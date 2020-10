Diedrichshagen

Seit dem Sommer stand eine potenzielle Wohnbebauung im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land plötzlich wieder zur Diskussion. Denn wie innerhalb einer Warnemünder Ortsbeiratssitzung deutlich wurde, prüfte die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro den Kauf von 35 Hektar in diesem Gebiet zur Vorhaltung. Die Bürgerschaft sollte darüber entscheiden. Und obwohl das Thema nicht auf der Tagesordnung der vergangenen Sitzung auftauchte, nimmt die Wiro nun Abstand von einem Kauf.

Es war Ende September, als Carsten Klehn, Pressesprecher der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro, ankündigte, dass über den geplanten Kauf der Fläche in der Oktobersitzung der Bürgerschaft entschieden werden könne. Auf der Tagesordnung tauchte der Punkt aber gar nicht auf.

Eine Bürgerfragestunde wendet das Blatt

Noch am Dienstag, einen Tag vor der Sitzung, machte Klehn deutlich, dass die Vorarbeiten für den Kauf der Fläche noch nicht abgeschlossen seien. Warum es das Thema nicht auf die Tagesordnung geschafft hatte, könne nur die Bürgerschaft erklären. Und dennoch: Zwei Tage später war der geplante Kauf der Fläche kein Thema mehr für Rostocks kommunale Wohnungsgesellschaft.

Was war passiert? Am Mittwoch, kurz nach Beginn der Bürgerschaftssitzung, in der auch die Bundesgartenschau beschlossen wurde, betrat Dr. Wolf Henrik Fröhlich im Rahmen der Bürgerfragestunde das Podium. Er ist Mitglied der Bürgerinitiative zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes Diedrichshäger Land und Anwohner in Diedrichshagen. Er stellte den Verlauf um die Planungen zur Bebauung der Fläche seit 2015 dar und appellierte an die Bürgerschaft.

Defizit bei Einfamilienhausstrukturen

„Aus städtebaulicher Sicht und stadtplanerischer Sicht ist dieses Areal eine der am wenigsten geeigneten Flächen der Hanse- und Universitätsstadt“, sagte Fröhlich. Eine Sorge des Zahnarztes: Eine Wohnbebauung würde lediglich den Besserverdienenden zugutekommen, statt einer sozialen Segregation entgegenstehen.

Wohnbebauung im Diedrichshäger Land Bereits 2017 wollte die Ostsee Entwicklungs GmbH gemeinsam mit der Wiro im Landschaftsschutzgebiet Diedrichshäger Land Wohnbebauung betreiben. Daraufhin bildete sich im Frühjahr 2017 die Bürgerinitiative zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes. Sowohl im Netz als auch auf der Straße sammelte die Initiative knapp 40 000 Unterschriften gegen die Erschließung des Gebietes. Die Bürgerschaft lehnte das Vorhaben schließlich ab. Im August 2020 wurde deutlich, dass die Wiro den Kauf der Fläche zur städtischen Vorhaltung prüft.

Anschließend äußerten sich die Fraktionen. Sowohl Anke Knitter ( SPD), Eva-Maria Kröger (Linke) als auch Andrea Krönert (Grüne) lehnten das Vorhaben ab. Lediglich Daniel Peters ( CDU) zeigte sich offen: „Wir haben tatsächlich ein Defizit mit Blick auf Einfamilienhausstrukturen. Es gibt eine riesengroße Nachfrage und dafür bieten wir viel zu wenig Möglichkeiten.“

Bürgerinitiative bleibt wachsam

Da jedoch eine klare Mehrheit der Fraktionen sich gegen die Entwicklung der Flächen ausgesprochen hat, scheint dies für ein Umdenken bei der Wiro gesorgt zu haben. Kurz und bündig stellt Wiros Pressesprecher im Anschluss klar: „Aktuell verfolgen wir den Kauf zum Zweck der Grundstücksbevorratung nicht weiter.“

Die Meldung hatte auch die Bürgerinitiative erreicht, die jedoch nicht in Euphorie verfällt: „Wir vermuten, dass diese Äußerung als ein Ergebnis auf die Bürgerfragestunde zu werten ist. Dennoch bleiben wir wachsam. Denn man muss schauen, wie sich die Wiro in Zukunft positioniert“, sagt Stephan Porst, ehemals Sprecher der Bürgerinitiative.

Investor nicht zur Stellungnahme bereit

Doch was passiert, wenn es nicht die Wiro ist, die den Zuschlag zur Vorhaltung der Fläche erhält? Es dürfte zumindest bezweifelt werden, dass der Inhaber des Areals, die Ostsee Entwicklungs GmbH um den Investor Jens Gienapp, alle Versuche einstellen wird, das Grundstück – nach den gescheiterten Versuchen das Areal im Jahr 2017 für Wohnbebauung zu erschließen – nicht doch noch gewinnbringend zu veräußern. Gienapp selbst wollte sich zu den aktuellen Entwicklungen nicht äußern.

