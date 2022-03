Schönberg

Die Freude ist groß bei Radfahrern in Nordwestmecklenburg. „Sie waren hellauf begeistert“, berichtet Marie-Anne Schlaberg von der Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Sie hat einige der ersten Exemplare eines neuen Rad- und Wanderführers verteilt. Er ist pünktlich zum Start der Fahrradsaison kostenlos zu haben. Die Broschüre „Maurine-Radegast-Land“ präsentiert mit Texten, Karten und Bildern die zwölf attraktivsten Rundstrecken im Nordwesten des Landkreises. Sie nachzufahren, wird Radlern mit vielen Informationen einfach gemacht. Als Zugabe gibt’s einen Vorschlag für Wanderer: eine Tour um den Mechower See.

Mit der „Maurine-Grenz-Tour“ stellt der Rad- und Wanderführer eine der attraktivsten Strecken in Nordwestmecklenburg vor. Die 29 Kilometer lange Rundtour führt durch viel Natur, herrliche Landschaften und entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Sie verbindet Schönberg, Dassow und Sülsdorf. Radler können sie an jeder beliebigen Stelle beginnen.

Wer auf dem Markt in Schönberg startet, fährt zunächst nach rechts über die Fritz-Reuter-Straße, biegt dann nach 400 Metern links in den Bünsdorfer Weg, radelt weiter geradeaus durch Klein Bünsdorf bis zum Ortseingang von Groß Bünsdorf, wo er den ehemaligen Bahndamm erreicht. Hier führt eine ausgeschilderte Strecke rechter Hand in Richtung Dassow.

Am 29. September 1905 fuhr die erste Lok auf der neuen Bahnlinie, die Schönberg mit Dassow verband. 1951 war Schluss, Arbeiter demontierten die Gleise. Jetzt führt der Bahndamm am Rand des Naturschutzgebietes „Stepenitz- und Maurineniederung“ entlang. Radfahrer können hier Natur, Ruhe und herrliche Ausblicke genießen.

Stelen informieren über Orte und ihre Geschichte

Nach einigen Minuten erreichen die Ausflügler eine Holzbrücke über die Stepenitz. Am 14. Oktober 2001 feierten 400 Radler und Wanderer ihre Eröffnung. Der Neubau ruht auf den Pfeilern der früheren Eisenbahnbrücke.

Auf dem Bahndamm erreichen Radfahrer den Dassower Ortsteil Prieschendorf. Hier informiert eine von zahlreichen Stelen des Projekts „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“ mit Texten und Fotos über Orte, ihre Geschichte und die frühere innerdeutsche Grenze. Auf der Maurine-Grenz-Tour kommen Ausflügler an weiteren Stelen vorbei.

Die 29 Kilometer lange Maurine-Grenztour führt durch viel Natur, herrliche Landschaften und entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Quelle: OZ

In Prieschendorf radeln sie nach links in Richtung Dassow, am Schloss Lütgenhof vorbei über die Hermann-Litzendorf-Straße, um schließlich an deren Ende wieder links abzubiegen. Über die Lübecker Straße erreichen sie nahe dem historischen Speicher am Ortseingang von Dassow einen Radweg neben der B 105. Er führt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Hinter Schwanbeck kommen die Ausflügler zu einer Sehenswürdigkeit. Hier steht einer der wenigen erhaltenen Wachttürme aus der Zeit der DDR. Rechter Hand eröffnen sich wieder Ausblicke auf viel Natur und herrliche Landschaften, diesmal auf die des Dassower Sees und seiner Ufer, die ebenfalls unter Naturschutz stehen.

Auf der Strecke liegt ein altes Dorf mit zahlreichen Bauernhäusern

Nach Schwanbeck und Zarnewenz folgt auf der Maurine-Grenz-Tour der Selmsdorfer Ortsteil Sülsdorf. Hier biegen die Radler vom Radweg neben der B 105 nach links Richtung Süden ab, um nach einigen Hundert Metern die historische Mitte des Dorfes mit ihren zahlreichen Bauernhäusern zu erreichen. Hier führt die Route zunächst über die Dorfstraße geradeaus zum Ortsausgang und dann nach etwa 700 Metern an einer Weggabelung neben einer Windenergieanlage schließlich nach links. So erreichen die Ausflügler einen Wald, in dem der Weg nach knapp 100 Metern nach rechts abbiegt. Durch den Forst und an Feldern vorbei kommen die Radler immer geradeaus fahrend schließlich wieder nach Schönberg. Am Ende der Feldstraße biegen sie nach rechts in die Dassower Straße ein, fahren dann an der Ampelkreuzung nach links in die Lübecker Straße, um nach 800 Metern zurück auf dem Markt zu sein. Das Fazit nach 29 Kilometern Maurine-Grenz-Tour: eine attraktive, sichere Rundstrecke abseits der viel befahrenen Bundes- und Landesstraßen.

Antje Reinhold von der AG Touristik Regional zeigt eine neue Broschüre mit elf Radtouren und einer Wanderstrecke in Nordwestmecklenburg. Quelle: Jürgen Lenz

„Die Tour nach Dassow ist landschaftlich besonders reizvoll“, sagt der Schönberger Thorsten Schlaberg. Der Stadtvertreter engagiert sich ehrenamtlich für die Touristik-Arbeitsgruppe Maurine-Radegast-Land. Sie gibt den Rad- und Wanderführer heraus. Die Broschüre mit Tourenvorschlägen für Radler, Wanderer und Pilger ist ihr erstes Projekt. Die AG entstand aus einer Zusammenarbeit von zahlreichen Kulturakteuren, finanziell unterstützt von den Ämtern Schönberger Land und Rehna sowie der Stadt Gadebusch. Die Europäische Union fördert die Broschüre und eine dazugehörige Internetseite als eine „modellhaft innovative Aktion im ländlichen Raum“.

„Ich finde es gut, dass Einheimische und Touristen Informationen bekommen, wie sie ihre Freizeit schön verbringen können“, sagt Marie-Anne Schlaberg vom ADFC. Quelle: Dirk Hoffmann

Antje Reinhold arbeitet mit und ist neben der Gadebuscher Managerin für Kultur, Tourismus und Marketing, Julia Meyer, eine Ansprechpartnerin der Touristik-AG. Die Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation in Rehna berichtet aus ihrer Erfahrung: „Fahrradfahren und Wandern sind Themen von stetig wachsendem Interesse.“

„Die Broschüre ist für die Region eine tolle Sache.“

So sieht das auch Marie-Anne Schlaberg vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Sie sagt über den neuen Rad- und Wanderführer: „Ich finde es gut, dass Einheimische und Touristen Informationen bekommen, wie sie ihre Freizeit schön verbringen können.“ Es sei zu begrüßen, dass etwas für die Region getan wird. Die Broschüre sei professionell gemacht und: „Nicht nur die Ostseeküste ist interessant, sondern auch das Hinterland.“ Beim Schönberger Bürgermeister Stephan Korn kommt der Rad- und Wanderführer ebenfalls gut an. Er sagt: „Die Broschüre ist für die Region eine tolle Sache.“ Zu den zwölf weiteren Strecken gehören die Touren „Palinger Heide“, „Dörfer im ehemaligen Ratzeburger Land“, „Maurinmühle“ und „Wedendorfer See“. Sie sind zwischen 17 und 49 Kilometer lang.

Einer der wenigen erhaltenen Grenztürme aus DDR-Zeit steht neben dem Rad- und Wanderweg an der B 105 bei Dassow. Quelle: Jürgen Lenz

Die Internetseite www.maurine-radegast-land.de wird voraussichtlich Anfang April freigeschaltet und kontinuierlich ausgebaut. Informieren wird sie nicht nur über Rad- und Wandertouren. Touristen und Einheimische werden unter anderem erfahren, welche Veranstaltungen in der Region sie besuchen können und welche Unterkünfte es gibt. Die Homepage soll ein weiterer Schritt sein, Angebote in der Region vorzustellen. Die Arbeitsgruppe ist offen für weitere Akteure.

Die neue Broschüre informiert über Gaststätten, Eisdielen und Sehenswürdigkeiten auf den zwölf Rundstrecken und in deren Nähe. Die Leser erfahren zudem, was sie in den Orten erleben können. Auf der Route der Maurine-Grenz-Tour sind das Besuchen des Naturbads in Schönberg, des Tigerparks in Dassow, des Volkskundemuseums in Schönberg, der Star-Wars-Ausstellung in Dassow, der Konzerte des Schönberger Musiksommers und vieles mehr. Zu bekommen ist der Rad- und Wanderführer im Museum in Schönberg, in den Amtsgebäuden in Schönberg, Dassow, Rehna und Gadebusch, in der Kloster- und Stadtinformation in Rehna, im Grenzhus in Schlagsdorf, in der Museumsanlage in Gadebusch und bei zahlreichen Gastronomen.

Von Jürgen Lenz