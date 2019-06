Die legendäre Band Rammstein lies es gestern im Ostseestadion, in dem sonst der FC Hansa Rostock seine Heimspiele austrägt, richtig krachen und lies die Erde beben. Begleitet von lodernden Flammen und Konfetti näherten sich die Band, bestehend aus den 6 Personen Till Lindemann (Hauptgesang), Christian Lorenz (Synthesizer), Paul Landers (Rhytmusgitarre), Richard Kruspe (Leadgitarrist), Christoph Schneider (Schlagzeug) und Oliver Riedel (Bass-Gitarrist) und das große Publikum im Laufe des Abends an. Wie bei den Gruselgestalten die Fans es bei den Konzerten gewohnt ist, entlud sich die dramatische Urgewalt aus der Hölle. Insgesamt 21 Musiktitel wurden in rund 2 Stunden abgespielt. Till Lindemann trägt eine Fantasie-Uniform von der Sorte, wie sie sich der frühere libysche Diktator Muammar al-Gaddafi schneidern ließ. Der Anzug des Sängers ist aus Schlangenleder, über der linken Schulter hängen geflochtene Kordeln. Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz trägt einen goldenen Anzug mit Fliegerhaube. Es sind Kostüme, die trägt man im Theater und der Anfangsknall war Auftakt einer Inszenierung. Er trennt die Alltagswelt vom Rammstein-Universum, in das nun alle Konzertbesucher gemeinsam eintauchen. Der Klang ist perfekt, der Gesang gut zu verstehen, die Gitarren sind nie schrill oder aufdringlich laut. Mit dem Einsetzen der Dämmerung kommen zunehmend die riesige Videowand und das Licht zur Geltung. Die Lieder gehen ineinander über, als stammten sie von einem einzigen Konzeptalbum. Dabei spielt die Band alte und neue Stücke im Wechsel. #mecklenburgvorpommern #rumknipsen #moody_mv #ourmoodydays #ournaturedays #moody_nature #moods_in_frame #liveforthestory #pocket_moody #moodytones #the_mirror_of_our_souls #moody_arts #visualsvibed #vibesofvisuals #room_of_images #depthobsessed #folkscenery #divine_forest #earthvisuals_ig #pixumworld #mvistwow #meinrostocks #hro #rostockermädchen #rostock | @moody__arts Moody_Nature #rostockerzoo @moody_tones MoodyGrams @raw_moody MoodyGrams Portraiture @moody_mv @zoo_rostock Ourmoodydays @moodysolutions @moody_captures #pisterostock @moodynatural | Thanks for visiting my little gallery! I hope you enjoy what I try to do!