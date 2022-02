Die Zukunft der Fleischer ist nicht wurst

Rostock

Eine schrecklich nette Familie – das sind die Spiegels aus dem Rostocker Stadtteil Dierkow. Seit 1939 gibt es die familiengeführte Fleischerei in der Hinrichsdorfer Straße. Urgroßvater Walter Behnkens und seine Frau Hertha siedelten sich Ende der 1930er Jahre in Dierkow an. Ihre Nachfahren führen bis heute die Tradition fort. 2008 haben Jens Spiegel (53) und seine Lebenspartnerin Dorina Peters (52) den Betrieb in dritter Generation von Erich und Waltraut Spiegel übernommen. Das über 80-jährige Großelternpaar hilft noch heute im Verkaufsladen mit. „Wir werden wohl die Letzten sein“, sagt Inhaber Jens Spiegel. Seine Töchter werden die Fleischerei wohl nicht übernehmen. Im November haben die Inhaber noch einmal umfassend in den Betrieb investiert.

Fleischermeister aus Hamburg

Walter Behnkens (r.) hat am heutigen Standort in der Hinrichsdorfer Straße im April 1939 eine Fleischerei eröffnet. Das Bild zeigt den Firmengründer noch Jahre vorher in einer Fleischerei in Hamburg. Quelle: Ove Arscholl

Angefangen hat alles mit Walter und Hertha Behnkens, einem jungen Ehepaar aus Hamburg. Weil es dort in den 1930er Jahren schon ausreichend Fleischerbetriebe gab, sollte sich das Paar in Rostock ansiedeln. Walter Behnkens war Fleischermeister, seine Gattin Verkäuferin. Sie zogen nach Rostock. Im April 1939 eröffneten sie ihre Fleischerei in der Hinrichsdorfer Straße. Ein halbes Jahr später brach der Zweite Weltkrieg aus. Der Fleischermeister musste als Soldat in den Krieg, konnte aber in seinen Betrieb zurückkehren.

Verliebt in den Gesellen

Waltraut und Erich Spiegel übernahmen 1977 die Fleischerei von Waltrauts Vater Walter Behnkens. Er hatte sie im April 1939 eröffnet. Quelle: Ove Arscholl

Die Tochter des Gründerpaars, Waltraut, wuchs mit ihrer Schwester im Betrieb ihrer Eltern auf. Sie wurde dort Verkäuferin. Zu jener Zeit zog auch der Wandergeselle Erich Spiegel durch das Land. In Rostock fand er Arbeit. Und er fand Waltraut. Sie verliebten sich ineinander, heirateten und übernahmen 1977 schließlich das Geschäft der Eltern. „Der neue Name wurde einfach übernommen, das war kein Problem“, rekonstruiert Inhaberin Dorina Peters heute die Familiengeschichte. Aus dem Betrieb der Behnkens wurde die Fleischerei Spiegel.

Großeltern helfen noch heute

Räuchern wie zu Großvaters Zeiten: Noch heute benutzt Jens Spiegel (h.) die Räucherkammer, die nur mit Holzspänen betrieben wird. Sein Vater Erich Spiegel (v.) hatte die Fleischerei 1977 von seinem Schwiegervater Walter Behnkens übernommen und 2008 an Jens Spiegel übergeben. Quelle: Ove Arscholl

„Meine Eltern arbeiten bis heute mit Leidenschaft und Aufopferung in der Fleischerei“, fügt Jens Spiegel hinzu. Ohne sie, sagt er, wäre es kaum zu schaffen. Wenn die Inhaber am Wochenende ein Catering ausliefern und spät zurückkehren, ist die Küche in der Fleischerei oft schon geputzt. Großmutter Waltraut ist 81 Jahre alt. Als gute Seele und Helferin unterstütze sie mit ihrem Mann noch heute den Betrieb. Erich Spiegel steht noch immer hinter der Verkaufstheke. „Jeden Samstag“, sagt der 82-Jährige. „Wir sind unendlich dankbar für ihre Hilfe und Unterstützung“, berichtet der Sohn, der ebenfalls mit dem Fleischerbetrieb seiner Eltern aufwuchs.

Wandel des Berufsbildes

Heute ist es die dritte Generation, die die Geschicke der Fleischerei übernommen hat. Der Beruf des Fleischers zählt zu den ältesten Handwerksberufen der Welt, allerdings hat sich das Berufsbild im Laufe der Jahre stark verändert. Während früher noch selbst geschlachtet wurde, gehört diese Tätigkeit heute kaum noch dazu. „Ich kann keine Tiere töten“, sagt Jens Spiegel. Die Tiere werden geschlachtet angeliefert und im Betrieb veredelt, das heißt zu Wurst- und Fleischwaren verarbeitet.

Alte Rezepte und vegetarisches Fleisch

Jens Spiegel macht seinen Job mit Begeisterung und Feingefühl. „Manche Rezepte übernehme ich noch so wie von meinem Großvater, an anderer Stelle sind wir offen für Neues, probieren Zutaten und Rezepturen aus. Auch meine Mitarbeiter dürfen sich frei ausprobieren“, so der Fleischermeister. Innovation sei in jedem Beruf wichtig, in einer Fleischerei umso mehr. Seitdem es etliche Ersatzprodukte, vegetarische Wurst und vegane Varianten gäbe, seien Fleischerbetriebe im Zugzwang. „Wir verschließen uns davor nicht, haben in unserem Catering auch immer vegetarische Varianten. Am Ende sind wir aber eine Fleischerei“, so Spiegel.

„Zu wissen, wo es herkommt, ist gut“

Tochter Elisa Peters könne das nachvollziehen. Die 25-Jährige vereint Gründergeist, Innovation und Aufbruchstimmung. Als Teil einer Fridays-for-future-Generation führe sie die Debatte gern, könne das Umdenken, den bewussten Fleischkonsum und eine Geisteshaltung, die Nachhaltigkeit, Tierwohl und Umweltschutz ins Zentrum stellt, verstehen. „Gerade zu wissen, wo es herkommt, ist doch gut“, sagt sie. Das Rindfleisch bezieht die Fleischerei aus Bentwisch. Auch andere Produkte kommen aus der Region. Viele Alternativen zum Fleisch finde Elisa Peters beachtlich. Vater Jens argumentiert aber auch, dass dort mit mehr Chemie und Zusatzstoffen gearbeitet werde als bei jeder klassischen Wurstherstellung.

Traumjob: selbstständig

„Ich bin mit diesen Produkten aufgewachsen. Bei uns zu Hause gab es immer frische Wurst. Ich habe das genossen“, so Elisa Peters. In den Ferien und zur Sommerzeit helfe auch sie im Laden. In ihrer Kindheit, erinnert sich die junge Frau, haben die Eltern viel gearbeitet. „Ihre Selbstständigkeit habe ich auf jeden Fall für mich übernommen.“ Nicht als Fleischerin, aber als Leiterin einer Kreativwerkstatt geht Elisa Peters nun ihren eigenen Weg.

Verheiratet mit dem Beruf

Ob die Fleischereien eine Zukunft haben, könne auch das Inhaberpaar nicht beantworten. „Ich glaube schon“, sagt Dorina Peters. „Wir werden es wohl nicht mehr erleben“, stimmt Lebenspartner Jens Spiegel ein. Das Paar ist seit 37 Jahren zusammen, unverheiratet in der Liebe, aber verheiratet mit ihrem Beruf. „Wir müssen aufpassen, dass wir nach Feierabend auch andere Gesprächsthemen finden“, sagt der Familienvater. Beide lieben ihren Beruf, „insbesondere den Kundenkontakt.“ Im Dezember hatte Jens Spiegel sein 30-jähriges Meisterjubiläum. Zum Ende des Jahres haben die Inhaber in den Laden noch einmal investiert und den kompletten Verkaufsraum und das Firmenlogo erneuert. „Vielleicht auch, weil wir ahnen, dass es das letzte Mal ist.“

Qualität hat seinen Preis

Die Kundschaft in Dierkow habe sich in den Jahrzehnten verändert. Viele Stammkunden leben nicht mehr, „dafür kommen junge Menschen mit ihren Kindern, auch wegen der Corona-Pandemie“, berichtet Dorina Peters. Ihre Erfahrung sei, dass die Kunden im Lockdown viel mehr zu Hause kochen, mehr auf die Herkunft und die Qualität des Fleisches achten. „Und dafür auch gern etwas mehr Geld ausgeben.“

Familiensache Im April 1939 wurde die Fleischerei in Rostock-Dierkow von den Eheleuten Walter und Hertha Behnkens gegründet. Sie kamen aus Hamburg, weil sie dort keinen Betrieb mehr ansiedeln konnten. Am 1. Juli 1977 übernahmen Tochter Waltraut und Ehemann Erich Spiegel den Betrieb. Erich Spiegel war Geselle und verliebte sich in die Tochter des Inhabers. Für Jens Spiegel – Waltrauts und Erichs Sohn – „war es klar“, den Betrieb zu übernehmen. Mit seiner Partnerin Dorina Peters trat er am 1. August 2008 in die Fußstapfen der Familie.

Während sie das erzählen, steht Erich Spiegel im Laden. Fast sein ganzes Leben hat er hier verbracht. Vor ihm liegen frische Wurstwaren, rosiger Aufschnitt, Selbstgeräuchertes. Herr Spiegel lächelt mild. Seine Frau und er wirken in allem, was sie tun, mindestens zehn Jahre jünger. „Behalten Sie uns in guter Erinnerung“, sagt der 82-Jährige. Das ist nicht schwer.

Ende noch offen

Dass seine Enkeltochter den Betrieb nicht übernehmen werde, damit mag sich Erich Spiegel noch nicht ganz abfinden. „Vielleicht kommt ja doch noch mal ein junger Mann, der eine Fleischerei übernehmen möchte“, sagt er und lächelt. Für Elisas Eltern ist die Entscheidung gegen das Weiterführen des Betriebs nachvollziehbar. „Ich möchte meinen Töchtern nicht zumuten, ihr ganzes Leben an diesen Betrieb zu hängen“, so Jens Spiegel. Und wenn niemand aus der Familie mehr möchte, vielleicht findet sich ja doch noch ein Mensch aus acht Milliarden, der den Familienbetrieb weiterführen würde.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Lea-Marie Kenzler