Die Weiße Flotte im Winter: Vom Warten auf die Fähre 

Warnemünde

Täglich fährt Dora Riss mit der Fähre von Hohe Düne nach Warnemünde. Das stellt die Rentnerin eigentlich nie vor Probleme, doch in den Weihnachtsferien stockt ihr mehrfach der Atem. „Es kam vermehrt zu großen Schlangen und Wartezeiten für die Überfahrt.“ Der Grund? „Auch im Winter haben wir Touristen und die Frequenz der Fährüberfahrten reicht da einfach nicht aus.“ Das Unternehmen selbst macht das ungewöhnlich milde Wetter für das erhöhte Aufkommen verantwortlich.

Zwischen Mai und Oktober fährt die Weiße Flotte mit zwei Fährschiffen im Pendlerverkehr (zwischen sechs und neun Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr) im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bringt jedoch lediglich eine Fähre Anwohner und Touristen von der einen auf die andere Seite. „Dabei ist gerade dies die Zeit, in der die meisten Touristen unterwegs sind“, sagt Riss.

Wartezeiten von über einer Stunde

Besonders erinnert sich die Rentnerin an den 31. Dezember. „Es war gegen 10 Uhr. Ich wollte noch mal schnell nach Warnemünde, um etwas einzukaufen. Doch an der Fähre hat sich eine große Schlange gebildet, die bis zur Kita Dünennest reichte.“ Nach längerer Wartezeit in der Kälte dreht Riss um und entscheidet sich gegen das Übersetzen nach Warnemünde. „Nicht nur die Touristen sind auf die Überfahrt angewiesen. Auch wir Anwohner von Hohe Düne und Markgrafenheide sind gezwungen, dieses Angebot zu nutzen.“

Laut der Rentnerin sei es schön und wichtig, dass Warnemünde und Hohe Düne auch im Winter viele Gäste begrüßen. „Aber dann kann man den Leuten doch nicht so einen schlechten Service bieten“, sagt Riss. Auch Jürgen Brandt ist Anwohner in Hohe Düne. Er hat etwas Ähnliches erlebt – am 27. Dezember. „Es war der erste Arbeitstag nach Weihnachten und es kam sowohl im Fußgängerverkehr als auch im Autoverkehr zu Staus. Die Autos haben in einer Schlange von mehreren hundert Metern gestanden.“ Die Folge: Wartezeiten von über einer Stunde und überlastete Angestellte im Fährbetrieb.

Überforderung der Fähren

„Man konnte die Masse an Fahrzeugen und Fußgängern schlicht nicht abfertigen. Da mache ich den Angestellten keinen Vorwurf. Die waren überfordert. Aber das muss in dieser Zeit anders organisiert werden“, sagt Brandt. Denn durch das hohe Aufkommen sei es nicht nur einmal dazu gekommen, dass die Fähre ihre Taktung nicht einhalten konnte und zum Teil nur alle 30 Minuten übergesetzt hat.

Nach Angaben der Stadt betreibt die Weiße Flotte mittlerweile seit 1977 die Überfahrten von Warnemünde nach Hohe Düne und zurück. „Zwischen der Stadt und der Weißen Flotte GmbH besteht ein Nutzungs- und Kooperationsvertrag bis 2027“, sagt die stellvertretende Stadtsprecherin, Kerstin Kanaa. Ob es in diesem konkrete Anforderungen zu der Frequenz der Überfahrten gibt? „Nein. In dem Vertrag ist dazu nichts explizit geregelt.“ Das heißt wiederum, dass das Unternehmen selbst entscheidet, wann es zu Überfahrten kommt.

Im Sommer herrscht reger Verkehr zwischen Warnemünde und Hohe Düne. Anwohner wünschen sich aber auch in den Ferienzeiten im Winter eine höhere Frequenz an Überfahrten. Quelle: Ove Arscholl

Anwohner in „Geiselhaft“

„Das muss die Stadt in eigene Hände und damit Verantwortung für einen reibungslosen Fährverkehr übernehmen“, fordert hingegen Dora Riss. Nach ihrer Meinung könne es nicht sein, dass dieser Service einem gewerblichen Unternehmen übergeben wird. Denn sie vermutet, dass die Weiße Flotte wegen Kostengründen in dieser Ferienzeit nicht vermehrt fährt. „Sie haben da eine Monopolstellung und nehmen uns Anwohner in Geiselhaft.“

Das Unternehmen selber habe keine größeren Einschränkungen in der Ferienzeit feststellen können. „Der Schiffseinsatz entsprach dem veröffentlichten Fahrplan“, sagt Vertriebsleiter Detlev Düwel. Ob dem Unternehmen überhaupt bekannt ist, dass es innerhalb der Weihnachtsferien zu längeren Wartezeiten gekommen ist? „Unseres Wissens gab es nur am 30. und 31. Dezember Wartezeiten“, sagt Düwel. Darüber hinaus habe es keine Beschwerden gegeben.

Weiße Flotte : Ungewöhnlich milde Wetterlage

Das Unternehmen begründet seine Abfahrtzeiten mit den Erfahrungswerten über das Beförderungsaufkommen für Saisonzeiten, Freitage und Veranstaltungshöhepunkte aus den letzten Jahren. „Wir hatten 2019 zwischen den Feiertagen teilweise ein ungewöhnlich mildes und sonniges Wetter, was zu dem erhöhten Aufkommen an einzelnen Tagen geführt hat.“ In den letzten Jahren habe man eine andere Wetterlage und dementsprechend keinerlei Wartezeiten registriert. Und dennoch: Die Umsätze des Unternehmens lagen nach Angabe von Düwel in den Weihnachtsferien 2019 noch unter denen aus dem Vorjahr. „Das passt nicht zusammen, zumal 2018 wegen rauer Witterung gar das Turmleuchten ausgefallen ist.“

Seit Anfang Dezember testet das Unternehmen ein neues Kamerasystem auf den Fähren in Warnemünde. Dies soll die Zählung von Fahrzeugen unterstützen. „Bisher wurde lediglich die Anzahl der Fahrzeuge registriert. Über die Kameras ermitteln wir auch den Typ“, sagt Düwel. Das Programm befindet sich noch in einer Testphase und soll zukünftig die Ticketermittlung erleichtern. „Als Nebenprodukt wissen wir dann natürlich auch, zu welcher Zeit wie viel Platz auf der Fähre ist.“

Weihnachtsferien 2019 werden berücksichtigt

Das Unternehmen verspricht, die Erfahrungen der vergangenen Ferienzeit in den kommenden Jahren zu berücksichtigen und gegebenenfalls gegenzusteuern. „Wir bitten aber auch um Verständnis, dass wir – wie auch andere Verkehrsträger – unseren Schiffseinsatz und die Dienstplanung nicht nach Wetterlage kurzfristig ändern können“, sagt Düwel.

Lesen Sie auch:

Von Moritz Naumann