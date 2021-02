„Die Reserven sind aufgebraucht“: So geht es den Händlern in Warnemünde

Rostock

Nach zwei Jahren ist für Gitte Meßmer Schluss. Die Kartons sind gepackt, zum März übergibt sie ihren Laden mit handgearbeiteten Waren in der Mühlenstraße endgültig. „Mein Mietvertrag endet sowieso und ich habe die Reißleine gezogen. Ich habe den Vertrag einfach nicht erneuert, weil mir das zu riskant war, zwölf weitere Monate die teure Miete zu bezahlen.“ Meßmer sagt, sie habe das Vertrauen in die Politik verloren. „Frau Merkel sieht eine andere Priorität. Den Handel lässt sie immer noch hängen und ich weiß nicht, warum“, betont sie. „Ich verstehe auch nicht, warum das Infektionsrisiko in einem kleinen Laden, den man einzeln betritt, höher sein soll als im Supermarkt.“

Der erste Lockdown sei ein Schock gewesen. Da sei ihr zumindest der Vermieter mit der Miete entgegengekommen. „Beim zweiten Lockdown gab es seitens des Gesetzgebers keine Regelung mehr. Wenn der Vermieter stur war, konnte er einfach die volle Miete verlangen. Es gab nichts, was uns da abgefedert hat.“

Nur kurzer Räumungsverkauf

Ende November entschied sie sich zum Aufhören. „Ich hatte im Dezember eine Woche Räumungsverkauf und musste nach einer Woche schon wieder schließen. Jetzt bin ich auch noch auf der Ware sitzen geblieben und musste einen Container anmieten“, so die ehemalige Ladeninhaberin.

Die Stimmung bei den Händlern in der Mühlenstraße ist bedrückt. „Für viele wird es knapp. Man hört von dem ein oder anderen schon, dass er wohl zumachen muss“, sagt Adelin Aretz, Inhaberin vom „Arthus Adelin“, einem Geschäft für skandinavisches Wohndesign. Auch sie fühlt sich und ihre Warnemünder Kollegen im Stich gelassen. „Für Dezember habe ich 1200 Euro an Hilfen bekommen. Ich habe aber einen Umsatzverlust von 15 000 Euro gehabt. Andere bekommen gar nichts. Und wenn, dann sehr spät“, sagt sie. „Mir wurde geraten, Grundsicherung zu beantragen für meine privaten Kosten, damit ich noch überleben kann.“

In zwei Monaten insolvent

Angst, so Aretz, habe sie nicht. „Ich habe gut gehaushaltet. Und keine neue Ware geordert. Ich möchte da irgendwie mit einem blauen Auge durchkommen“, gibt sie sich kämpferisch. Sie hofft, im März wieder öffnen zu dürfen. Dennoch lebt auch die Geschäftsfrau von den letzten Reserven. „Wenn das jetzt noch zwei Monate so läuft, dann kann ich Insolvenz anmelden.“

Diesen Zeitraum hält Jaqueline Hasse vom benachbarten Boutique „Jacquis“ für optimistisch. „Die Reserven sind aufgebraucht. Das kann jeder bestätigen. Wir schlängeln uns irgendwie durch, aber irgendwann ist der Ofen aus.“

Online-Shop hält Laden über Wasser

Die Unternehmerin hält mit dem Online-Verkauf ihr Geschäft über Wasser, bietet „Click and Collect“ an. Kunden bestellen online oder telefonisch, Waren werden mit Sicherheitsabstand am Laden herausgegeben. „Ich habe genauso viel zu tun wie vor dem Lockdown. Die Ware muss herausgesucht, zusammengestellt, verpackt und gegebenenfalls verschickt werden“, sagt Hasse. Das Betreiben des Online-Shops sei mit vielen Kosten verbunden. „Gerade wir kleinen inhabergeführten Geschäfte setzen alles daran, nicht aufzugeben. Auch für die Kunden“, betont sie. „Es ist doch auch für sie traurig, wenn man durch die Straße geht und nur leere Geschäfte sieht.“ Die 48-Jährige ist froh über die Treue der Kunden. „Die helfen mir gut durch die Krise. Aber das kann jeden Tag vorbei sein – große Sprünge kann ja grad kaum jemand machen. Alle müssen aufs Geld achten.“

Keine Hilfen durch Umsätze

Was Hasse nicht nachvollziehen kann: Die Einnahmen aus dem Online-Shop würden in die Zugänge zu Hilfsleistungen reingerechnet werden. „Alle, die Umsatz machen, haben gar keine Chance auf einen Zuschuss. Da wird man bestraft, wenn man kreativ ist.“ Auch sie habe bereits ans Aufgeben gedacht. „An diesem Punkt ist sicher jeder mal. Aber ich möchte weitermachen.“

Die Rostockerin begrüßt den Vorstoß von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, Öffnungen mit Hilfe einer Kontaktverfolgungsapp zu ermöglichen. Per QR-Code könnten dann beim Betreten eines Geschäfts oder Restaurants Kontaktdaten ausgetauscht werden. Die Daten sind allein für die Gesundheitsämter bestimmt und sollen nur dahin übermittelt werden. So könnten etwa Einzelhandelsgeschäfte für vorab registrierte Kunden öffnen.

Verständnis für die Maßnahmen

„Wenn ich die Möglichkeit hätte, wieder Kunden reinzulassen – auch wenn es immer nur einer ist und wir das im Stundentakt terminieren müssen –, es wäre ein Schritt, dem Kunden wieder ein Einkaufserlebnis bieten zu können“, sagt Hasse. Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sie. „Man muss da handeln. Ich kenne selbst Menschen, die an Corona erkrankt sind.“ Jedoch sollte jeder die Möglichkeit haben, mit geeigneten Konzepten öffnen zu dürfen. „Wenn ich sehe, wie sich die Leute im Supermarkt verhalten, kommt mir das Grauen.“

Von Katharina Ahlers