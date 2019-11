Die Zeit für Rostocks Jubiläums-Uhr ist abgelaufen

Matthias Reim tritt auch in diesem Jahr am 30. Dezember in der Rostocker Stadthalle auf. Mit im Gepäck hat er diesmal sein 20. Studioalbum „MR20“, aus dem er ein paar Stücke spielen wird. Aber natürlich werden auch die Klassiker, wie „Verdammt ich lieb’ Dich“ und „Ich hab’ mich so auf dich gefreut“, im Programm sein.