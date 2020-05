Die Wellenjäger von der Warnow suchen Nachwuchs

Rostock

Der Blick aufs Wasser macht Jennifer Wagner und Jens Kalabuchow froh: Schließlich peitscht der Wind die Wellen über die Warnow und bietet perfekte Bedingungen für ihr liebstes Hobby. Die 16- und der 52-Jährige sind Surfski-Fahrer.

Raues Wetter hält das Duo nicht vom Gang in die Warnow ab – im Gegenteil. In Neoprenanzüge und Schwimmweste gehüllt, tragen beide die speziellen Kajaks vom Bootshaus an den kleinen Strandzugang des Sportvereins Breitling am Schmarler Ufer.

Anzeige

Gleichgewichtssinn und Armkraft gefragt

Das Einsteigen in die knapp 50 Zentimeter breite Sitzöffnung klappt problemlos. Danach ist statt Gleichgewicht aber vielmehr die Armkraft gefragt. Denn wer die Wellen reiten will, muss erst einmal gegen die Windrichtung aufs Wasser hinaus. „Wenn man mit dem Boot dann aber die Wellen surfen kann, macht das richtig Spaß“, erklärt Jennifer mit leuchtenden Augen. Vor gut einem Jahr hat die Schülerin das erste Mal im Surfski gesessen. War sie vorher im Drachenboot Teil eines Teams, steht nun beim sogenannten Oceansport das individuelle Training im Vordergrund.

Weitere OZ+ Artikel

Rund 20 erwachsene Vereinsmitglieder des SV Breitling sind schon lange in dieser speziellen Sportart aktiv. Das Motto der selbst ernannten „Ocean-Sharks“, also Ozeanhaie: „Paddeln ist unser Leben und die Welle unsere Liebe“.

Nun soll auch der Nachwuchs ins Boot geholt werden. „Eigentlich wollten wir schon Anfang Mai mit dem Jugendtraining starten“, sagt Tom Reiser, Vorsitzender des 345 Mitglieder zählenden Vereins. Durch die Corona-Krise fiel dieser Termin nun aber ins Wasser. „Ein neues Startdatum gibt es noch nicht“, so Reiser. Interessenten könnten sich aber bereits per E-Mail an die Adresse paddeln@sv-breitling.de melden und vormerken lassen. Training soll immer montags zwischen 16.30 und 18.30 Uhr sein.

Zur Galerie Der SV Breitling bietet Oceansport an. Künftig sollen auch Kinder ab 12 Jahren in Schmarl das Surfski-Fahren lernen können.

Schachspielen mit dem Wasser

Aufgrund der Pandemie ist auch der OC-Ostseecup ausgefallen, den der Verein in diesem Jahr zum 10. Mal ausgetragen hätte und der traditionell den Beginn der Oceansport-Saison einläutet. „Die Wettkämpfe richten sich dabei immer nach der Wind- und Wellenrichtung, das ist wie Schachspielen mit dem Wasser“, schwärmt Reiser. Gerade beim Surfski-Fahren ginge es „nicht nur um reine Athletik, sondern darum, dass man die Wellen auch lesen kann“.

Das sollen nun auch die Jüngeren lernen. „Ein Vorbild, dass diese Sportart nicht nur Spaß macht, sondern man damit auch erfolgreich sein kann, gibt es bereits“, sagt Jens Kalabuchow. Mit Gordan Harbrecht stamme einer der Top-Surfski-Fahrer Europas aus der Hansestadt. Nicht umsonst ist der Sportler übrigens als „Flash Gordan“, also als Blitz, bekannt: „Man kann mit den Booten nämlich nicht nur Wellen reiten, sondern auch auf flachem Wasser so schnell fahren wie mit einem Rennboot“, erzählt Kalabuchow, der sich schon darauf freut, sein Wissen weiterzugeben.

Keine Angst vorm Sturz in die Fluten

Für die neue Jugendtrainingsgruppe hat der Verein, auch dank Förderung des Landessportbundes, noch drei neue Surfski-Boote angeschafft. Die Gruppengröße ist erst einmal auf sechs Jugendliche ausgelegt. „Nicht wegen der Zahl der Boote, sondern weil ich ja als Trainer auch alle im Blick haben muss“, sagt der 52-Jährige.

Die Bedingungen auf dem Vereinsgelände sind dafür ideal. Der kleine Strand am Schmarler Ufer zwischen Jugendschiff Likedeeler und dem Tradi diene den Trockenübungen, bevor es dann auf die Warnow geht. Mit einer Tiefe von 1,30 Metern sei die sehr gut für Anfänger geeignet. „Ziel ist es natürlich, irgendwann auch auf der Ostsee zu fahren“, macht der Trainer Lust auf Meer.

Wer mitmachen möchte, muss nicht nur schwimmen können. „Man darf auch keine Angst vor dem Reinfallen haben, das machen wir nämlich am Anfang mit Absicht“, so Kalabuchow. Ziel der Übung sei es, den Wiedereinstieg ins Boot zu erlernen. Mit ihren Surfskis sind die Fahrer über ein elastisches Seil verbunden, um das Kajak auch bei Wellengang nicht zu verlieren.

Trockenübungen und Wetterkunde

Das Material für die Sportler stellt der Verein – also Boote, Paddel und Schwimmwesten. „Ein Neoprenanzug ist anfangs auch nicht nötig, es wird ja jetzt auch wärmer, da reicht normales Schwimmzeug“, sagt Tom Reiser. Zudem könnten interessierte Jugendliche, wenn es dann mal losgegangen ist, auch erst einmal zum Schnuppertraining vorbeikommen, bevor sie sich entscheiden, ob der Oceansport etwas für sie ist.

Auch Theorie gehört zur Ausbildung – die wird aber unter freiem Himmel und nicht im Vereinshaus vermittelt. „Der Sport ist ein ständiges Lernen, aber mit Spaß. Auch Wetterkunde ist ein Teil davon“, sagt Jens Kalabuchow. „Je mehr man fährt, desto sicherer wird man auch mit dem Boot“, ergänzt Jennifer Wagner, die das ja am eigenen Leib erfahren hat.

Auch im Drachenboot sind noch Plätze frei

Wenn Jugendliche merken sollten, dass sie doch keine Lust auf individuelles Paddeln haben, bietet der SV Breitling noch eine andere Möglichkeit: „Wir haben auch noch freie Plätze im Jugend-Drachenboot“, sagt Tom Reiser. Bei dieser Sportart sitzen 20 Paddler gemeinsam in einem 240 Kilogramm schweren und 12,5 Meter langen Kanu.

Teresa Wolter und Tom Reiser haben noch Platz im Drachenboot. Quelle: Ove Arscholl

Teresa Wolter ist neu als Übungsleiterin für den Drachenboot-Nachwuchs an Bord. Die 21-Jährige betreibt den Sport selbst schon lange und ist fürs Studium von Greifswald nach Rostock und zum SV Breitling gewechselt. Einen kleinen „Vorteil“ hat die aktuelle Krisensituation übrigens auch: Da das Warnemünder Drachenbootfestival aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfällt, bleibt auf jeden Fall genug Zeit fürs Training, bis mögliche erste Rennen anstehen.

Lesen Sie mehr:

Von Claudia Labude-Gericke