten wir ja nur drei Lieder, konnten damit aber keine Stunde Auftritt füllen“, so Martin Schröder.

Also hätten die Chormitglieder – alle keine Leichtmatrosen, sondern durch ihre Ausbildung musikalische Schwergewichte – in der Kürze der Zeit rund 20 Shantys neu arrangiert. Sie sangen von großer Fahrt, Heimweh und natürlich von der Liebe.

Auftritte auf der ITB und für das Modehaus Chanel

Was die „Blowboys“ von anderen Shantychören unterschied, war nicht nur das Alter. „Wir hatten auch keine feste Kleidung und keinen Chef“, sagt Martin Schröder. Als die Auftritte immer mehr wurden, gründeten sie sogar eine eigene Firma. Die Gruppe repräsentierte MV bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin, sang auf der Aftershowparty der Chanel-Modenschau in der Hamburger Fischauktionshalle und nahm eine erste CD auf.

Shantys aus der Hansestadt Shantys waren die Arbeitslieder der Matrosen und stammen vor allem aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Gerade in Küstenländern sind die Lieder immer noch sehr beliebt und werden gern mitgesungen. Die „Blowboys“ haben als jüngster Shantychor MV’s dazu beigetragen, diese Musik auch jüngeren Generationen näherzubringen. Wer sie nicht bei einem Auftritt erleben konnte, hat noch bis Ende des Jahres die Möglichkeit, sich CDs der Gruppe zu besorgen. Das geht über die Webseite www.blowboys.de

„Anfragen hatten wir jede Woche, Auftritte waren es so 30 pro Jahr“, sagt der 36-Jährige. Zwischendurch sei die Gruppe sogar auf 14 Mitglieder angewachsen.

Goldmedaille bei internationalem Chorwettbewerb

Was ihm am meisten in Erinnerung bleibt, sei die Teilnahme der „Blowboys“ am Internationalen Chorwettbewerb in Lissabon im Jahr 2016. „Wir haben dort in der Folk-Kategorie direkt die Goldmedaille gewonnen“, sagt Schröder. „Es war toll, zu sehen, dass Musik auch Sprachbarrieren überwindet.“

Auch die Freude, die sie mit ihrer Musik beim heimischen Publikum ausgelöst haben, sei eine wichtige Errungenschaft der „Blowboys“. Vor allem ältere Menschen hätten die traditionellen Gesänge der Seefahrer gern gemocht. „Als wir einmal einen Auftritt bei einem Törn der Mir hatten, konnten wir die Shantys dann auch mal in der richtigen Atmosphäre singen“, blickt Schröder zurück.

CD-Produktion brachte alle an ihre Grenzen

Im vergangenen Jahr gab es dann noch mal eine CD-Aufnahme mit 14 Titeln. „Da merkt man erst mal, was alles dahintersteckt und welchen Wert Musik auf CDs im Gegensatz zum Streamen hat“, bilanziert Schröder. Die Organisation von Aufnahme, Produktion und Veröffentlichungskonzert sei an die Substanz gegangen. Schließlich war der Chor für keines der Mitglieder ein Hauptberuf, sondern für alle nur Hobby.

Hafenkneipe als Stammprobenraum

Berufliche Ortswechsel, das Ende des Studiums oder Familiengründung – in den letzten Monaten seien dann immer mehr „Blowboys“ aus den verschiedensten Gründen ausgetreten. Nun also das endgültige Aus. Das Adventskonzert am Wochenende in Poppendorf war der letzte Auftritt der Blowboys, die Instrumente stehen bereits im Internet zum Verkauf.

„Wir machen dann nur noch mal eine interne Weihnachtsfeier im Stammprobenraum – in der Kneipe ‚Zum alten Hafen‘“, so Schröder. Für ihre Fans bleibt die Musik auf den CDs. Und für die Männer selbst sind es die Freundschaften, die auch das Ende der „Blowboys“ überdauern sollen. Denn, wie haben sie selbst gesungen: „Auf, Matrosen, ohe. Einmal muss es vorbei sein ... Nach vorn’ geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. La Paloma, ade. Auf, Matrosen, ohe.“

