Rostock

Was wäre die Hanse Sail in Rostock ohne die Menschen, die sie organisieren. Wir stellen exemplarisch sechs von den rund 150 ehrenamtlichen Helfern vor.

Inga Knospe verweist Händler auf ihre Plätze

Großmarkt-Chefin Inga Knospe steht vor dem Riesenrad auf der Haedgehalbinsel. Sie ist verantwortlich für die Fahrgeschäfte auf der Hansesail. Quelle: OVE ARSCHOLL

Wohl kaum jemand ist bei der Hanse Sail so gefragt wie Inga Knospe. Die 36-jährige Geschäftsführerin der Rostocker Großmarkt GmbH organisiert die Buden und Fahrgeschäfte im Stadthafen und einen Teil des Rummels in Warnemünde. Sie ist meist auf einem alten blauen Diamant-Fahrrad im Hafen unterwegs, weist den 420 Händlern ihre Stellplätze zu, verteilt Sicherheitsnummern und kümmert sich um die vielen kleinen Problemchen, die so eine riesige Veranstaltung nun mal mit sich bringt. Wenn sie oder einer ihrer fünf Kollegen nach Warnemünde müssen, steigt sie auf ein Fahrgastschiff. „Mit dem Auto würde das viel zu lange dauern“, sagt Inga Knospe.

Es ist ihre fünfte Hanse Sail als Großmarkt-Chefin. Die Erfahrung mache sich bezahlt, am Anfang sei es ganz schön kompliziert gewesen, nun gehe vieles leichter. Ihre persönlichen Favoriten in diesem Jahr sind das 80-Meter-Kettenkarussell und „Chaos Airport“, ein Hindernis-Parcours mit Gepäckaufgabe und Notrutschen wie auf einem echten, nicht funktionierenden Flughafen. „Was Berlin nicht kann, kann Rostock schon lange“, sagt Knospe dazu und lacht.

Selbst die alljährlich aufkommende Kritik an der angeblich zu kommerziellen Ausrichtung bringt sie nicht aus der Ruhe. Gerade der Rummel mit Buden und Fahrgeschäften mache die Hanse Sail doch zu einem Familienerlebnis, sagt sie. Die Angebote würden gut angenommen. Was zeige, dass sie richtig sind.

Privat genießt die Geschäftsführerin, die scheinbar wirklich jeden Markthändler mit Vornamen kennt, die Sail abends nach getaner Arbeit. „Ist ja auch schön, wenn alle Lampen am Riesenrad leuchten.“ Mit diesem bewegten Wochenende endet für sie die Veranstaltungssaison. Kommendes Wochenende noch ein Sommerfest in Graal-Müritz, dann kann Inga Knospe Urlaub machen.

Dirk Simon regelt den Verkehr auf der Ostsee

Dirk Simon, Nautiker vom Dienst in der Verkehrszentrale Warnemünde, hat während der Sail viel zu tun. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Am Arbeitsplatz von Dirk Simon ist viel los. Von seinem gut gepolsterten Bürostuhl aus blickt der 56-Jährige auf zehn Bildschirme, vor ihm liegen sechs Tastaturen und eine Reihe PC-Mäuse. Der Nautiker vom Dienst regelt in der Verkehrszentrale Warnemünde den Verkehr auf der Ostsee. Während der Hanse Sail gibt es davon reichlich.

Morgens um 10 Uhr starten ungefähr 150 Schiffe im Stadthafen zu ihren Ausfahrten, viele von ihnen am Nachmittag und am Abend gleich noch mal. Alle müssen sich bei Wachleiter Simon und seinen drei Kollegen im blauen Turm in Hohe Düne an- und abmelden. Die Bundesbeamten organisieren Absperrungen der Fahrrinne für größere Schiffe, fordern Schlepper an, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Dazu noch das Alltagsgeschäft, etwa die Überwachung der stark befahrenen Kadetrinne.

„Am Abend brauche ich erst einmal zwei Stunden, um runterzukommen“, sagt Simon über die Hanse-Sail-Tage. Eine zerhackte Stimme krächzt aus dem Funkgerät, Simon hat alles verstanden, nebenbei, während er sich unterhält. Er bestätigt die Anmeldung des neu eingetroffenen Schiffes, sagt „Herzlich willkommen“ ins Mikrofon und lächelt.

Tina Schumacher betreut Gästeschiffe und ihre Crews

Tina Schumacher (30) vom Hanse-Sail-Verein betreut Schiffe auf der Sail. Quelle: Axel Meyer

Ihr Lieblingsschiff auf der Hanse Sail ist der schwedische Drei-Mast-Schoner „Ingo“, Baujahr 1922. „Auf dem alten Holzsegler knarzt und quietscht es herrlich“, sagt Tina Schumacher. Mitgefahren ist die 30-Jährige auf der „Ingo“ auch, aber vor allem ist Tina Schumacher beim Hanse-Sail-Verein für die Betreuung des Schiffs und der Crew zuständig – von der Bestellung für Brötchen oder Trinkwasser bis hin zur Organisation von Duschgelegenheiten.

In diesem Jahr engagiert sich Tina Schumacher bereits zum neunten Mal im Hanse-Sail-Verein ehrenamtlich für Gästeschiffe, neben der „Ingo“ auch für den Drei-Mast-Schoner „Amphitrite“ (Baujahr: 1887). Zum Verein ist sie damals über ihre Schwester Grit gekommen. „Ich fand die Aufgabe sehr spannend: den Trubel, Lösungen für Probleme zu finden, das Miteinander“, erklärt die Rostockerin. Auch ihre Mutter Rita Schumacher ist mit an Bord.

Als Tina Schumacher zum Verein kam, studierte sie in Rostock Betriebswirtschaftslehre (BWL) und nutzte die Semesterferien für ihren Einsatz. Inzwischen arbeitet sie beim Windenergieanlagenhersteller Nordex in der Qualitätssicherung. Für die Hanse Sail habe sie jetzt extra Urlaub genommen. „Die Mitarbeit im Verein ist eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Tina Schumacher und hofft, dass sich mehr junge Leute für die Hanse Sail engagieren: „Das macht viel Spaß, und man kommt in Kontakt mit Menschen aus vielen anderen Nationen.“

Frank Herzer ist der Schlepper-Chef der Sail

Frank Herzer, Rostocker Chef der Fairplay Schleppdampfschiff-Reederei. Seine Schlepper bringen die großen Windjammer an ihre Liegeplätze. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

„Die Hektik auf dem Wasser ist höher als an normalen Tagen“, sagt Frank Herzer (58), Rostocker Chef der Schlepper-Reederei Fairplay. Seine Schiffe, „Bugsier 16“, „Fairplay XII“, „ Axel“ und „Carl“, haben bei der Sail gut zu tun. Große Windjammer müssen zu ihren Liegeplätzen gezogen werden. Ausnahmsweise begleiten die Schlepper an diesen Tagen auch die großen Fähren beim Ein- und Auslaufen. „Mindestens 60 Jobben“, also Aufträge, bzw. Jobs – mehr als sonst – kommen zusammen, sagt Herzer in der traditionellen Seemannssprache, einem Mix aus Platt und Englisch. Stress an Bord gebe es aber nicht. „Es läuft alles relaxed“, sagt Herzer. Als Rostocker seien sie ein bisschen stolz darauf, was ihre Stadt hier auf die Beine stellt.

Susanne Poguntke : Sie verkauft die Ausfahrten

Susanne Poguntke (40) engagiert sich ehrenamtlich im Hanse-Sail-Verein und verantwortet die Buchungszentrale für Mitsegler in Warnemünde. Quelle: Axel Meyer

Susanne Poguntke ist ein Ruhepol im dichten Gedränge auf dem Passagierkai in Warnemünde. Während sich der schier unendliche Strom von Sail-Besuchern vorbeischiebt, sagt sie gelassen: „Es ist entspannt hier. Und wo haben Sie sonst einen so herrlichen Ausblick?“ Vor dem Kai wird gerade die „ Amerigo Vespucci“ – das mehr als 100 Meter lange Segelschulschiff aus Italien – von Schleppern an den Kai bugsiert. Schüsse böllern, Schiffshupen dröhnen.

Oben an der Holzbude, in der Susanne Poguntke steht, ist ein weißes Schild mit dem Hanse-Sail-Schriftzug angebracht. Schnell bildet sich vor der Bude eine Schlange. Geduldig gibt die 40-Jährige zusammen mit ihren Mitstreitern Gunter Eisenach und Karin Brenke Auskünfte. Alle drei arbeiten ehrenamtlich für das Hanse-Sail-Büro, von morgens bis abends. Sie beantworten Fragen zum Mitsegeln, etwa auf der „Kruzenshtern“, verkaufen Karten, händigen Broschüren aus. „Wir versuchen für alle Fragen und Probleme eine Lösung zu finden“, erklärt Susanne Poguntke.

Im Jahr 2004 half sie das erste Mal bei einer Hanse Sail aus, war über Freunde zu dem Verein gekommen. Damals studierte die gebürtige Rostockerin Betriebswirtschaftslehre (BWL) in Stralsund. Mittlerweile ist sie das zehnte Mal dabei, auch wenn sie seit zehn Jahren in Hamburg lebt, wo sie beim Hafenbetreiber Hamburg Port Authority (HPA) für Personalentwicklung zuständig ist. „Ich nehme mir Urlaub, um bei der Hanse Sail mithelfen zu können“, erklärt sie.

Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, den Verein und ihre Freundin Mandy Lange, die die Buchungszentrale des Vereins leitet, zu unterstützen: „ Rostock ist meine Heimat, ich liebe das Meer – das alles hat mich nie losgelassen.“ Ebenso wenig wie ihr Erlebnis bei einem ihrer ersten Sail-Besuche: Auf einem Segler war sie im Stadthafen. Dunkelheit, Nebel stieg auf – und dann das Feuerwerk. „Das war eine sehr spektakuläre Atmosphäre, die ich nie vergessen habe.“

Jörg Hübner sorgt für die Sicherheit

Jörg Hübner, Hanse-Sail-Sicherheitsbeauftragter, hat von der Leitstelle im Stadthafen aus immer alles im Blick. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Alle reden übers Wetter: Jörg Hübner, Sicherheitsbeauftragter der Hanse Sail, ist da keine Ausnahme. Jeden Morgen lässt er sich von einem Meteorologen aus Kühlungsborn den Wetterbericht schicken. „Das Thema ist extrem wichtig“, sagt der 54-Jährige. Wie sehr, zeigte sich 2018, als die Hanse Sail wegen einer Sturmwarnung einen Vormittag lang den Betrieb einstellen musste.

Hübner ist für die Sicherheit auf vielen Großveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich, für die Hanse Sail entwickelte er vor fünf Jahren ein neues Sicherheitskonzept. Nicht dass es vorher unsicher war. „Dafür, dass eine Million Besucher kommen, ist es hier sehr ruhig und friedlich“, sagt Hübner. Das liege vor allem an der „guten Laune“, die an den vier Tagen über der Hansestadt liegt, meint der Graal-Müritzer, der schon körperlich den Eindruck vermittelt, dass ihn nichts so schnell erschüttern kann.

Sein Arbeitsplatz ist vor allem in der Leitstelle im Stadthafen. Monitore zeigen das Geschehen an kritischen Punkten, zwölf Stunden pro Tag ist er hier, manchmal länger. Gerne würde er das Fest auch mal ganz entspannt privat genießen. Doch dafür fehlt ihm die Zeit. Sicherheit geht vor.

Von Gerald Kleine Wördemann und Axel Meyer