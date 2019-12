Die OZ dankt ihren fleißigen Boten

Rostock

Noch ehe Holiday on Ice am Sonntagnachmittag in die letzte Runde ging, hat die OSTSEE-ZEITUNG – wie schon in den Jahren zuvor – 130 Zusteller in die Stadthalle geladen. „Wir wollen uns damit bei allen bedanken, die täglich bei Wind und Wetter und nächtlichen Zeiten im Einsatz sind“, betont Marko Schomacker, Leiter für Logistik und Zustellung. Im gesamten Verbreitungsgebiet der OZ – von Grevesmühlen bis Usedom – sind rund 1250 Boten tätig.

Im Doppelpack unterwegs

Eine von ihnen ist Angelika Schmidt. Seit fast 23 Jahren sorgt sie dafür, dass die Tageszeitungen im Umkreis von Stralsund pünktlich im Briefkasten der Leser landen. Dafür muss die 59-Jährige stets um kurz nach Mitternacht aufstehen. Schwer falle ihr das nicht. „Man gewöhnt sich dran. Und nachdem ich meine Runde gedreht habe, kann ich mich gegen sechs Uhr noch einmal hinlegen“, verrät sie. Während sie anfangs immer alleine unterwegs war, wird sie seit zehn Jahren von ihrem Ehemann begleitet, der ebenfalls als Zusteller arbeitet. „Wir tragen täglich etwa 400 Zeitungen aus“, berichtet Ralph Schmidt. Gemeinsam fiebern die beiden der Show „ Supernova“ entgegen. „Wir freuen uns, dass wir hier heute dabei sein dürfen.“

Zusteller-Ehepaar Ralph (52) und Angelika Schmidt (59) Quelle: OVE ARSCHOLL

Auch Günter Lüdtke, der in Laage arbeitet, ist froh über die Einladung der OZ. Mit Zusteller-Kollegin Jeannette genießt er die Speisen am Buffet, bevor es zur großen Vorführung geht. „Ich finde es hier super. Das ist mal etwas ganz anderes als die langweiligen Weihnachtsfeiern, die es sonst so gibt“, sagt der 55-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Zusteller gesucht

In Begleitung seiner Tochter ist Enrico Pusch zum Zustellerempfang am Sonntagnachmittag erschienen. Als sogenannter „Springer“ ist er stets in unterschiedlichen Gebieten unterwegs. Zwischen 200 und 300 Zeitungen liefert er täglich aus. Spätestens aber zum Frühstück ist er wieder zu Hause, wo ihn seine Familie erwartet. „Ich finde es schön, dass Papa zu Hause ist, wenn ich aufstehe“, meint Tochter Angelique (16).

Enrico Pusch (41) mit Tochter Angelique (16) Quelle: OVE ARSCHOLL

Noch ganz frisch im OZ-Zusteller-Team ist Nicole Hoffmann. Seit etwa einem Jahr beliefert sie die Gemeinde Bad Kleinen. Statt aufs Auto setzt sie dabei auf ihr Fahrrad. „Mit zwei Rädern ist man deutlich flexibler als mit vier“, erklärt die 37-Jährige. Und da sie nur knapp 60 Zeitungen am Tag ausliefern muss, kann sie diese bequem im Korb transportieren.

Weil beim Ausliefern von Post, Zeitung und Wochenblättern immer Unterstützung gesucht wird, können sich Interessenten unter der folgenden Internetadresse bewerben: www.lokalboten.de. „Wir freuen uns immer, wenn unser Team wächst“, sagt Marko Schomacker.

Von Susanne Gidzinski