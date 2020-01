Diebe stehlen Bargeld aus Modeladen in Rostock

Rostock

Unbekannte Täter sind am Morgen des 6. Januar in ein Modegeschäft im Rostocker Stadtteil Dierkow eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Diebe eine Fensterscheibe des Geschäfts am Hannes-Meyer-Platz ein, stiegen in den Laden ein und stahlen eine noch unbekannte Menge an Bargeld.

Der Vorfall wurde laut Polizeisprecherin Ellen Klaubert am frühen Montagmorgen bekannt, als der Betreiber sein Geschäft öffnete. Die Täter konnten unerkannt von dem vietnamesischen Geschäft flüchten.

Nachdem der Einbruch gemeldet worden war, sicherte die Polizei erste Spuren. Ein Fußgängertunnel wurde für die Ermittlungen zeitweise mit Absperrband gesperrt. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Von Stefan Tretropp