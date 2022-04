Wiethagen

Die trockenen Äste knacken unter den Schuhen, die ersten Blätter an den Bäumen flattern im Wind. Hier im Wald haben bereits 2826 Menschen ihre letzte Ruhestätte gefunden. Und dennoch erinnert nichts an einen Friedhof: Es gibt keine Grabsteine und keine Blumenbeete. Lediglich kleine Namensschilder an Baumstämmen erinnern an Personen, deren Urnen hier begraben liegen.

Der RuheForst in der Rostocker Heide ist der jüngste von den fünf RuheForsten in MV. Weitere befinden sich in der Stadt Usedom, in Sietow, Schwerin und auf Rügen. Die ersten Urnen wurden in der Rostocker Heide im Jahr 2006 beigesetzt – damals waren es nur zehn. Und die Nachfrage steigt: Die Fläche des Friedhofs wurde 2020 um acht Hektar erweitert – und somit verdoppelt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas liegt der Wunsch nach einer Baumbestattung deutschlandweit bei 19 Prozent.

Urnen sind vor Waldtieren sicher

Doch wie genau sehen die „Gräber“ im Wald aus? Im RuheForst ist nicht die Rede von „Grab“, sondern von „Biotop“. Ein Baum, ein Findling oder ein Baumstumpf ersetzen dann den Grabstein. Es gibt außerdem zwei verschiedene Biotop-Arten: Gemeinschafts- und Familienbiotop. Bei einem Gemeinschaftsbiotop können ein oder mehrere Urnenplätze erworben werden. Allerdings haben Interessierte dann keinen Einfluss darauf, wer auf den restlichen Plätzen beigesetzt wird.

Bei einem Familienbiotop erwirbt eine Familie alle zehn Urnenplätze zusammen und besitzt somit einen eigenen Baum. Die Grabstätten können dann für die Familie und Freunde über mehrere Generationen genutzt werden. Wer alleine liegen möchte, kann ein Familienbiotop erwerben – muss dann aber auch den vollen Preis zahlen. Im Rostocker RuheForst gibt es derzeit 650 Familienbiotope und 545 Gemeinschaftsbiotope.

Jörg Harmuth (Amtsleiter) Quelle: Frank Söllner

Die Urnen liegen 80 Zentimeter tief begraben. Und entgegen der Sorge Vieler sind die Urnen vor Ausgrabungen durch Tiere sicher, so Forstamtsleiter Jörg Harmuth.

Kosten für Biotop sind abhängig von der Lage

Interessierte können auch zu Lebzeiten schon eine Stelle aussuchen – „die müssen sie dann aber auch direkt bezahlen“, sagt Antje Arndt, Sachbearbeiterin im RuheForst. Wer jetzt ein Biotop erwirbt, dem gehört es bis zum 31. Dezember 2119 – also etwa 97 Jahre. Außerdem gibt es verschiedene „Wertstufen“. Der Preis ist auch von der Lage und „Naturausstattung“ abhängig. Das bedeutet: „Je dicker und hochwertiger der Baum, desto teurer ist es“, so Arndt. Aber auch ein Findling sei etwas Besonderes und könne daher etwas mehr kosten.

Wer sich beispielsweise ein Familienbiotop in der Wertstufe IV („herausragende Naturausstattung“) aussucht, der bezahlt 8000 Euro. Am billigsten ist die Beisetzung in einem Gemeinschaftsbiotop mit der Wertstufe I („durchschnittliche Naturausstattung“): Diese kostet 475 Euro.

Das kostet eine Grabstätte im RuheForst Rostocker Heide Die Preise eines Familienbiotops liegen bei: 2750 Euro in der Wertstufe I (durchschnittliche Naturausstattung/Lage) 3800 Euro in der Wertstufe II (gehobene Naturausstattung/Lage) 4900 Euro in der Wertstufe III auf (sehr gute Naturausstattung/Lage) 8000 Euro in der Wertstufe IV auf (herausragende Naturausstattung/Lage) Die Beisetzung einer Urne auf einem Gemeinschaftsbiotop kostet: 475 Euro in der Wertstufe I (durchschnittliche Naturausstattung/Lage) 750 Euro in der Wertstufe II (gehobene Naturausstattung/Lage) 930 Euro in der Wertstufe III (sehr gute Naturausstattung/Lage) 1475 Euro in der Wertstufe IV (herausragende Naturausstattung/Lage) Die Hansestadt Rostock berechnet für das Öffnen und Schließen des Urnenlochs außerdem 180 Euro. Die Beisetzungen finden von Montag bis Freitag zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr statt, in der dunklen Jahreszeit sind sie abhängig von der tageszeitlichen Helligkeit.

Zum Vergleich: Bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren kostet eine Erdbestattung auf den Friedhöfen in Rostock mit Sarg 940 bis 3700 Euro und eine Urnenbestattung 450 bis 4140 Euro. Die Gebühren für die Bestattung und Beisetzung liegen bei einer Sargbeisetzung bei mindestens 560 Euro und bei einer Urnenbeisetzung bei mindestens 190 Euro. „Auf die Jahre gezählt, ist die Bestattung hier also günstiger als auf einem städtischen Friedhof“, sagt Arndt.

Besucher müssen mit „waldtypischen Gefahren“ rechnen

Im Rahmen der Beisetzungen können im Wald auch Trauerfeiern begangen werden, diese kosten nicht extra. Was Harmuth aber betont: „Der Wald muss Wald bleiben“. Angehörige dürfen keine Blumen am Grab niederlegen. „Es kommt vor, dass manche Familien den Baum bis zum Wipfel schmücken“, erzählt Arndt. Das müsse dann weggeräumt werden.

Angehörige können die Urnen außerdem auch selbst gestalten und bemalen, sie müssen in jedem Fall aber biologisch abbaubar sein. Ferner sollten Besucher auch mit „waldtypischen Gefahren“ rechnen, wie etwa mit herunterfallenden Ästen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Rostocker Heide liegen vor allem Menschen aus der Hansestadt und MV begraben. Doch auch Personen aus Österreich, der Schweiz und Spanien haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. „Sie haben hier gerne Urlaub gemacht – und wollten zurückkehren“, sagt Arndt.

Von Julia Kaiser