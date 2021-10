Rostock

Die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) zahlt all ihren Mitarbeitern, die sich gegen das Coronavirus haben impfen lassen oder dies noch tun, eine Prämie in Höhe von 100 Euro. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. So erhalten Angestellte, die einen kompletten Schutz vorweisen können, 100 Euro Guthaben für die Plattform „Ospa Gutschein Lokal“. Dort können sie Wertgutscheine für Restaurants, Geschäfte und Freizeitangebote in der Region erwerben. Auch Mitarbeiter, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen, bekämen den Bonus, hieß es.

Die Ospa wolle so einen zusätzlichen Anreiz schaffen, die Impfquote zu erhöhen und mehr Planungssicherheit und Normalität im Berufsalltag ermöglichen, teilte das Unternehmen mit. „Was die Ospa auszeichnet, ist in erster Linie die persönliche Beratung. Somit tragen wir nicht nur in Pandemiezeiten eine sehr hohe Verantwortung für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter“, sagte Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Ospa.

Die Ostseesparkasse Rostock beschäftigt laut eigenen Angaben derzeit mehr als 600 Mitarbeiter in 40 Filialen und betreut rund 300 000 Kunden. Bereits zu Beginn des Jahres hatte die Ospa ihren Angestellten einen Bonus in Form von Guthaben für ihre Gutschein-Plattform ausgeschüttet. 180 000 Euro waren der regionalen Wirtschaft laut Angaben des Unternehmens zugutegekommen. Mit der Impfprämie fließen erneut mehr als 45 000 Euro in den Topf, die bei Händlern aus der Region eingelöst werden können.

Von Katrin Zimmer